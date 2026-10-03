Sen tam bir sahne hakimiyeti ustası ve gözlem dehasısın! Günlük hayatın en ince detaylarını yakalayıp insanlığın ortak zaaflarını jilet gibi esprilere dönüştürmek kesinlikle senin işin. Karizmatik, kıvrak zekalı ve anında cevabı yapıştıran o şovmen duruşunla sahnede saatlerce kalsan seyirci yine de doyamaz. Sistemle, teknolojiyle ve modern hayatla ince ince dalga geçmek senin mizahının özü!

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