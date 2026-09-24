Nehrin Üzerine Dev Bir Balon Yerleştirecekler: Bir Şişip Bir Sönecek

Daha önce yapılan çalışmalar, nehrin taşkın sularını tahliye etme kapasitesini artırdı. Ancak nehir yatağının bu yeni hâli nedeniyle suyun azaldığı dönemlerde nehrin seviyesi yaklaşık 50 santimetreye kadar düşüyor. Bu durum aşırı bitki büyümesine yol açıyor ve nehrin Luján'ın kent bölgesinde eğlence ve turizm amacıyla kullanılmasını kısıtlıyor.

Luján'da daha önce de suyu tutmak için bir kapak bulunuyordu. Eski Almirante Brown Köprüsü'nün birkaç metre ötesindeki bu kapak 2015'te yıkılmıştı. Yeni proje, eski kapakların sağladığı su yüzeyini, taşkında suyun akışını engellemeden yeniden kazanmayı hedefliyor.

Projeye, su kaynakları ve hidrolik altyapı alanında uzmanlaşan Çinli Beijing IWHR Corporation (BIC) şirketi teknik danışmanlık verdi. Şirketin sunduğu bilgilere göre dünyada bu türden yaklaşık 4.500 şişirilebilir baraj çalışıyor. Proje ise henüz teknik geliştirme aşamasında bulunuyor.