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Terminatör Sahnesi Gerçek Oldu: Eski Robotlarını Erimiş Çeliğin İçine Attılar

Terminatör Sahnesi Gerçek Oldu: Eski Robotlarını Erimiş Çeliğin İçine Attılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 14:15
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ABD'li robot şirketi Figure AI, kullanımdan kaldırdığı insansı robotlarını alışılmadık bir yöntemle imha etti. Figure 02 modeli robotlar, Finlandiya'daki bir çelik dökümhanesinde eriyik çeliğin içine atladı. Şirketin bu yolu seçmesinin arkasında ise teknolojisini korumak isteyişi yatıyor.

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Kaynak: Gizmodo

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Figure AI, emekli ettiği Figure 02 insansı robotlarını Finlandiya'nın Imatra kentindeki bir çelik dökümhanesinde eritti.

Figure AI, emekli ettiği Figure 02 insansı robotlarını Finlandiya'nın Imatra kentindeki bir çelik dökümhanesinde eritti.

Şirketin açıklamasına göre robotlar kendi başlarına zıplamak üzere eğitildi ve Finlandiya'ya gönderildi. Ardından eritilmiş çelik dolu kazana atlamaları sağlandı. Gizmodo'nun aktardığına göre işlem 30 Eylül 2026'da gerçekleşti. 75 tonluk elektrik ark ocağı, görevi yalnızca 24 saat içinde ve altı eritme turunda tamamladı.

Şirket, bu yöntemi fikri mülkiyetini korumak ve robotları tamamen yok etmek için tercih ettiğini belirtti.

Şirket, bu yöntemi fikri mülkiyetini korumak ve robotları tamamen yok etmek için tercih ettiğini belirtti.

Figure AI, emekli robotların teknolojisinin başkalarının eline geçmesini istemedi. Şirket, ABD ve Meksika'da başvurduğu dökümhanelerin hiçbirinin lityum iyon pil içeren bir robotun pahalı ekipmanlarına atlamasına izin vermediğini söyledi. Bu nedenle operasyon Finlandiya'da gerçekleştirildi.

Fikir, Terminatör 2 filmine gönderme yapan bir paylaşımla Arnold Schwarzenegger'den geldi ve ünlü oyuncu etkinlikte kamera karşısına çıktı.

Fikir, Terminatör 2 filmine gönderme yapan bir paylaşımla Arnold Schwarzenegger'den geldi ve ünlü oyuncu etkinlikte kamera karşısına çıktı.

Schwarzenegger, Figure AI CEO'su Brett Adcock'a yaptığı bir paylaşımla eritme fikrini önerdi ve Terminatör 2: Mahşer Günü filmine gönderme yaptı. Oyuncu, etkinlikte kısa bir görünüm de sergiledi.

Şirket, robotların kalıntılarından üretilen metal külçeleri 500 ile 1.900 dolar arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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