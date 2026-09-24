article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mert Demir Paylaştı: Serenay Sarıkaya'nın Sıfır Makyaj Doğal Hali Gündem Oldu!

Mert Demir Paylaştı: Serenay Sarıkaya'nın Sıfır Makyaj Doğal Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 18:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Serenay Sarıkaya'nın güzelliği zaten yıllardır ayrı bir konu ama bu kez karşımıza en doğal haliyle çıktı. Dün Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in aylar önceki fotoğrafına bıraktığı beğeniyle konuşulan Sarıkaya, bugün sevgilisi Mert Demir'in kamerasındaydı. Arabada Sting'in 'Shape of My Heart' şarkısına eşlik eden güzel oyuncunun romantik halleri kadar sıfır makyaj ve filtresiz görüntüsü de dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güzelliğiyle yıllardır adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın gündemden düşmeye pek niyeti yok! Daha dün kendisini küçük bir "stalk" meselesinin ortasında bulmuştuk.

Güzelliğiyle yıllardır adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın gündemden düşmeye pek niyeti yok! Daha dün kendisini küçük bir "stalk" meselesinin ortasında bulmuştuk.

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'in, Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart'ta paylaştığı fotoğrafa aylar sonra bıraktığı beğeni dikkatli gözlerden kaçmamıştı. Yaklaşık altı buçuk ay önceye kadar inen Vlahovic'in bu küçük Instagram hamlesi haliyle 'Stalklarken yakalandı' dedirtmişti.

Tabii ortada bir beğeniden fazlası yoktu. Serenay Sarıkaya cephesinde ise Mert Demir'le aşk tam gaz devam ediyor.

Hatta Vlahovic mevzusunun hemen ertesi günü Mert Demir'den gelen paylaşımın zamanlaması da gözümüzden kaçmadı. Tesadüf müdür bilinmez ama çift, 'Bizde her şey yolunda' dedirten yeni bir anla karşımıza çıktı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mert Demir bu kez Serenay Sarıkaya'yı arabada Sting'in "Shape of My Heart" şarkısına eşlik ederken kayda aldı. Ortam romantik, şarkı zaten başlı başına romantik...

Serenay'ın şarkıya eşlik ettiği anları kayda alan Mert Demir'in kamerasından çıkan görüntüler, çiftin kendi halinde ve oldukça tatlı bir anına denk gelmiş belli ki.

Fakat bizim gözümüz bu kez romantizmden başka bir detaya takıldı.

Çünkü Serenay Sarıkaya karşımıza kırmızı halıda, sette ya da profesyonel çekimlerde görmeye alıştığımız halinden epey farklı çıktı. Ne iddialı bir makyaj ne de görüntüyü değiştiren bir filtre vardı.

Sıfır makyaj, filtresiz ve olabilecek en doğal haliyle kameraya takılan Serenay Sarıkaya'nın güzelliği yine kendine hayran bıraktı!

Sıfır makyaj, filtresiz ve olabilecek en doğal haliyle kameraya takılan Serenay Sarıkaya'nın güzelliği yine kendine hayran bıraktı!

Serenay Sarıkaya'nın yıllar içindeki değişimi ve güzelliği zaman zaman konuşuluyor biliyorsunuz. Fakat böylesine yakın, filtresiz ve makyajsız bir görüntü geldiğinde insanın gözü ister istemez detaylara gidiyor.

Ve kabul edelim, profesyonel makyajı ve kusursuz ışıkları ortadan kaldırdığımızda da Serenay yine bildiğimiz Serenay. Videodaki doğal hali de yıllar içinde görünümünü büyük ölçüde koruduğunu düşündürdü. Büyük değişimlerden ziyade hala oldukça tanıdık bir Serenay görüyoruz karşımızda.

Kısacası Mert Demir romantik bir video paylaşayım derken bizim gündemimize Serenay Sarıkaya'nın en doğal halini düşürmüş oldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın