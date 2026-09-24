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Dolandırılmaya Doyamayan Yurdum İnsanı Hakkında İki Çift Lafı Olanlar

Dolandırılmaya Doyamayan Yurdum İnsanı Hakkında İki Çift Lafı Olanlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 17:54
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Galata Kulesi'ni, vapurları, hatta Taksim-Tünel tramvayını saf vatandaşa satan Sülün Osman'dan 1982'de mevduat sahiplerini ortada bırakıp Cenevre'ye kaçan Banker Kastelli'ye, sanal çiftlikteki ineklere para yatırtıp 130 binden fazla kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank'tan kripto borsası Thodex'e... Türkiye'nin dolandırılma tarihi epey kalabalık bir albüm. Bu albüme eklenen son sayfa ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül'de 131 yatırım fonunu tasfiyeye almasıyla başlayan fon krizi oldu. 455 binden fazla yatırımcının etkilendiği süreçte sosyal medya da bildiği yoldan gitti. Kimi fona yatıracak parası olmadığı için şükretti, kimi yastık altına dönüş ilan etti, kimi de dolandırılmayı milli bir gelenek sayıp işin dalgasını geçti.

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Bir kullanıcı fon krizini tek cümlede özetledi

Bir kullanıcı fon krizini tek cümlede özetledi
twitter.com

Olayı tek cümleyle özetleyen paylaşım kısa sürede viral oldu, hatta kelimesi kelimesine kopyalanıp başka hesaplardan da paylaşıldı. Sülün Osman'dan bu yana uzayan listeyi düşününce espri kimseye yabancı gelmedi.

Bir diğeri umut ışığını dolandırılma haberlerinde buldu

Bir diğeri umut ışığını dolandırılma haberlerinde buldu
twitter.com

Altına gelen yanıt ise işin felsefesini yaptı

Altına gelen yanıt ise işin felsefesini yaptı
twitter.com

Bir kullanıcı finansal sistemle yollarını resmen ayırdı

Bir kullanıcı finansal sistemle yollarını resmen ayırdı
twitter.com

Güven sarsılınca akla gelen ilk adres yine yastık altı oldu. Faiz, fon, hisse derken birikimini evde saklamaya karar verdiğini söyleyenler sosyal medyada epey kalabalık bir grup oluşturdu.

Yastık altına dönüşü bir başkası da tebrikle karşıladı

Yastık altına dönüşü bir başkası da tebrikle karşıladı
twitter.com
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Birinin birikimini vergi borcu kurtarmış

Birinin birikimini vergi borcu kurtarmış
twitter.com

Bu kullanıcının hesapları vergi borcu yüzünden bloke olunca evdeki altınları fona yatırma planı suya düşmüş. Sonuç? Devlete teşekkür eden belki de ilk vergi borçlusu.

Bir kullanıcının korkusu ise herkesinkinden farklıydı

Bir kullanıcının korkusu ise herkesinkinden farklıydı
twitter.com

Dolandırılmak için kenara ayrılan paranın başına bir şey gelmesinden korkmak, ancak bu hafta Türkiye'de kurulabilecek bir cümle.

Bir diğeri üzüleceğine mi sevineceğine mi karar veremedi

Bir diğeri üzüleceğine mi sevineceğine mi karar veremedi
twitter.com

Fon krizinin belki de tek kazananı, zaten yatıracak parası olmayanlar oldu. Bu hafta 'param yoktu, kurtuldum' temalı pek çok paylaşım yapıldı; en dürüst itiraf muhtemelen bu.

Kapanışı fona mona yatıracak parası olmayan bir kullanıcı yaptı

Kapanışı fona mona yatıracak parası olmayan bir kullanıcı yaptı
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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