Işın Karaca'nın Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı: 75 Kilo Vererek İğne İpliğe Döndü
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Müzik dünyasının güçlü seslerinden Işın Karaca, geçirdiği büyük değişimle yeniden gündemde. Bir dönem 130 kiloya ulaşan sanatçı, verdiği kilolarla adeta başka bir görünüme kavuştu. Son haliyle konuşulan Işın Karaca'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı.
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Geçirdiği ameliyatın ardından hayatını değiştirdi, 130 kilodan 55 kiloya kadar geriledi.
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Zayıflama sırrını açıkladı: Günde tek öğün beslenip acıktığında dişlerini fırçalıyor.
Son haliyle yeniden gündem oldu, sosyal medyadan övgü dolu yorumlar yağdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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