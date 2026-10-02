Melis İşiten'in YouTube Programının En Unutulmaz 7 Anı
Melis İşiten'i duyanlar duymayanlara duyursun, izleyenler de izlemeyenlere izletsin! YouTube'da yayınladığı 'Zaten Şov' ile çene kaslarımızı yormayı başaran Melis İşiten programına pek çok konuk da davet ediyor.
Gülmeye en çok ihtiyacımızın olduğu zaman Melis İşiten izlemek mi?
E zaten!
1. Dünyanın en komik insanının, yani Giray Altınok'un da fobisi olabiliyor!
Melis İşiten, programa konuk olan Giray Altınok'a en büyük fobisinin ne olduğunu soruyor. Neredeyse herkeste var olan yükseklik korkusunu bir insan nasıl komik bir şekilde sorabilir ve cevaplayabilir ki? Melis İşiten'in tepkileri ve Giray Altınok'un anlatımıyla epey komik!
2. Melis İşiten yemek yerken muhakkak bir şeyler izlediğini itiraf etti. Kaptan bir anda ortamı terapi alanına çevirdi.
Zaten Şov'a konuk olan Soğuk Savaş ekibi, Melis İşiten ile soğuk bir espri yapacaklarını beklediğimiz anda Kaptan birden bire ortamı bir terapi alanına çevirdi. Haksız da sayılmaz, çünkü Zaten Şov, gülmek isteyenler için resmen terapi niteliğinde. 🤓
3. Berkcan Güven'in ünlü olduğu çok geç anlaşılmış.
Berkcan Güven'in en yakın arkadaşı Efe Uygaç, Berkcan'ın ünlü olduğunu çok geç anlamış. İnsan en yakın arkadaşının ünlü olduğunu bilemez mi? Geç de olsa anlamışlar!
Siz Efe Uygaç gibi olmayın, geç kalmayın. Zaten Şov'a biletinizi hemen alın! Bilet detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli!
4. Zaten Şov'da aniden Buz Devri'ndeki Sid karakterini seslendiren sesi duyabilirsiniz!
En renkli isimlerin konuk olduğu Zaten Şov'a Buz Devri'ndeki Sid karakterine hayat veren o isim de geldi: Yekta Kopan!
Yekta Kopan'dan Sid karakterini en olmadık yerlerde seslendirmesini isteyenlerden bahsedildi. Hem şaşırdık hem de çok güldük!
5. Düğünde davulcuya euro takan Ecem Erkek de Zaten Şov'un konuğuydu.
Açıkçası davulcuya para takma geleneği halen devam ediyor olsa da euro ya da dolar olabileceği detayı bize hiç verilmemişti... Ecem Erkek bize Zaten Şov'da bunu öğretti diyebiliriz!
6. Biz elektrikli araçların gelişmesini izlerken Ezgi Mola tır kullanmaktan keyif alıyor. 😅
Ezgi Mola'nın tır sürmeyi sevdiğini Zaten Şov'da öğrendik. Drift atmak, her tür ehliyeti almak ve bunun için Amerika'ya gitmesi olay oldu. Ezgi Mola bunları anlatırken Melis İşiten'in sadece surat ifadesine bakın... Bize çok şey anlatıyor!
7. Galatasaray'ın resmen marşı olan Aşkın Olayım'ın sahibi Simge, meğerse Beşiktaşlıymış!
Simge ve Galatasaray resmen birbiriyle özdeşleşti çünkü Aşkın Olayım taraftar tarafından çok sevildi! Ama Simge aslında Beşiktaşlı. E bu bize söylenmedi hiç? Zaten Şov'da öğrendik!
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