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45 Yıllık Diyet Döngüsünü Bitirdi: Her Gün 9 Dakika Yaptığı O Şeyle 28 Kilo Verdi

45 Yıllık Diyet Döngüsünü Bitirdi: Her Gün 9 Dakika Yaptığı O Şeyle 28 Kilo Verdi

Diyet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 19:08
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İngiltere'de sürücü eğitmeni olarak çalışan 61 yaşındaki Diane, gençliğinden beri girip çıktığı diyetlerin hiçbirinde kalıcı sonuç alamamıştı. Menopoz sonrasında 46 bedene ulaşınca kilolarıyla yaşamayı kabullendiğini söylüyor. Ancak son aylarda ne kalori saydı ne de yasak listesi tuttu; buna rağmen yaklaşık 28 kilo vererek 38 bedene indi. Değişimin arkasında her gün sadece 9 dakikasını ayırdığı bir alışkanlık var.

Kaynak: Mirror

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Birkaç gün içinde atıştırma isteğinin kaybolduğunu fark etti

Birkaç gün içinde atıştırma isteğinin kaybolduğunu fark etti

Diane'in hayatındaki dönüm noktası, İngiltere'de 350 binden fazla kişinin kullandığı Slimpod adlı program oldu. Katılımcılar her gün yaklaşık 9 dakikalık bir ses kaydı dinliyor. Kayıtlarda ne yenip ne yenmeyeceğine dair tek bir kural, kalori hedefi ya da tartı günü yok. Odak noktası, farkında olmadan tekrarlanan yeme alışkanlıkları ve gün boyu zihni meşgul eden yemek düşünceleri.

Yaklaşık 45 yıldır sürekli kilo verip geri aldığını anlatan Diane, 'Hayatım baştan sona yoyo diyetlerle geçti ve bu gerçekten çok yıpratıcıydı' diyor. İlk değişimi tartıda değil, alışkanlıklarında gördüğünü söylüyor: 'Sadece birkaç gün içinde atıştırmadığımı fark ettim. İnanamadım. Cipsi bile canım çekmiyordu, oysa en büyük zaafımdı.'

Sonraki aylarda porsiyonları kendiliğinden küçüldü, bazı yiyecekleri fazla şekerli bulmaya başladı ve sağlıklı seçimler ona artık bir ceza gibi gelmedi. Kendini 'dünyanın en tembel insanı' olarak tanımlayan Diane, önce zumbayla başladığı egzersizi zamanla her güne yaydı. 'Bunu söylediğime ben de inanamıyorum ama artık spor yapmaktan keyif alıyorum' diyor.

Uykusunun ve ruh halinin de düzeldiğini belirten Diane, yeni hayatını şu sözlerle özetliyor: 'Artık bütün gün yemeği düşünmüyorum. Hayatımı yaşıyorum.'

Program ne yediğinizle değil, neden yediğinizle ilgileniyor

Program ne yediğinizle değil, neden yediğinizle ilgileniyor

Son yıllarda kilo vermek isteyenlerin önemli bir kısmı telefon uygulamalarına yöneliyor. Noom, MyFitnessPal ve LoseIt gibi uygulamalar kullanıcıların yediklerini tek tek kaydetmesini ve kalori açığı oluşturmasını hedefliyor. Slimpod ise bu yaklaşımdan ayrılıyor: yemeği tartmak, not etmek ve kısıtlamak yerine yemek yeme davranışının arkasındaki düşünce kalıplarını değiştirmeye çalışıyor.

Programın arkasındaki fikre göre klasik diyetler, insanın yemeği normalde olduğundan çok daha fazla düşünmesine yol açıyor. Sürekli bir sonraki öğünü planlayan zihin, İngilizcede 'food noise' olarak bilinen ve Türkçeye 'yemek gürültüsü' diye çevrilebilecek bir döngüye giriyor. Programı geliştiren davranış değişikliği uzmanı Sandra Roycroft-Davis de yıllarca diyet yapmış biri. Geleneksel yöntemlerin insanlara başarısızlığı kendi suçlarıymış gibi hissettirdiğini düşünüyor ve odağı 'ne yediğimiz' sorusundan 'neden yediğimiz' sorusuna kaydırıyor.

Roycroft-Davis yaklaşımını şöyle açıklıyor: 'Amaç, iradeye duyulan ihtiyacı en baştan azaltmak. Sağlıklı seçimler zorlama değil de içgüdüsel hale geldiğinde sürdürmek çok daha kolay oluyor. Yemek gürültüsü, kafanın içinde gün boyu süren bir konuşma gibi. O konuşmayı besleyen otomatik kalıpları değiştirebilirsek yemek zihinde çok daha az yer kaplamaya başlıyor.'

Gençliğinde bile giymediği bedene 60'lı yaşlarında ulaştı

Gençliğinde bile giymediği bedene 60'lı yaşlarında ulaştı

Slimpod'un sitesinde yayımlanan hikâyesine göre Diane, süreç boyunca kendini tartıya kilitlemedi. Birkaç haftada bir ölçü alıp kıyafetlerinin bollaşmasını takip etti. 'Takıntılı hale gelmedim. Kıyafetlerim bollaşıyordu, bilmem gereken tek şey buydu' diyor. Bugün giydiği 38 beden, gençlik yıllarında bile ulaşamadığı bir ölçü.

Kullanıcı yorumları ise karışık bir tablo çiziyor. Yıllarca kilo verip geri aldığını söyleyen bir kullanıcı yaklaşık 22 kilo verdiğini ve bir daha diyet yapmayacağını anlatırken, programı 10 gün boyunca düzenli dinleyen bir başka kullanıcı hiç kilo vermediğini belirtiyor. Bu kullanıcıya göre yöntem daha çok porsiyon kontrolünde zorlananlara uygun; kendisinin sorunu ise yanlış yiyecekleri tercih etmesiydi.

Her kilo verme yönteminde olduğu gibi burada da herkese aynı sonucu veren bir formül yok. Diane'in hikâyesini öne çıkaran ise rakamlardan çok, yıllardır süren yemekle kavganın sona ermesi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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