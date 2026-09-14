3 Bin 300 Yıllık Sır Yok Oluyor: Arkeologlar Hazineleri Kurtarmak İçin Yarışa Girdi

Bölgedeki en önemli yapı olarak öne çıkan 1,1 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki ahşap geçit, yaklaşık 22 bin ahşap kazıktan oluşuyor. Yaklaşık 3 bin 300 yıl önce yükselen su seviyelerine karşı iki kuru kara parçasını bağlamak amacıyla inşa edilen bu devasa yol, yaklaşık 400 yıl boyunca farklı onarımlar ve ilaveler görerek kullanıldı. Arkeologlar, yapının sadece ulaşım, ticaret ve hayvan geçişi için değil, aynı zamanda metal eşyaların veya adakların sunulduğu dini tören alanı olarak da hizmet verdiğini ifade ediyor. Dünya genelinde bu ölçekte çok az sayıda Tunç Çağı platformunun günümüze ulaşabilmesi, Flag Fen’i uluslararası düzeyde öneme sahip bir miras haline getiriyor.