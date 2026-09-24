Işın Karaca'nın Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı: 75 Kilo Vererek İğne İpliğe Döndü

Zayıflama süreciyle sık sık gündeme gelen Işın Karaca, bu kez merak edilen bir soruya yanıt vererek nasıl bu denli kilo verdiğini anlattı. Sanatçı, kendine özgü bir beslenme düzeni oluşturduğunu ve günün büyük bölümünde sadece tek öğün beslendiğini belirtti.

Açlık hissiyle başa çıkma yöntemini de paylaşan ünlü isim, çok acıktığı anlarda dişlerini fırçaladığını, bu yöntemin yeme isteğini büyük ölçüde azalttığını söyledi. Gün içinde acıktığı zamanlarda katı gıda yerine ayran, kefir ya da su tüketmeyi tercih ettiğini belirten Karaca, bu basit ama disiplinli rutinin uzun vadede büyük fark yarattığını ifade etti.