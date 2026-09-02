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Elektrikli Araçlar Gerçekten Daha Çok mu Yanıyor? Rakamlar Tam Tersini Söylüyor

Elektrikli Araçlar Gerçekten Daha Çok mu Yanıyor? Rakamlar Tam Tersini Söylüyor

yangın otomobil
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 14:24
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Elektrikli otomobil denince akla gelen ilk endişe hep aynı: 'Ya yanarsa?' Sosyal medyada dolaşan batarya yangını videoları da bu korkuyu besliyor haliyle. Peki bu iddialar, endişeler ne kadar doğru?

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği'nin (TEHAD) paylaştığı veriler, merak edilen bu soruya yanıt sunuyor.

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100 bin araçta 25 yangın: Elektrikli araçlar listenin en altında

100 bin araçta 25 yangın: Elektrikli araçlar listenin en altında

TEHAD Başkanı Berkan Bayram'ın aktardığı verilere göre her 100 bin araçta görülen yangın sayısı şöyle:

• Hibrit araçlar: 3.475

• İçten yanmalı araçlar: 1.530

• Elektrikli araçlar: 25

Yani elektrikli araçlarda yangın oranı, benzinli ve dizel araçların yaklaşık 60'ta biri; hibritlerin ise 139'da biri kadar.

Asıl risk aracın kendisinde değil, ona yapılan müdahalede.

Asıl risk aracın kendisinde değil, ona yapılan müdahalede.

Bayram'a göre elektrikli araçlarda yangın riski 'dışarıdan müdahale olmadığı sürece düşük.' 

Riski artıran başlıca etkenler şunlar:

• Bataryaya alınan darbeler

• Yetkili servis dışında yapılan müdahaleler

• Orijinal olmayan parça kullanımı

• Yan sanayi kablo ve şarj ekipmanları

Başka bir deyişle tehlike fabrikadan çıkan üründe değil, sonradan yapılan ucuz çözümlerde.

İkinci el alacaksanız, alt tabakayı mutlaka kontrol ettirmelisiniz.

İkinci el alacaksanız, alt tabakayı mutlaka kontrol ettirmelisiniz.

İkinci el elektrikli araç alacaklara verilen uyarı net: Ekspertiz ve özellikle aracın alt tabakasının kontrolü şart.

Çünkü bataryanın aldığı bir darbe dışarıdan görünmeyebiliyor ve asıl risk tam olarak orada başlıyor. Şarj ekipmanında da tasarruf yapmamak gerekiyor; sertifikasız kablo ve adaptörler risk listesinin üst sıralarında.

Elektrikli araçta yangın çıkarsa ne yapmak gerekiyor?

Elektrikli araçta yangın çıkarsa ne yapmak gerekiyor?

Kural belli: Yangın çıkarsa 50-60 metre uzaklaş, asla su dökme!

TEHAD'ın acil durum tavsiyesi iki maddede toplanıyor: Araçtan 50-60 metre uzaklaşıp itfaiyeyi aramak ve elektrik yangınlarına kesinlikle suyla müdahale etmemek.

Pazar tarafında da tablo hızla değişiyor: 2025'te Türkiye'de 189 bin elektrikli otomobil satıldı. Dünya genelinde ise 2025 sonu itibarıyla toplam elektrikli araç satışı 20 milyona ulaştı.

Görünen o ki sosyal medyada dolaşan iddia, gerçekleri yansıtmıyor. Bu iddiaların aksine de elektrikli araç satışları artıyor.

Kaynak: AA / Mynet Finans

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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