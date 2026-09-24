Hyundai'da Koltuk Alarmı: ABD'de 5 Bin 360 Araç Aynı Hatayla Geri Çağrıldı

Ohio'da 2 yaşındaki bir kız çocuğu 7 Mart'ta, 2026 model bir Palisade'in katlanan ikinci sıra koltuğuna sıkışarak hayatını kaybetti. Hyundai önce satışları durdurdu, ardından 61 bin 93 Palisade'i geri çağırdı. Sorun, koltuğu otomatik katlayan fonksiyonda ve üçüncü sıraya geçişi sağlayan tek tuşlu kaydırma özelliğindeydi. Şirket o dönem yaptığı açıklamada 'Hyundai henüz tüm ayrıntılara sahip değil ve olay hâlâ soruşturuluyor, ancak küçük bir çocuk hayatını kaybetti. Hyundai ailesine en derin taziyelerini sunuyor' dedi. Aynı koltuklarla ilgili dört hafif yaralanma bildirimi de kayıtlara geçmişti.