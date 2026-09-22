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Herkes Onu İpekçi Soyadıyla Tanıdı: Cemil İpekçi Gerçek Soyadını Yıllar Sonra Açıkladı!

Herkes Onu İpekçi Soyadıyla Tanıdı: Cemil İpekçi Gerçek Soyadını Yıllar Sonra Açıkladı!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 19:26
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Türk moda dünyasının en renkli ve dobra isimlerinden Cemil İpekçi bu kez tasarımlarıyla değil, aile hikayesiyle gündemde. Yıllardır 'İpekçi' soyadıyla tanıdığımız ünlü modacı, aslında evlatlık olduğunu daha önce de anlatmıştı. 

Ancak bu kez hikayenin soyadına uzanan kısmını tüm detaylarıyla açıkladı. Kendisini evlat edinen aileyle birlikte soyadının da değiştiğini söyleyen İpekçi, biyolojik ailesinden gelen 'Kaymakzade' soyadının hikayesini anlattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Cemil İpekçi deyince akla yalnızca moda gelmiyor! Yıllardır tasarımları kadar dobra açıklamalarıyla da magazinin en renkli isimlerinden biri.

Cemil İpekçi deyince akla yalnızca moda gelmiyor! Yıllardır tasarımları kadar dobra açıklamalarıyla da magazinin en renkli isimlerinden biri.

Türkiye'de modanın bugünkü kadar konuşulmadığı yıllarda kendi çizgisini yaratmayı başaran isimlerden biri Cemil İpekçi oldu. Üstelik onun dünyası hiçbir zaman yalnızca kumaş, podyum ve klasik gece elbiselerinden ibaret değildi.

İngiltere'de moda eğitimi alan İpekçi, 1970'lerin başında Türkiye'ye dönerek stilist olarak çalışmaya başladı. 1975'te kendi moda evi Tzagane'yi kurdu, birkaç yıl sonra Fransa'nın Nice kentinde ikinci şubesini açtı. Ama onu asıl ayıran şey zamanla oluşturduğu o kendine has çizgiydi. Anadolu kültürü, Osmanlı esintileri, işlemeler, etnik motifler... Cemil İpekçi bütün bunları tasarımlarının içine katıp yıllar içinde kendi imzasını oluşturdu. 2002 yılında Miss World tacını takan Azra Akın'ın yarışmada giydiği elbisenin tasarımında da Cemil İpekçi imzası vardı.

Televizyonda da kendisini bol bol gördük. Moda programları, jüri koltukları, röportajlar derken özellikle lafını pek sakınmayan açıklamaları sayesinde yalnızca moda dünyasının değil magazinin de değişmez yüzlerinden biri haline geldi. Kısacası Cemil İpekçi soyadı onlarca yıldır Türkiye'nin en tanıdık moda soyadlarından biri. Meğer o soyadının arkasında sandığımızdan çok daha karışık bir aile hikayesi varmış!

Cemil İpekçi aslında evlatlık olduğunu saklamıyordu. Fakat biyolojik ailesinden gelen soyadının hikayesi Kaymakzade'den Tokay'a, oradan İpekçi'ye uzanıyor.

Cemil İpekçi aslında evlatlık olduğunu saklamıyordu. Fakat biyolojik ailesinden gelen soyadının hikayesi Kaymakzade'den Tokay'a, oradan İpekçi'ye uzanıyor.

Cemil İpekçi'nin biyolojik babasının adı İsmail Nejat Tokay. Dolayısıyla 'Tokay' soyadı da aslında bu hikayenin bir parçası. Nitekim İpekçi geçmişte Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programında da biyolojik babasının soyadından hareketle 'Tokay' isminden söz etmişti. Fakat aile ağacında biraz daha geriye gidince karşımıza bu kez Kaymakzade çıkıyor.

İpekçi daha önce sosyal medyada aile albümünden yaptığı nostaljik paylaşımlarda biyolojik babaannesinden 'Ganimet Kaymakzade (Tokay)' diye söz etmiş, ailesinin eski kuşaklarına ilişkin fotoğraflarda da Kaymakzade adına yer vermişti. Yani mesele yalnızca nüfus kağıdındaki bir soyadından ibaret değil.

Cemil İpekçi'nin kendi son anlatımına göre biyolojik büyükbabasının soyadı Kaymakzade'ydi. Ailenin bir kolu daha sonra Tokay soyadını alırken, Cemil İpekçi'nin hayatındaki bir başka değişiklik onu bugün hepimizin bildiği soyadına taşıdı. Çünkü Cemil İpekçi evlatlık verildi. İpekçi'nin anlattığına göre kendisini evlat edinen kişi babaannesinin kız kardeşiydi. Böylece soyadı da değişti ve yıllardır hepimizin tanıdığı 'Cemil İpekçi' oldu.

İpekçi ailesi de zaten Türkiye'nin oldukça tanıdık ailelerinden biri. Cemil İpekçi'nin bu aile üzerinden gazeteci Abdi İpekçi ve eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile akrabalık bağı bulunuyor. Yani anlayacağınız, Cemil İpekçi'nin soyadı hikayesini çözmek için küçük çaplı bir aile ağacı çıkarmak gerekiyor.

Peki yıllardır herkesin Cemil İpekçi olarak tanıdığı ünlü modacı kendi "asıl soyadı" olarak hangisini görüyor? Cevabı net: Kaymakzade!

Peki yıllardır herkesin Cemil İpekçi olarak tanıdığı ünlü modacı kendi "asıl soyadı" olarak hangisini görüyor? Cevabı net: Kaymakzade!

Cemil İpekçi, son açıklamasında kendisine zaman zaman neden 'Kaymakzade' dendiğinin sorulduğunu anlatırken bu karmaşık görünen aile hikayesini kendi sözleriyle açıklığa kavuşturdu. İpekçi önce: 'Kaymakzade denmesinin sebebi, biyolojik büyükbabamın soyadının Kaymakzade olması.' dedi. Ardından İpekçi soyadının hayatına nasıl girdiğini anlattı: 'Ben biliyorsunuz bir evlatlığım. Babaannemin kız kardeşi beni evlat almış. Soyadım da böylece İpekçi olmuş.'

Kendisine 'Kaymakzade' denmesinden hoşlandığını da saklamadı. 'O yüzden 'Kaymakzade' denmesi hoşuma gidiyor. İnsanlar 'Niye Kaymakzade?' diye soruyor. Çünkü asıl soyadım Kaymakzade.' Üstelik bugün nüfus kağıdında Kaymakzade yazmadığının da özellikle altını çizdi.

Yani biyolojik babasının soyadı Tokay, aile ağacının önceki kuşağında Kaymakzade, kendisini evlat edinen aileden gelen ve bugün nüfusta taşıdığı soyadı ise İpekçi. Cemil İpekçi'nin kendisi ise bütün bu hikayenin sonunda 'asıl soyadım Kaymakzade' diyor.

Yıllardır İpekçi soyadıyla tanıdığımız bir isimden böyle bir aile hikayesi çıkacağını doğrusu biz de beklemiyorduk!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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