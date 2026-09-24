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Ünalan Metrosundan Kafa Dağıtmalık Aktivitelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ünalan Metrosundan Kafa Dağıtmalık Aktivitelere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 18:08
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Eski ismi Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım perşembe günü kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Biraz da tarih...

Biraz da tarih...
twitter.com

Bir de tespit!

Bir de tespit!
twitter.com

Afiyet olsun deriz.

Afiyet olsun deriz.
twitter.com

Ünalan mı bu?

Ünalan mı bu?
twitter.com
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Olmadı...

Olmadı...
twitter.com

Sadece sen mi?

Sadece sen mi?
twitter.com

Önerilere açığız.

Önerilere açığız.
twitter.com

Bir çağrı...

Bir çağrı...
twitter.com

Bir tane daha!

Bir tane daha!
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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