Melis İşiten'in YouTube Programının En Unutulmaz 7 Anı

Melis İşiten'i duyanlar duymayanlara duyursun, izleyenler de izlemeyenlere izletsin! YouTube'da yayınladığı 'Zaten Şov' ile çene kaslarımızı yormayı başaran Melis İşiten programına pek çok konuk da davet ediyor.

Gülmeye en çok ihtiyacımızın olduğu zaman Melis İşiten izlemek mi?

E zaten!