Arap Dünyasının Efsane Sesi Feyruz'un Son Hali Ortaya Çıktı: Resmen Yıllara Meydan Okuyor!
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Arap dünyasının efsane sesi Feyruz yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Nesillerin şarkılarıyla büyüdüğü, sesiyle yalnızca Lübnan'ın değil koca bir coğrafyanın hafızasına kazınan sanatçı artık 91 yaşında.
Son yıllarda yalnızca çok özel anlarda karşımıza çıkan Feyruz'un yeni bir karesi de haliyle kısa sürede dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan görüntüsü ise 91 yaşında olduğuna inanmayı biraz zorlaştırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bazı sesleri ilk ne zaman duyduğumuzu hatırlamayız; çünkü sanki hep hayatımızdalarmış gibi gelir. Feyruz da tam olarak onlardan biri.
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Feyruz'un son dönem kariyerine baktığımızda aradaki mesafe daha da netleşiyor.
Şimdi 91 yaşında olan Feyruz'un yeni bir karesi ortaya çıktı. Ve zaman onun için biraz daha yavaş akıyor olabilir!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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