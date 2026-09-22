Arap Dünyasının Efsane Sesi Feyruz'un Son Hali Ortaya Çıktı: Resmen Yıllara Meydan Okuyor!

Sabahın erken saatleri, uzun yolculuklar, eski bir radyo, evde usul usul çalan bir şarkı... Feyruz'un sesi onlarca yıldır yalnızca Lübnan'da değil, bütün Arap dünyasında böyle bir yere sahip.

Asıl adı Nuhad Haddad olan Feyruz'un hikayesi 1950'lerin başında, henüz çok gençken keşfedilmesiyle başladı. 1957'de Baalbek Uluslararası Festivali'nde sahneye çıkışıysa onu bambaşka bir noktaya taşıdı. Sonrası Londra'daki Royal Albert Hall'dan New York'taki Carnegie Hall'a, Paris Olympia'ya uzanan devasa bir kariyerdi. Ama Feyruz'u 'efsane' yapan yalnızca nerelerde konser verdiği değildi.

Rahbani Kardeşler'le yarattığı müzikal dünya, Assi Rahbani'yle evliliği ve ilerleyen yıllarda oğlu Ziad Rahbani'yle yaptığı çalışmalar Feyruz'u bir şarkıcı olmanın çok ötesine taşıdı. Şarkıları aşkı, Beyrut'u, memleket özlemini ve gündelik hayatın küçücük anlarını anlatırken sesi nesilden nesile aktarıldı. Öyle ki yıllar geçti, müzik değişti, yıldızlar gelip geçti ama Feyruz özellikle Arap coğrafyasında sabahları sesi açılan kadın olmaya devam etti.

Bir yandan da hep gizemliydi. Magazin dünyasının tam tersine özel hayatını ortaya dökmeyen, röportajları ve kamusal görünümleri oldukça sınırlı tutan Feyruz'un yıllar içinde her yeni fotoğrafının başlı başına haber olmasının sebebi de biraz bu oldu.

Zaten son yıllarda Feyruz'u görmek neredeyse başlı başına bir olay haline geldi. Sahnelere ve kameralara uzun süredir mesafeli.