Senin Mizah Seviyen Hangi Stand-Up Komedyeni ile Benzer?
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Bazı insanlar en saçma şeye bile kahkaha atar, bazıları da ince espri olmadan gülmez. Peki senin mizah anlayışın hangi stand-up komedyenine yakın?
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1. Büyük an geldi: Sahneye ilk adımını atacaksın. Kuliste son saniyelerin, ne yapıyorsun?
2. Detaylara takılır mısın?
3. Sahne kıyafetin konusunda ne kadar iddialısın?
4. Sahnede taklit ve şive komedisi yapmaya ne diyorsun?
5. Espri anlatırken kendin de kendi şakana güler misin?
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6. Şakanı en çok kime ilk kez anlatıp test edersin?
7. Stand-up dünyasında lakabın ne olurdu?
8. Şovunun tam ortasında elektrikler tamamen kesildi ve salon kapkaranlık oldu!
Cem Yılmaz
Ata Demirer
Feyyaz Yiğit
Doğu Demirkol
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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