Influencer'lık Artık Üniversitede Okunuyor: 3 Yıllık Diplomanın Bedeli Dudak Uçuklattı

Benzer bölümler artık İngiltere'de Brighton Üniversitesi'nde, ABD'de ise Arizona Eyalet Üniversitesi'nde de var. Ama bu eğitim ucuz değil.

Nottingham Trent ve Brighton'daki üç yıllık bölümlerin İngiltere'deki öğrenciler için yıllık ücreti 9 bin 790 sterlin, yani yaklaşık 634 bin lira. Üç yılın toplamı 1,9 milyon lirayı buluyor. Arizona'da eyalet sakinleri için yıllık standart ücret 14 bin 724 dolar, yani yaklaşık 721 bin lira.

Bu bölümlerin açılmasının arkasında hızla büyüyen bir ekonomi var. Geçen yıl yayımlanan bir rapora göre yalnızca YouTube içerik üreticileri İngiltere ekonomisine 2,2 milyar sterlin katkı sağlıyor. ABD'de 2024'te yapılan bir ankete göre de 18-30 yaş arasındaki her üç kişiden biri influencer olmak istiyor.