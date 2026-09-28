45 Yıllık Diyet Döngüsünü Bitirdi: Her Gün 9 Dakika Yaptığı O Şeyle 28 Kilo Verdi
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İngiltere'de sürücü eğitmeni olarak çalışan 61 yaşındaki Diane, gençliğinden beri girip çıktığı diyetlerin hiçbirinde kalıcı sonuç alamamıştı. Menopoz sonrasında 46 bedene ulaşınca kilolarıyla yaşamayı kabullendiğini söylüyor. Ancak son aylarda ne kalori saydı ne de yasak listesi tuttu; buna rağmen yaklaşık 28 kilo vererek 38 bedene indi. Değişimin arkasında her gün sadece 9 dakikasını ayırdığı bir alışkanlık var.
Kaynak: Mirror
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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