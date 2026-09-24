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Geely'den 2,25 Megavatlık Şarj Sistemi: Elektrikli Araç 4,5 Dakikada Yüzde 70 Doluyor

Geely'den 2,25 Megavatlık Şarj Sistemi: Elektrikli Araç 4,5 Dakikada Yüzde 70 Doluyor

Çin
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 18:23
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Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Group, 2,25 megavat tepe güç sunabilen beşinci nesil Smart Charging System şarj sistemini ve Ultra Short Blade Battery adını verdiği yeni bataryasını tanıttı. Şirketin iddiasına göre yeni bataryayla donatılan araçlar, gerçek kullanım koşullarında yüzde 10'dan yüzde 70'e 4 dakika 30 saniyede şarj olabiliyor ve bu süre, bir benzin istasyonunda depo doldurmaya yakın bir süreye karşılık geliyor.

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Sıcaklığı yapay zeka yönetiyor

Sıcaklığı yapay zeka yönetiyor

Bu hızlarda yapılan şarjın doğru yönetilmediğinde batarya hücrelerine zarar verebildiğini belirten Geely, şarj hızını dinamik biçimde ayarlamak için StepFun ile birlikte geliştirdiği yapay zeka destekli Xingrui PowerMind sistemini kullandığını açıkladı. Batarya sıcaklığını 30 saniye önceden tahmin edebilen sistem, bataryanın ortalama sıcaklığını 55 santigrat derecede tutacak ve 65 santigrat derecelik üst sınırı aşmayacak şekilde tasarlandı. Sürücülere Extreme Charge, Smart Charge ve Auto Charge olmak üzere üç farklı şarj modu sunan sistemde, sıvı soğutma da batarya paketi, şarj bağlantı noktası, kablo, şarj ünitesi ve üniteleri destekleyen enerji depolama bataryalarındaki ısıyı birlikte yönetiyor.

8 dakika 40 saniyede yüzde 97

8 dakika 40 saniyede yüzde 97

Geely'nin verdiği bilgilere göre yeni bataryayla donatılan araçların yüzde 10'dan yüzde 97'ye dolması için gereken süre ise 8 dakika 40 saniye. Beşinci nesil şarj istasyonu ve yeni nesil Ultra Short Blade Battery birlikte kullanıldığında tepe şarj gücü 2 bin 250 kilovata ulaşırken, sistemden ilk etapta Lynk & Co 10 ve Zeekr 001 gibi modellerin yararlanacağı belirtildi. Teknoloji, 23 Eylül'de Çin'in Ningbo kentindeki Geely Küresel Güvenlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Batarya ömrü yüzde 20 uzuyor

Batarya ömrü yüzde 20 uzuyor

Geely, tekrarlanan hızlı şarj sırasında negatif elektrotta biriken lityum iyonlarını mikro akım darbeleriyle yeniden etkinleştiren bir teknoloji geliştirdiğini de duyurdu. Bu yaklaşımın, ultra hızlı şarjda oluşabilen ve bataryayı olumsuz etkileyen lityum birikimine karşı iyonları yeniden hareketli hale getirdiği belirtilirken, şirket yapay zeka yönetimiyle birlikte bu teknolojinin batarya çevrim ömrünü yüzde 20 artırdığını ileri sürdü. Electrek'in aktardığına göre sistem, sınırlı bir kapasite kaybıyla yaklaşık 3 bin 500 şarj ve deşarj döngüsünü destekliyor.

BYD'nin rekoru geride kaldı

BYD'nin rekoru geride kaldı

Çin'de şarj süreleri son dönemde hızla kısalırken BYD'nin 1,5 megavatlık Flash Charging 2.0 sistemi ve Blade 2.0 bataryası 5 dakikalık şarj süresine inmiş, Geely'nin Golden Brick bataryası ise 4 dakika 22 saniyelik bir süre açıklamıştı. Yeni sistem, güç bakımından BYD'nin teknolojisinden yaklaşık yüzde 50 daha hızlı olmasının yanı sıra Tesla'nın ilk 1,2 megavatlık Megacharger'ını da geride bırakıyor. Geely, 2027 sonuna kadar yarısından fazlası yeni nesil akıllı şarj ünitesi olmak üzere 100 binden fazla şarj noktası kurmayı planladığını açıklarken, uygun modellerde batarya garantisini 8 yıl ve 150 bin kilometreden 8 yıl ve 200 bin kilometreye çıkardı. İlk kez araç alan kullanıcılara da iki yıl boyunca yıllık 1.000 yuanlık şarj kredisi verilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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