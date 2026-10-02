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Senin Temizlik Alışkanlıkların Bilinçaltın Hakkında Ne Söylüyor?

etiket Senin Temizlik Alışkanlıkların Bilinçaltın Hakkında Ne Söylüyor?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
02.10.2026 - 14:31
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Temizlik sadece toz alıp evi süpürmekten ibaret değil. Temizlik alışkanlıkları kim olduğumuz ve bilinçaltımız hakkında da bir şeyler söylüyor. Temizlik tarzın bilinçaltın hakkında ne anlatıyor merak ediyor musun?

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1. Eve geldin, salonda eşyalar var. Ne yaparsın?

2. Hangisinin temizliği senin için daha önemli?

3. Eve misafir geleceği zaman ilk ne yaparsın?

4. Temizlik yaparken plan yapar mısın?

5. Temizlik yapıyorsun diyelim. Pek kullanmadığın bir çekmecenin dağınık olduğunu gördün...

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6. Çamaşırları yıkadın ve kurudu. Kuruduktan sonra hemen katlayıp yerleştirir misin?

7. Temizlik yaparken müzik dinler misin?

8. Hangi görüntü seni daha çok rahatsız eder?

Kontrol sendeyse için rahatlıyor!

Sen temizliği sadece fiziksel olarak düzenden ibaret görmüyorsun. Çünkü sen temizlik yaptığında zihinsel olarak da rahatlıyorsun. Eşyaların yerli yerinde olması sana aslında güven veriyor. Belirsizlikten hoşlanmıyorsun ve her şeyi kendi kontrolünün altında tutmak istiyorsun. O yüzden zaten stresliyken kendini hemen temizliğe veriyorsun.

Sen düzeni de yaşamayı da seviyorsun!

Senin için temizlik önemli ama hayatının merkezinde de değil. Evinin, odanın temiz ve düzenli olmasını seviyorsun. Ama bunun için hayatından vazgeçmiyorsun. Yani hayatını yaşamayı bırakıp sadece temizlik yapmaya kendini adamamışsın. Daha çok dışarıdan görülen alanları temizleyip geçiyorsun genelde.

Sen kaos seviyorsun!

Senin için dağınıklık öyle korkup kaçılacak bir şey değil. Yani evin düzenli değil diye hayatı kendine dar etmiyorsun. Temiz bir yerde yaşamayı seviyorsan da dağınıklık hayatını yaşamana engel olmuyor. Düzensiz biri değilsin ama düzensizliğe daha çok tahammül edebiliyorsun. 'Nasıl olsa sonra toparlarım' diye düşünüp ertelediğin çok oluyor yani.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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