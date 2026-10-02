Uzmanlar Yıllardır Düşman Bellediğimiz Vücut Yağının Asıl Görevini Açıkladı
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Sosyal medyada kas hatları belirgin, 'kuru' vücutlar övülürken kilo verme ilaçlarının yaygınlaşmasıyla aşırı zayıflık yeniden moda olmaya başladı. Uzmanlar ise bu tablodan endişeli. Onlara göre vücut yağı kurtulmamız gereken bir yük değil, vücudun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu aktif bir organ. Peki gerçekte ne kadar yağa ihtiyacımız var ve yağ oranı fazla düştüğünde neler oluyor?
Kaynak: BBC Türkçe
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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