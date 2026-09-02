Elektrikli Araçlar Gerçekten Daha Çok mu Yanıyor? Rakamlar Tam Tersini Söylüyor

TEHAD Başkanı Berkan Bayram'ın aktardığı verilere göre her 100 bin araçta görülen yangın sayısı şöyle:

• Hibrit araçlar: 3.475

• İçten yanmalı araçlar: 1.530

• Elektrikli araçlar: 25

Yani elektrikli araçlarda yangın oranı, benzinli ve dizel araçların yaklaşık 60'ta biri; hibritlerin ise 139'da biri kadar.