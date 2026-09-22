Herkes Onu İpekçi Soyadıyla Tanıdı: Cemil İpekçi Gerçek Soyadını Yıllar Sonra Açıkladı!
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Türk moda dünyasının en renkli ve dobra isimlerinden Cemil İpekçi bu kez tasarımlarıyla değil, aile hikayesiyle gündemde. Yıllardır 'İpekçi' soyadıyla tanıdığımız ünlü modacı, aslında evlatlık olduğunu daha önce de anlatmıştı.
Ancak bu kez hikayenin soyadına uzanan kısmını tüm detaylarıyla açıkladı. Kendisini evlat edinen aileyle birlikte soyadının da değiştiğini söyleyen İpekçi, biyolojik ailesinden gelen 'Kaymakzade' soyadının hikayesini anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Cemil İpekçi deyince akla yalnızca moda gelmiyor! Yıllardır tasarımları kadar dobra açıklamalarıyla da magazinin en renkli isimlerinden biri.
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Cemil İpekçi aslında evlatlık olduğunu saklamıyordu. Fakat biyolojik ailesinden gelen soyadının hikayesi Kaymakzade'den Tokay'a, oradan İpekçi'ye uzanıyor.
Peki yıllardır herkesin Cemil İpekçi olarak tanıdığı ünlü modacı kendi "asıl soyadı" olarak hangisini görüyor? Cevabı net: Kaymakzade!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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