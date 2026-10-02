Terminatör Sahnesi Gerçek Oldu: Eski Robotlarını Erimiş Çeliğin İçine Attılar

Şirketin açıklamasına göre robotlar kendi başlarına zıplamak üzere eğitildi ve Finlandiya'ya gönderildi. Ardından eritilmiş çelik dolu kazana atlamaları sağlandı. Gizmodo'nun aktardığına göre işlem 30 Eylül 2026'da gerçekleşti. 75 tonluk elektrik ark ocağı, görevi yalnızca 24 saat içinde ve altı eritme turunda tamamladı.