Terminatör Sahnesi Gerçek Oldu: Eski Robotlarını Erimiş Çeliğin İçine Attılar
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ABD'li robot şirketi Figure AI, kullanımdan kaldırdığı insansı robotlarını alışılmadık bir yöntemle imha etti. Figure 02 modeli robotlar, Finlandiya'daki bir çelik dökümhanesinde eriyik çeliğin içine atladı. Şirketin bu yolu seçmesinin arkasında ise teknolojisini korumak isteyişi yatıyor.
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Kaynak: Gizmodo
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Figure AI, emekli ettiği Figure 02 insansı robotlarını Finlandiya'nın Imatra kentindeki bir çelik dökümhanesinde eritti.
Şirket, bu yöntemi fikri mülkiyetini korumak ve robotları tamamen yok etmek için tercih ettiğini belirtti.
Fikir, Terminatör 2 filmine gönderme yapan bir paylaşımla Arnold Schwarzenegger'den geldi ve ünlü oyuncu etkinlikte kamera karşısına çıktı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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