Uzmanlar Yıllardır Düşman Bellediğimiz Vücut Yağının Asıl Görevini Açıkladı

Yediğimiz yemekler sindirim sırasında yapı taşlarına ayrılıyor: Karbonhidratlar glikoza, proteinler amino asitlere, yağlar da yağ asitlerine dönüşüyor. Harcadığımızdan fazla kalori aldığımızda ise adiposit adı verilen yağ hücreleri bu fazlayı lipid olarak depoluyor ve hacimce büyüyor. İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden Prof. Dr. Mikael Ryden, vücut yağını enerji bolken dolan, ihtiyaç anında boşalan bir kiler gibi düşünmek gerektiğini söylüyor. Atalarımızın kıtlık dönemlerini atlatabilmesini sağlayan sistem de buydu.

Yağ dokusunun görevi depolamakla bitmiyor. Yağ hücreleri, vücudun ne kadar enerjisi olduğunu ve ne kadar tok olduğumuzu beyne bildiren hormonlar üretiyor. Michigan Üniversitesi'nden endokrinolog Prof. Dr. Elif Oral'a göre bu hormonların en iyi bilineni leptin. Leptin beyne yeterli rezerv olduğu mesajını iletiyor, beyin de rahatlayıp üreme ve enfeksiyonla savaşmak gibi işlere odaklanabiliyor. Leptin olmadığında ise beyin enerji kaygısına düşüyor ve bu hayati işlevler arka plana itiliyor.

Vücut ısısını korumak da yağın işleri arasında. Beyaz yağ, enerji depolarken aynı zamanda vücudu bir yalıtım katmanı gibi sarıyor. Kahverengi ve bej yağ ise ısı üretmek için enerji yakan özel hücreler barındırıyor ve vücut sıcaklığının dengede kalmasına yardım ediyor.