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3 Bin 300 Yıllık Sır Yok Oluyor: Arkeologlar Hazineleri Kurtarmak İçin Yarışa Girdi

3 Bin 300 Yıllık Sır Yok Oluyor: Arkeologlar Hazineleri Kurtarmak İçin Yarışa Girdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 08:44
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İngiltere'nin Peterborough şehri yakınlarında bulunan Flag Fen Arkeoloji Parkı, iklim değişikliğinin getirdiği sıcaklık artışı ve kuraklık riski nedeniyle ciddi bir tehdit altında bulunuyor. Binlerce yıl boyunca oksijensiz ve ıslak turba (peat) toprağı sayesinde günümüze kadar korunan Tunç Çağı ahşap kalıntıları, toprağın kuruması sonucu oksijenle temas ederek hızla çürüme sürecine giriyor. Uzmanlar, alandaki eşsiz bilgilerin tamamen kaybolmaması adına önümüzdeki birkaç yıl içinde geniş kapsamlı bir kurtarma kazısının gerçekleştirilmesi gerektiğini bildiriyor.

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Kaynak: https://www.itv.com/news/anglia/2026-...
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Tarihi ahşap geçit Tunç Çağı toplumlarının yaşamına dair eşsiz veriler sunuyor

Tarihi ahşap geçit Tunç Çağı toplumlarının yaşamına dair eşsiz veriler sunuyor

Bölgedeki en önemli yapı olarak öne çıkan 1,1 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki ahşap geçit, yaklaşık 22 bin ahşap kazıktan oluşuyor. Yaklaşık 3 bin 300 yıl önce yükselen su seviyelerine karşı iki kuru kara parçasını bağlamak amacıyla inşa edilen bu devasa yol, yaklaşık 400 yıl boyunca farklı onarımlar ve ilaveler görerek kullanıldı. Arkeologlar, yapının sadece ulaşım, ticaret ve hayvan geçişi için değil, aynı zamanda metal eşyaların veya adakların sunulduğu dini tören alanı olarak da hizmet verdiğini ifade ediyor. Dünya genelinde bu ölçekte çok az sayıda Tunç Çağı platformunun günümüze ulaşabilmesi, Flag Fen’i uluslararası düzeyde öneme sahip bir miras haline getiriyor.

Kuraklık ve yangın tehlikesi arkeolojik peyzajı tamamen yok olma riskiyle yüz yüze bırakıyor

Kuraklık ve yangın tehlikesi arkeolojik peyzajı tamamen yok olma riskiyle yüz yüze bırakıyor

Turbalık alanların kuruması organik materyallerin bozulmasını hızlandırırken, bölgede baş gösteren yangın riski de endişeleri artırıyor. Yakın konumdaki Holme Fen’de yaşanan turba yangını sonrasında, Flag Fen peyzajının da benzer bir felaketle karşılaşabileceğine dikkat çekiliyor. Yeraltında ilerleyen turba yangınlarının söndürülmesinin güçlüğü, bu tarihi alanın korunmasını zorlaştırıyor. Ayrıca geçtiğimiz dönemlerde sit alanındaki replika yapıların uğradığı tahribatlar, bölgedeki güvenlik ve koruma önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Başlatılacak kapsamlı kazı çalışması tarihi mirası korurken yerel topluluğa da yeni imkanlar sağlıyor

Başlatılacak kapsamlı kazı çalışması tarihi mirası korurken yerel topluluğa da yeni imkanlar sağlıyor

Tarihi yapıyı kurtarmak amacıyla gelecek yıl başlayacak altı aylık büyük kazı projesi için 700 bin sterlin tutarında hibe fonu sağlandı. Bugüne kadar yürütülen dar kapsamlı sondaj çalışmalarının aksine, bu proje ile anıtın en geniş alanı bütüncül bir şekilde gün yüzüne çıkarılacak. Çevre ve Tarım Bakanlığı yetkilileri de bu projenin Tunç Çağı Britanyası’na dair benzersiz bir pencere açtığını vurguluyor. Çalışmalar kapsamında yerel halka yönelik gönüllülük programları düzenlenerek katılımcılara alan rehberliği ve arkeolojik denetim konularında eğitimler verilecek.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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