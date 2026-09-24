Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Risk Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler Neler?
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Yatırım yaparken herkes aynı ölçüde risk almayı tercih etmiyor. Peki risk alma davranışımızı neler belirliyor? Dr. Hakan Özerol, bu davranışı etkileyen faktörleri davranışsal finans açısından ele alıyor. 👇
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Risk alma davranışı nedir?
Cinsiyet, risk alma iştahını etkiliyor mu?
Risk alma davranışının temelleri çocuklukta atılabiliyor.
Aşırı güven, risk alma eğilimini artırabiliyor.
Fazla güven, yatırım kararlarını da etkiliyor.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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