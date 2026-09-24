Geely'den 2,25 Megavatlık Şarj Sistemi: Elektrikli Araç 4,5 Dakikada Yüzde 70 Doluyor

Çin'de şarj süreleri son dönemde hızla kısalırken BYD'nin 1,5 megavatlık Flash Charging 2.0 sistemi ve Blade 2.0 bataryası 5 dakikalık şarj süresine inmiş, Geely'nin Golden Brick bataryası ise 4 dakika 22 saniyelik bir süre açıklamıştı. Yeni sistem, güç bakımından BYD'nin teknolojisinden yaklaşık yüzde 50 daha hızlı olmasının yanı sıra Tesla'nın ilk 1,2 megavatlık Megacharger'ını da geride bırakıyor. Geely, 2027 sonuna kadar yarısından fazlası yeni nesil akıllı şarj ünitesi olmak üzere 100 binden fazla şarj noktası kurmayı planladığını açıklarken, uygun modellerde batarya garantisini 8 yıl ve 150 bin kilometreden 8 yıl ve 200 bin kilometreye çıkardı. İlk kez araç alan kullanıcılara da iki yıl boyunca yıllık 1.000 yuanlık şarj kredisi verilecek.