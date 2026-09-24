Nehrin Üzerine Dev Bir Balon Yerleştirecekler: Bir Şişip Bir Sönecek
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Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde, Luján Nehri üzerine yaklaşık 42,5 metre uzunluğunda şişirilebilir bir baraj kurulması planlanıyor. Kauçuktan yapılan esnek yapı, nehrin suyu azaldığında şişirilerek su seviyesini yükseltecek, taşkınlarda ise söndürülerek suyun serbestçe akmasına izin verecek.
Peki, bu dev 'balon' nasıl çalışıyor ve neden gerekli?
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Proje, Luján Nehri'nin orta kesiminde taşkınları önlemek için yürütülen çalışmaların bir parçası.
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Esnek yapı, su azaldığında şişiriliyor, taşkında ise söndürülerek nehir yatağına yatıyor.
Nehrin genişletilmesinin ardından kurak dönemlerde su seviyesi yaklaşık 50 santimetreye kadar düşüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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