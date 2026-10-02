Senin Temizlik Alışkanlıkların Bilinçaltın Hakkında Ne Söylüyor?
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Temizlik sadece toz alıp evi süpürmekten ibaret değil. Temizlik alışkanlıkları kim olduğumuz ve bilinçaltımız hakkında da bir şeyler söylüyor. Temizlik tarzın bilinçaltın hakkında ne anlatıyor merak ediyor musun?
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1. Eve geldin, salonda eşyalar var. Ne yaparsın?
2. Hangisinin temizliği senin için daha önemli?
3. Eve misafir geleceği zaman ilk ne yaparsın?
4. Temizlik yaparken plan yapar mısın?
5. Temizlik yapıyorsun diyelim. Pek kullanmadığın bir çekmecenin dağınık olduğunu gördün...
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6. Çamaşırları yıkadın ve kurudu. Kuruduktan sonra hemen katlayıp yerleştirir misin?
7. Temizlik yaparken müzik dinler misin?
8. Hangi görüntü seni daha çok rahatsız eder?
Kontrol sendeyse için rahatlıyor!
Sen düzeni de yaşamayı da seviyorsun!
Sen kaos seviyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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