MÖ 2000'de 25 Tonluk Taşı 18 Kilometre Taşıdılar

Kuzey İngiltere'de, Boroughbridge yakınlarında dört bin yıldır ayakta duran üç dev taş var: Devil's Arrows, yani Şeytan'ın Okları. Yüksekliği 7 metreye, ağırlığı 25 tona ulaşan bu bloklar Britanya'nın en yüksek taş dizisi olarak biliniyor. Arkeologların uzun süredir cevaplayamadığı soru ise şuydu: Bu taşlar nereden getirildi?

Curtin Üniversitesi ve York Üniversitesi'nden araştırmacılar, anıta hiç zarar vermeden aldıkları örneklerle sorunun cevabını buldu. Sonuç beklenenden daha uzak çıktı: 18 kilometre. Üstelik çok daha yakında erişilebilir bir taş kaynağı varken.

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