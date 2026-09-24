Mert Demir Paylaştı: Serenay Sarıkaya'nın Sıfır Makyaj Doğal Hali Gündem Oldu!
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Serenay Sarıkaya'nın güzelliği zaten yıllardır ayrı bir konu ama bu kez karşımıza en doğal haliyle çıktı. Dün Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in aylar önceki fotoğrafına bıraktığı beğeniyle konuşulan Sarıkaya, bugün sevgilisi Mert Demir'in kamerasındaydı. Arabada Sting'in 'Shape of My Heart' şarkısına eşlik eden güzel oyuncunun romantik halleri kadar sıfır makyaj ve filtresiz görüntüsü de dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Güzelliğiyle yıllardır adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın gündemden düşmeye pek niyeti yok! Daha dün kendisini küçük bir "stalk" meselesinin ortasında bulmuştuk.
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Mert Demir bu kez Serenay Sarıkaya'yı arabada Sting'in "Shape of My Heart" şarkısına eşlik ederken kayda aldı. Ortam romantik, şarkı zaten başlı başına romantik...
Sıfır makyaj, filtresiz ve olabilecek en doğal haliyle kameraya takılan Serenay Sarıkaya'nın güzelliği yine kendine hayran bıraktı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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