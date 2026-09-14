3 Bin 300 Yıllık Sır Yok Oluyor: Arkeologlar Hazineleri Kurtarmak İçin Yarışa Girdi
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Kaynak: https://www.itv.com/news/anglia/2026-...
İngiltere'nin Peterborough şehri yakınlarında bulunan Flag Fen Arkeoloji Parkı, iklim değişikliğinin getirdiği sıcaklık artışı ve kuraklık riski nedeniyle ciddi bir tehdit altında bulunuyor. Binlerce yıl boyunca oksijensiz ve ıslak turba (peat) toprağı sayesinde günümüze kadar korunan Tunç Çağı ahşap kalıntıları, toprağın kuruması sonucu oksijenle temas ederek hızla çürüme sürecine giriyor. Uzmanlar, alandaki eşsiz bilgilerin tamamen kaybolmaması adına önümüzdeki birkaç yıl içinde geniş kapsamlı bir kurtarma kazısının gerçekleştirilmesi gerektiğini bildiriyor.
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Tarihi ahşap geçit Tunç Çağı toplumlarının yaşamına dair eşsiz veriler sunuyor
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Kuraklık ve yangın tehlikesi arkeolojik peyzajı tamamen yok olma riskiyle yüz yüze bırakıyor
Başlatılacak kapsamlı kazı çalışması tarihi mirası korurken yerel topluluğa da yeni imkanlar sağlıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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