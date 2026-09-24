Dolandırılmaya Doyamayan Yurdum İnsanı Hakkında İki Çift Lafı Olanlar

Galata Kulesi'ni, vapurları, hatta Taksim-Tünel tramvayını saf vatandaşa satan Sülün Osman'dan 1982'de mevduat sahiplerini ortada bırakıp Cenevre'ye kaçan Banker Kastelli'ye, sanal çiftlikteki ineklere para yatırtıp 130 binden fazla kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank'tan kripto borsası Thodex'e... Türkiye'nin dolandırılma tarihi epey kalabalık bir albüm. Bu albüme eklenen son sayfa ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül'de 131 yatırım fonunu tasfiyeye almasıyla başlayan fon krizi oldu. 455 binden fazla yatırımcının etkilendiği süreçte sosyal medya da bildiği yoldan gitti. Kimi fona yatıracak parası olmadığı için şükretti, kimi yastık altına dönüş ilan etti, kimi de dolandırılmayı milli bir gelenek sayıp işin dalgasını geçti.