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Işın Karaca'nın Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı: 75 Kilo Vererek İğne İpliğe Döndü

Işın Karaca'nın Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı: 75 Kilo Vererek İğne İpliğe Döndü

Diyet
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 11:59
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Müzik dünyasının güçlü seslerinden Işın Karaca, geçirdiği büyük değişimle yeniden gündemde. Bir dönem 130 kiloya ulaşan sanatçı, verdiği kilolarla adeta başka bir görünüme kavuştu. Son haliyle konuşulan Işın Karaca'nın zayıflama sırrı ortaya çıktı.

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Geçirdiği ameliyatın ardından hayatını değiştirdi, 130 kilodan 55 kiloya kadar geriledi.

Geçirdiği ameliyatın ardından hayatını değiştirdi, 130 kilodan 55 kiloya kadar geriledi.

Müzik dünyasındaki güçlü sesi ve dobra açıklamalarıyla tanınan ünlü şarkıcı Işın Karaca, yıllardır sahne performanslarının yanı sıra samimi tavırlarıyla da magazin gündeminde yer buluyor. Kariyerinin ilk yıllarında zaman zaman kilo problemleriyle de gündeme gelen sanatçı, bir dönem 130 kiloya kadar çıkmıştı.

Geçirdiği mide ameliyatının ardından beslenme düzeninde köklü bir değişikliğe giden Işın Karaca, bu süreçte adım adım kilo vermeye başladı. Ünlü şarkıcı, toplamda 75 kilo geride bırakarak 130 kilodan 55 kiloya kadar indi; bu denli büyük bir değişim kısa sürede magazin basınının da dikkatini çekti.

Zayıflama sırrını açıkladı: Günde tek öğün beslenip acıktığında dişlerini fırçalıyor.

Zayıflama sırrını açıkladı: Günde tek öğün beslenip acıktığında dişlerini fırçalıyor.

Zayıflama süreciyle sık sık gündeme gelen Işın Karaca, bu kez merak edilen bir soruya yanıt vererek nasıl bu denli kilo verdiğini anlattı. Sanatçı, kendine özgü bir beslenme düzeni oluşturduğunu ve günün büyük bölümünde sadece tek öğün beslendiğini belirtti.

Açlık hissiyle başa çıkma yöntemini de paylaşan ünlü isim, çok acıktığı anlarda dişlerini fırçaladığını, bu yöntemin yeme isteğini büyük ölçüde azalttığını söyledi. Gün içinde acıktığı zamanlarda katı gıda yerine ayran, kefir ya da su tüketmeyi tercih ettiğini belirten Karaca, bu basit ama disiplinli rutinin uzun vadede büyük fark yarattığını ifade etti.

Son haliyle yeniden gündem oldu, sosyal medyadan övgü dolu yorumlar yağdı.

Son haliyle yeniden gündem oldu, sosyal medyadan övgü dolu yorumlar yağdı.

Uzun bir sürece yayılan bu değişimin ardından son görüntüsüyle yeniden sosyal medyanın gündemine oturan Işın Karaca'ya takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı. 

Yıllardır hem sahnedeki performansıyla hem de dobra kişiliğiyle tanınan Işın Karaca'nın bu köklü dönüşümü, benzer süreçlerden geçmek isteyen birçok kişi için de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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