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Arap Dünyasının Efsane Sesi Feyruz'un Son Hali Ortaya Çıktı: Resmen Yıllara Meydan Okuyor!

Arap Dünyasının Efsane Sesi Feyruz'un Son Hali Ortaya Çıktı: Resmen Yıllara Meydan Okuyor!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 17:29
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Arap dünyasının efsane sesi Feyruz yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Nesillerin şarkılarıyla büyüdüğü, sesiyle yalnızca Lübnan'ın değil koca bir coğrafyanın hafızasına kazınan sanatçı artık 91 yaşında. 

Son yıllarda yalnızca çok özel anlarda karşımıza çıkan Feyruz'un yeni bir karesi de haliyle kısa sürede dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan görüntüsü ise 91 yaşında olduğuna inanmayı biraz zorlaştırdı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bazı sesleri ilk ne zaman duyduğumuzu hatırlamayız; çünkü sanki hep hayatımızdalarmış gibi gelir. Feyruz da tam olarak onlardan biri.

Bazı sesleri ilk ne zaman duyduğumuzu hatırlamayız; çünkü sanki hep hayatımızdalarmış gibi gelir. Feyruz da tam olarak onlardan biri.

Sabahın erken saatleri, uzun yolculuklar, eski bir radyo, evde usul usul çalan bir şarkı... Feyruz'un sesi onlarca yıldır yalnızca Lübnan'da değil, bütün Arap dünyasında böyle bir yere sahip.

Asıl adı Nuhad Haddad olan Feyruz'un hikayesi 1950'lerin başında, henüz çok gençken keşfedilmesiyle başladı. 1957'de Baalbek Uluslararası Festivali'nde sahneye çıkışıysa onu bambaşka bir noktaya taşıdı. Sonrası Londra'daki Royal Albert Hall'dan New York'taki Carnegie Hall'a, Paris Olympia'ya uzanan devasa bir kariyerdi. Ama Feyruz'u 'efsane' yapan yalnızca nerelerde konser verdiği değildi.

Rahbani Kardeşler'le yarattığı müzikal dünya, Assi Rahbani'yle evliliği ve ilerleyen yıllarda oğlu Ziad Rahbani'yle yaptığı çalışmalar Feyruz'u bir şarkıcı olmanın çok ötesine taşıdı. Şarkıları aşkı, Beyrut'u, memleket özlemini ve gündelik hayatın küçücük anlarını anlatırken sesi nesilden nesile aktarıldı. Öyle ki yıllar geçti, müzik değişti, yıldızlar gelip geçti ama Feyruz özellikle Arap coğrafyasında sabahları sesi açılan kadın olmaya devam etti.

Bir yandan da hep gizemliydi. Magazin dünyasının tam tersine özel hayatını ortaya dökmeyen, röportajları ve kamusal görünümleri oldukça sınırlı tutan Feyruz'un yıllar içinde her yeni fotoğrafının başlı başına haber olmasının sebebi de biraz bu oldu.

Zaten son yıllarda Feyruz'u görmek neredeyse başlı başına bir olay haline geldi. Sahnelere ve kameralara uzun süredir mesafeli.

Feyruz'un son dönem kariyerine baktığımızda aradaki mesafe daha da netleşiyor.

Feyruz'un son dönem kariyerine baktığımızda aradaki mesafe daha da netleşiyor.

Sanatçının son albümü 'Bebalee' 2017'de yayımlandı. Son konserleri konusunda kaynaklarda 2011/2012 tarihleri arasında küçük bir farklılık bulunsa da Feyruz'un 2010'ların başından bu yana düzenli olarak sahneye çıkmadığı konusunda kaynaklar örtüşüyor. 2020'deyse uzun zaman sonra bütün dünyanın karşısına çıktı. Beyrut Limanı patlamasının ardından Lübnan'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Feyruz'u evinde ziyaret etti ve kendisine Fransa'nın en yüksek nişanı olan Legion d'Honneur takdim etti.

Sonraki yıllarda Feyruz'dan haber almak için en önemli kapılardan biri kızı Rima Rahbani oldu. Rima'nın zaman zaman annesinden paylaştığı nadir kareler, Feyruz'un her görüntüsünü bekleyen sevenleri için adeta küçük bir olaya dönüşüyor. Ne yazık ki son dönemde onu kamuoyu önünde gördüğümüz anlar pek mutlu değildi.

Feyruz, Temmuz 2025'te hayatını kaybeden oğlu Ziad Rahbani'nin cenazesinde uzun zaman sonra kamuoyu önüne çıktı. Ardından Ocak 2026'da diğer oğlu Hali Rahbani'yi de kaybetti. Son kamusal görünümlerinden biri de Hali'nin cenazesinde gerçekleşti. Yani son yıllarda kendisini sahnelerden çok ailesinin yaşadığı kayıplar vesilesiyle gördük...

Şimdi 91 yaşında olan Feyruz'un yeni bir karesi ortaya çıktı. Ve zaman onun için biraz daha yavaş akıyor olabilir!

Şimdi 91 yaşında olan Feyruz'un yeni bir karesi ortaya çıktı. Ve zaman onun için biraz daha yavaş akıyor olabilir!

22 Eylül 2026'da yayımlanan haberlere göre Feyruz'un kızı Rima Rahbani üzerinden sanatçının yeni ve nadir bir aile fotoğrafı gündeme geldi. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan 91 yaşındaki Feyruz'un görüntüsü de doğal olarak kısa sürede sevenlerinin dikkatini çekti. Çünkü kabul edelim... 91 yaşında olduğuna inanmak pek kolay değil!

Yıllardır kendine has duruşundan, tarzından ve o tanıdık ifadesinden pek bir şey kaybetmemiş gibi görünen Feyruz adeta yıllara meydan okuyor. Üstelik her yeni karesinin böylesine ilgi görmesi de aslında çok şaşırtıcı değil. Onu her hafta yeni bir pozla, her ay yeni bir röportajla görmüyoruz. Tam tersine Feyruz yıllardır kendisini merak ettirmeyi başaran, özel hayatını gerçekten özel tutan ender yıldızlardan.

Belki de bu yüzden 91 yaşında tek bir fotoğrafıyla bile yeniden bütün gözleri üzerine çevirmesi hiç değişmeyen Feyruz etkisinin en güzel kanıtlarından biri.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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