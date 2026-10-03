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Senin Mizah Seviyen Hangi Stand-Up Komedyeni ile Benzer?

etiket Senin Mizah Seviyen Hangi Stand-Up Komedyeni ile Benzer?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
03.10.2026 - 14:01
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Bazı insanlar en saçma şeye bile kahkaha atar, bazıları da ince espri olmadan gülmez. Peki senin mizah anlayışın hangi stand-up komedyenine yakın?

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1. Büyük an geldi: Sahneye ilk adımını atacaksın. Kuliste son saniyelerin, ne yapıyorsun?

2. Detaylara takılır mısın?

3. Sahne kıyafetin konusunda ne kadar iddialısın?

4. Sahnede taklit ve şive komedisi yapmaya ne diyorsun?

5. Espri anlatırken kendin de kendi şakana güler misin?

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6. Şakanı en çok kime ilk kez anlatıp test edersin?

7. Stand-up dünyasında lakabın ne olurdu?

8. Şovunun tam ortasında elektrikler tamamen kesildi ve salon kapkaranlık oldu!

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Sen tam bir sahne hakimiyeti ustası ve gözlem dehasısın! Günlük hayatın en ince detaylarını yakalayıp insanlığın ortak zaaflarını jilet gibi esprilere dönüştürmek kesinlikle senin işin. Karizmatik, kıvrak zekalı ve anında cevabı yapıştıran o şovmen duruşunla sahnede saatlerce kalsan seyirci yine de doyamaz. Sistemle, teknolojiyle ve modern hayatla ince ince dalga geçmek senin mizahının özü!

İçindeki bu sahne aşkını daha fazla erteleme. Birbirinden keyifli stand-up gösterileri için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

Ata Demirer

Ata Demirer

Senin ruhunda buram buram nostalji, samimiyet ve yüksek dozda neşe var! İnsanları sadece güldürmüyor, onlara hayatın o iç ısıtan, renkli ve tanıdık hikayelerini anlatıyorsun. Müthiş bir taklit, şive ve tipleme yeteneğin var; karakterleri sahnede adeta yaşatıyorsun. Esprilerini müzikle, tempoyla ve sıcak bir mahalle havasıyla harmanlamak tam senin tarzın!

Sahnelerin o samimi ve neşeli dünyasını canlı canlı yaşamak istersen, bu şahane stand-up gösterileri için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

Feyyaz Yiğit

Feyyaz Yiğit

Dünya senin için kelimenin tam anlamıyla çok garip, kuralsız ve her anı şaşırtıcı bir yer! Herkesin düz mantıkla yaklaştığı olaylara sen öyle bir açıdan bakıyorsun ki insanlar şaşkınlıktan ve gülmekten ne yapacağını şaşırıyor. Az laf, bol mimik ve ölümcül derecede keskin kurallı cümlelerle tam bir absürt mizah ikonusun. Kriz anlarını bile o kadar doğal karşılıyorsun ki ortaya efsanevi bir komedi çıkıyor.

Alışılmışın dışındaki bu benzersiz komedi kafasını yerinde görmek ve keyfine keyif katacak stand-up gösterileri için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

Doğu Demirkol

Doğu Demirkol

Sen hayata karşı son derece dürüst, aceleci ve müthiş bir kaotik enerjiye sahipisin! Kendi kusurlarınla, ufak tefek başarısızlıklarınla ve hayatın içindeki trajikomik dertlerle öyle bir dalga geçiyorsun ki insanlar senin bu samimi haline bayılıyor. Sahnede 'buraya öylece uğramış' gibi duran o aşırı rahat ve halktan tarzın, seni seyirciyle hemen can ciğer dost yapıyor.

Hayatın içinden gelen bu filtresiz ve samimi kahkahalara ortak olmak istiyorsan eğlenceli stand-up gösterileri için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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