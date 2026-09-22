Herkes Onu İpekçi Soyadıyla Tanıdı: Cemil İpekçi Gerçek Soyadını Yıllar Sonra Açıkladı!

Türkiye'de modanın bugünkü kadar konuşulmadığı yıllarda kendi çizgisini yaratmayı başaran isimlerden biri Cemil İpekçi oldu. Üstelik onun dünyası hiçbir zaman yalnızca kumaş, podyum ve klasik gece elbiselerinden ibaret değildi.

İngiltere'de moda eğitimi alan İpekçi, 1970'lerin başında Türkiye'ye dönerek stilist olarak çalışmaya başladı. 1975'te kendi moda evi Tzagane'yi kurdu, birkaç yıl sonra Fransa'nın Nice kentinde ikinci şubesini açtı. Ama onu asıl ayıran şey zamanla oluşturduğu o kendine has çizgiydi. Anadolu kültürü, Osmanlı esintileri, işlemeler, etnik motifler... Cemil İpekçi bütün bunları tasarımlarının içine katıp yıllar içinde kendi imzasını oluşturdu. 2002 yılında Miss World tacını takan Azra Akın'ın yarışmada giydiği elbisenin tasarımında da Cemil İpekçi imzası vardı.

Televizyonda da kendisini bol bol gördük. Moda programları, jüri koltukları, röportajlar derken özellikle lafını pek sakınmayan açıklamaları sayesinde yalnızca moda dünyasının değil magazinin de değişmez yüzlerinden biri haline geldi. Kısacası Cemil İpekçi soyadı onlarca yıldır Türkiye'nin en tanıdık moda soyadlarından biri. Meğer o soyadının arkasında sandığımızdan çok daha karışık bir aile hikayesi varmış!