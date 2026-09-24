Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Risk Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler Neler?

Risk alma davranışında dikkat çeken faktörlerden biri cinsiyet. Dr. Hakan Özerol’un aktardığı bilgilere göre erkeklerin risk alma iştahı kadınlara kıyasla daha yüksek olabiliyor. Ancak burada her erkeğin daha fazla, her kadının ise daha az risk aldığı gibi kesin bir genelleme yapmak doğru değil. Söz konusu olan, kadın ve erkekler arasında gözlemlenen genel bir davranış eğilimi.