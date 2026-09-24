Geely'den 2,25 Megavatlık Şarj Sistemi: Elektrikli Araç 4,5 Dakikada Yüzde 70 Doluyor
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Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Group, 2,25 megavat tepe güç sunabilen beşinci nesil Smart Charging System şarj sistemini ve Ultra Short Blade Battery adını verdiği yeni bataryasını tanıttı. Şirketin iddiasına göre yeni bataryayla donatılan araçlar, gerçek kullanım koşullarında yüzde 10'dan yüzde 70'e 4 dakika 30 saniyede şarj olabiliyor ve bu süre, bir benzin istasyonunda depo doldurmaya yakın bir süreye karşılık geliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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