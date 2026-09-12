Toprağı Keserek Tonlarca Çıkarıyorlar: Kışın Evleri Bedavaya Isıtıyor

Toprağın metrelerce altında saklı kadim bir organik materyal olan turba, dünyanın pek çok bölgesindeki kırsal topluluklar için temel bir enerji kaynağı işlevi görüyor. Ancak yüzyıllardır süregelen bu ilkel yöntem, göründüğü kadar masum bir hayatta kalma çabası olmaktan son derece uzak. Sulak alanlardan ve bataklıklardan bilek gücüyle çıkarılan tonlarca turba, köylülerin ücretsiz ısınma ve yemek pişirme ihtiyacını karşılarken arkasında telafisi imkansız ağır ekolojik hasarlar bırakıyor.

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