Mert Demir Paylaştı: Serenay Sarıkaya'nın Sıfır Makyaj Doğal Hali Gündem Oldu!

Serenay Sarıkaya'nın yıllar içindeki değişimi ve güzelliği zaman zaman konuşuluyor biliyorsunuz. Fakat böylesine yakın, filtresiz ve makyajsız bir görüntü geldiğinde insanın gözü ister istemez detaylara gidiyor.

Ve kabul edelim, profesyonel makyajı ve kusursuz ışıkları ortadan kaldırdığımızda da Serenay yine bildiğimiz Serenay. Videodaki doğal hali de yıllar içinde görünümünü büyük ölçüde koruduğunu düşündürdü. Büyük değişimlerden ziyade hala oldukça tanıdık bir Serenay görüyoruz karşımızda.

Kısacası Mert Demir romantik bir video paylaşayım derken bizim gündemimize Serenay Sarıkaya'nın en doğal halini düşürmüş oldu!