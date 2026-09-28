45 Yıllık Diyet Döngüsünü Bitirdi: Her Gün 9 Dakika Yaptığı O Şeyle 28 Kilo Verdi

Diane'in hayatındaki dönüm noktası, İngiltere'de 350 binden fazla kişinin kullandığı Slimpod adlı program oldu. Katılımcılar her gün yaklaşık 9 dakikalık bir ses kaydı dinliyor. Kayıtlarda ne yenip ne yenmeyeceğine dair tek bir kural, kalori hedefi ya da tartı günü yok. Odak noktası, farkında olmadan tekrarlanan yeme alışkanlıkları ve gün boyu zihni meşgul eden yemek düşünceleri.

Yaklaşık 45 yıldır sürekli kilo verip geri aldığını anlatan Diane, 'Hayatım baştan sona yoyo diyetlerle geçti ve bu gerçekten çok yıpratıcıydı' diyor. İlk değişimi tartıda değil, alışkanlıklarında gördüğünü söylüyor: 'Sadece birkaç gün içinde atıştırmadığımı fark ettim. İnanamadım. Cipsi bile canım çekmiyordu, oysa en büyük zaafımdı.'

Sonraki aylarda porsiyonları kendiliğinden küçüldü, bazı yiyecekleri fazla şekerli bulmaya başladı ve sağlıklı seçimler ona artık bir ceza gibi gelmedi. Kendini 'dünyanın en tembel insanı' olarak tanımlayan Diane, önce zumbayla başladığı egzersizi zamanla her güne yaydı. 'Bunu söylediğime ben de inanamıyorum ama artık spor yapmaktan keyif alıyorum' diyor.

Uykusunun ve ruh halinin de düzeldiğini belirten Diane, yeni hayatını şu sözlerle özetliyor: 'Artık bütün gün yemeği düşünmüyorum. Hayatımı yaşıyorum.'