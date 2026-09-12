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Yaşam
Toprağı Keserek Tonlarca Çıkarıyorlar: Kışın Evleri Bedavaya Isıtıyor

Toprağı Keserek Tonlarca Çıkarıyorlar: Kışın Evleri Bedavaya Isıtıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 22:29
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Toprağın metrelerce altında saklı kadim bir organik materyal olan turba, dünyanın pek çok bölgesindeki kırsal topluluklar için temel bir enerji kaynağı işlevi görüyor. Ancak yüzyıllardır süregelen bu ilkel yöntem, göründüğü kadar masum bir hayatta kalma çabası olmaktan son derece uzak. Sulak alanlardan ve bataklıklardan bilek gücüyle çıkarılan tonlarca turba, köylülerin ücretsiz ısınma ve yemek pişirme ihtiyacını karşılarken arkasında telafisi imkansız ağır ekolojik hasarlar bırakıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://engineerlive.com/peat-energy-...
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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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