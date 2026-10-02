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Influencer'lık Artık Üniversitede Okunuyor: 3 Yıllık Diplomanın Bedeli Dudak Uçuklattı

Influencer'lık Artık Üniversitede Okunuyor: 3 Yıllık Diplomanın Bedeli Dudak Uçuklattı

İngiltere Sosyal Medya Tiktok
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 14:07
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Instagram, TikTok ve YouTube için içerik üretmek artık üniversitede ders olarak okutuluyor. İngiltere ve ABD'de açılan içerik üreticiliği bölümleri, öğrencilere video çekmekten markalarla anlaşma yapmaya kadar her şeyi öğretiyor. Ancak bu diplomanın bedeli ağır ve sektörün içindekiler bile gerçekten gerekli olup olmadığını tartışıyor. 

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21 Yaşında Mezun Oldu, Para Kazanmaya Başladı

21 Yaşında Mezun Oldu, Para Kazanmaya Başladı

21 yaşındaki Destiny McGowan, temmuz ayında İngiltere'deki Nottingham Trent Üniversitesi'nin içerik üreticiliği bölümünden mezun oldu. Üniversite bu bölümü 2022'de açmıştı.

Derslerde etkili paylaşımlar hazırlamanın yanı sıra kitle oluşturma, markalarla çalışma ve içerikten gelir elde etme yolları da anlatılıyor. Destiny ne kadar kazandığını açıklamıyor ama şimdiden para kazanmaya başladığını söylüyor. Kendi hesabında moda içerikleri paylaşıyor, başkaları için video hazırlıyor ve TikTok canlı yayınlarında ürün tanıtan satış sunucusu olarak çalışıyor.

Ona göre bölümün en büyük katkısı ekipman ve sektörle kurduğu bağlantılar oldu. Üniversitenin panellerinde tanıştığı kişilere başka türlü ancak beş-on yılda ulaşabileceğini düşünüyor.

Yıllık Ücret 634 Bin Lira

Yıllık Ücret 634 Bin Lira

Benzer bölümler artık İngiltere'de Brighton Üniversitesi'nde, ABD'de ise Arizona Eyalet Üniversitesi'nde de var. Ama bu eğitim ucuz değil.

Nottingham Trent ve Brighton'daki üç yıllık bölümlerin İngiltere'deki öğrenciler için yıllık ücreti 9 bin 790 sterlin, yani yaklaşık 634 bin lira. Üç yılın toplamı 1,9 milyon lirayı buluyor. Arizona'da eyalet sakinleri için yıllık standart ücret 14 bin 724 dolar, yani yaklaşık 721 bin lira.

Bu bölümlerin açılmasının arkasında hızla büyüyen bir ekonomi var. Geçen yıl yayımlanan bir rapora göre yalnızca YouTube içerik üreticileri İngiltere ekonomisine 2,2 milyar sterlin katkı sağlıyor. ABD'de 2024'te yapılan bir ankete göre de 18-30 yaş arasındaki her üç kişiden biri influencer olmak istiyor.

"Şansı ve Kişiliği Öğretemeyiz"

"Şansı ve Kişiliği Öğretemeyiz"

2015'ten bu yana oyun ve seyahat videoları paylaşan, Twitch'te 65 bin, TikTok'ta 100 binden fazla takipçisi olan Knightenator bu bölümü okumayacağını söylüyor. Ona göre şirketler içerik üreticiliği diploması olup olmadığına pek bakmıyor ve başlamak için gereken bilgiler zaten internette ücretsiz olarak bulunuyor.

ABD'nin Phoenix kentinden 36 yaşındaki içerik üreticisi Aiesha Beasley ise aynı fikirde değil. 2010'ların başında blog yazmaya başladığında böyle bir bölüm olsaydı kaydolacağını, bir diplomanın hobisini işe dönüştürürken ona daha net bir yol çizeceğini düşünüyor.

Nottingham Trent'te bölüm başkanı olan Jacky Gurr, öğrencilerin çoğunun aslında influencer olmayı hedeflemediğini hatırlatıyor. Mezunlar ajanslarda, kurumlarda ya da serbest çalışarak içerik üretiyor. Gurr'un diploma hayali kuranlara uyarısı ise net: 'Başarılı bir influencer olmanın büyük bölümü şansa bağlı. Şansı ya da kişiliği öğretemeyiz.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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