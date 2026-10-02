Senin Temizlik Alışkanlıkların Bilinçaltın Hakkında Ne Söylüyor?

Senin için dağınıklık öyle korkup kaçılacak bir şey değil. Yani evin düzenli değil diye hayatı kendine dar etmiyorsun. Temiz bir yerde yaşamayı seviyorsan da dağınıklık hayatını yaşamana engel olmuyor. Düzensiz biri değilsin ama düzensizliğe daha çok tahammül edebiliyorsun. 'Nasıl olsa sonra toparlarım' diye düşünüp ertelediğin çok oluyor yani.