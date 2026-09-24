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Hyundai'da Koltuk Alarmı: ABD'de 5 Bin 360 Araç Aynı Hatayla Geri Çağrıldı

Hyundai'da Koltuk Alarmı: ABD'de 5 Bin 360 Araç Aynı Hatayla Geri Çağrıldı

Hyundai
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 17:39
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Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, ABD'de 5 bin 360 Ioniq 9'u geri çağırdı. Sorun ikinci sıradaki elektrikli koltuklarda. Koltuklar hareket ederken bir kişiye ya da eşyaya çarptığında durmayabiliyor. Hyundai aynı arıza yüzünden mart ayında Palisade modelini de geri çağırmıştı.

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Palisade'de bir çocuk hayatını kaybetmişti

Palisade'de bir çocuk hayatını kaybetmişti

Ohio'da 2 yaşındaki bir kız çocuğu 7 Mart'ta, 2026 model bir Palisade'in katlanan ikinci sıra koltuğuna sıkışarak hayatını kaybetti. Hyundai önce satışları durdurdu, ardından 61 bin 93 Palisade'i geri çağırdı. Sorun, koltuğu otomatik katlayan fonksiyonda ve üçüncü sıraya geçişi sağlayan tek tuşlu kaydırma özelliğindeydi. Şirket o dönem yaptığı açıklamada 'Hyundai henüz tüm ayrıntılara sahip değil ve olay hâlâ soruşturuluyor, ancak küçük bir çocuk hayatını kaybetti. Hyundai ailesine en derin taziyelerini sunuyor' dedi. Aynı koltuklarla ilgili dört hafif yaralanma bildirimi de kayıtlara geçmişti.

Ioniq 9'da beş şikâyet

Ioniq 9'da beş şikâyet

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yeni geri çağırmayı onayladı. Kapsamda Mart 2025 ile Mayıs 2026 arasında üretilen araçlar var. Listede Limited donanımla iki Calligraphy paketi yer alıyor. Hyundai'nin üç ay süren incelemesinde beş tüketici şikâyeti çıktı, bunların ikisinde hafif yaralanma bildirildi. Kampanya NHTSA kayıtlarına 26V588 numarasıyla girdi. Ioniq 9 bu yıl üçüncü kez geri çağrılıyor, önceki ikisi yüksek voltaj bataryasındaki bir bağlantı parçası ve arka süspansiyon cıvatalarıyla ilgiliydi.

Çözüm yazılım güncellemesi

Çözüm yazılım güncellemesi

Hyundai, koltuk kontrol ünitesinin yazılımını ücretsiz güncelleyecek. Bluelink hizmetine kayıtlı araç sahipleri güncellemeyi kablosuz alabilecek, diğerleri yetkili servise gidecek. Yeni yazılım, koltuğun yolcuyu algılama ve sıkışmayı önleme mantığını değiştiriyor. Şirket o zamana kadar ikinci sıradaki elektrikli koltukların dikkatli kullanılmasını istiyor. Katlama sırasında çocukların arka koltuk bölümünden uzak tutulması da öneriler arasında. Araç sahiplerine bildirim mektupları 9 Kasım 2026'da gönderilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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