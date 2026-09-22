MÖ 2000'de 25 Tonluk Taşı 18 Kilometre Taşıdılar
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Kuzey İngiltere'de, Boroughbridge yakınlarında dört bin yıldır ayakta duran üç dev taş var: Devil's Arrows, yani Şeytan'ın Okları. Yüksekliği 7 metreye, ağırlığı 25 tona ulaşan bu bloklar Britanya'nın en yüksek taş dizisi olarak biliniyor. Arkeologların uzun süredir cevaplayamadığı soru ise şuydu: Bu taşlar nereden getirildi?
Curtin Üniversitesi ve York Üniversitesi'nden araştırmacılar, anıta hiç zarar vermeden aldıkları örneklerle sorunun cevabını buldu. Sonuç beklenenden daha uzak çıktı: 18 kilometre. Üstelik çok daha yakında erişilebilir bir taş kaynağı varken.
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25 Ton Ağırlığında, 7 Metre Yüksekliğinde
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Neden Daha Uzağı Seçtiler?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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