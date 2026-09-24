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Nehrin Üzerine Dev Bir Balon Yerleştirecekler: Bir Şişip Bir Sönecek

Nehrin Üzerine Dev Bir Balon Yerleştirecekler: Bir Şişip Bir Sönecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 17:14
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Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde, Luján Nehri üzerine yaklaşık 42,5 metre uzunluğunda şişirilebilir bir baraj kurulması planlanıyor. Kauçuktan yapılan esnek yapı, nehrin suyu azaldığında şişirilerek su seviyesini yükseltecek, taşkınlarda ise söndürülerek suyun serbestçe akmasına izin verecek.

Peki, bu dev 'balon' nasıl çalışıyor ve neden gerekli?

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Proje, Luján Nehri'nin orta kesiminde taşkınları önlemek için yürütülen çalışmaların bir parçası.

Proje, Luján Nehri'nin orta kesiminde taşkınları önlemek için yürütülen çalışmaların bir parçası.

Şişirilebilir baraj, Buenos Aires eyaleti Hidrolik İl Müdürlüğü'nün (DPH) önerdiği bir su seviyesi düzenleme çalışması. Proje, bölgede yaşanan tarihi taşkınları önlemek için nehri genişletmeyi, taramayı ve suyun akışını iyileştirmeyi amaçlayan 'Luján Nehri Orta Kesiminin Düzenlenmesi' çalışmalarının kapsamında yer alıyor.

Bu çalışmalar Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Luján, Mercedes ve Pilar belediyelerini etkiliyor. Barajla ilgili öne çıkan bilgiler şöyle:

  • Uzunluk: Yaklaşık 42,5 metre

  • Çalışma Yüksekliği: 2,25 metre

  • Finansman: Latin Amerika Kalkınma Bankası (CAF)

Proje, Buenos Aires eyaleti Altyapı ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı tarafından geliştiriliyor.

Esnek yapı, su azaldığında şişiriliyor, taşkında ise söndürülerek nehir yatağına yatıyor.

Esnek yapı, su azaldığında şişiriliyor, taşkında ise söndürülerek nehir yatağına yatıyor.

Baraj, şişirilip söndürülebilen büyük ve esnek bir kauçuk yapıdan oluşuyor. Sistem, yapının içine hava ya da su verilerek çalışıyor ve yüksekliği ihtiyaca göre ayarlanabiliyor:

  • Kurak Dönemde: Nehrin suyunun azaldığı dönemlerde yapı şişirilmiş halde kalıyor. Suyun bir kısmını tutarak barajın gerisindeki su yüzeyini genişletiyor.

  • Taşkın Döneminde: Şiddetli yağışlarda yapı söndürülüyor ve neredeyse nehir yatağının üzerine yatıyor. Böylece suyun serbestçe akmasına izin veriyor.

Bu özelliği sayesinde barajın, sabit bir kapağın taşkın sırasında yaratabileceği tıkanma etkisine yol açmaması bekleniyor.

Nehrin genişletilmesinin ardından kurak dönemlerde su seviyesi yaklaşık 50 santimetreye kadar düşüyor.

Nehrin genişletilmesinin ardından kurak dönemlerde su seviyesi yaklaşık 50 santimetreye kadar düşüyor.

Daha önce yapılan çalışmalar, nehrin taşkın sularını tahliye etme kapasitesini artırdı. Ancak nehir yatağının bu yeni hâli nedeniyle suyun azaldığı dönemlerde nehrin seviyesi yaklaşık 50 santimetreye kadar düşüyor. Bu durum aşırı bitki büyümesine yol açıyor ve nehrin Luján'ın kent bölgesinde eğlence ve turizm amacıyla kullanılmasını kısıtlıyor.

Luján'da daha önce de suyu tutmak için bir kapak bulunuyordu. Eski Almirante Brown Köprüsü'nün birkaç metre ötesindeki bu kapak 2015'te yıkılmıştı. Yeni proje, eski kapakların sağladığı su yüzeyini, taşkında suyun akışını engellemeden yeniden kazanmayı hedefliyor.

Projeye, su kaynakları ve hidrolik altyapı alanında uzmanlaşan Çinli Beijing IWHR Corporation (BIC) şirketi teknik danışmanlık verdi. Şirketin sunduğu bilgilere göre dünyada bu türden yaklaşık 4.500 şişirilebilir baraj çalışıyor. Proje ise henüz teknik geliştirme aşamasında bulunuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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