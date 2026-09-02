Elektrikli Araçlar Gerçekten Daha Çok mu Yanıyor? Rakamlar Tam Tersini Söylüyor
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Elektrikli otomobil denince akla gelen ilk endişe hep aynı: 'Ya yanarsa?' Sosyal medyada dolaşan batarya yangını videoları da bu korkuyu besliyor haliyle. Peki bu iddialar, endişeler ne kadar doğru?
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği'nin (TEHAD) paylaştığı veriler, merak edilen bu soruya yanıt sunuyor.
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100 bin araçta 25 yangın: Elektrikli araçlar listenin en altında
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Asıl risk aracın kendisinde değil, ona yapılan müdahalede.
İkinci el alacaksanız, alt tabakayı mutlaka kontrol ettirmelisiniz.
Elektrikli araçta yangın çıkarsa ne yapmak gerekiyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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