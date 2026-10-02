Influencer'lık Artık Üniversitede Okunuyor: 3 Yıllık Diplomanın Bedeli Dudak Uçuklattı
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Instagram, TikTok ve YouTube için içerik üretmek artık üniversitede ders olarak okutuluyor. İngiltere ve ABD'de açılan içerik üreticiliği bölümleri, öğrencilere video çekmekten markalarla anlaşma yapmaya kadar her şeyi öğretiyor. Ancak bu diplomanın bedeli ağır ve sektörün içindekiler bile gerçekten gerekli olup olmadığını tartışıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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