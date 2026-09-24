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Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Tarihinin Belli Olduğu İddia Edildi

Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Tarihinin Belli Olduğu İddia Edildi

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 12:23
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimleri Trabzon'da sürüyor, ancak TRT 1 hâlâ yayın tarihini açıklamadı. Son iddiaya göre dizi 2 Ekim Cuma akşamı ekranlara dönecek. Kanaldan gelen tek ipucu ise 'Çok yakında' notu. Esme ile Adil'in hikâyesi 32. bölümle kaldığı yerden devam edecek.

KAYNAK: Dizi Dünyası

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Taşacak Bu Deniz'in çekimleri başladı, afiş yayınlandı ama TRT 1 henüz tarih vermedi.

Taşacak Bu Deniz'in çekimleri başladı, afiş yayınlandı ama TRT 1 henüz tarih vermedi.

Dizinin yeni sezon hazırlıkları eylül ayının başında hızlandı. Setten ilk fotoğrafın paylaşılmasının ardından Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı 2. sezon afişi de yayınlandı.

TRT 1'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Taşacak Bu Deniz 2. sezonuyla çok yakında TRT 1'de' ifadeleri kullanıldı. Ancak 'çok yakında' notunun ötesine geçilmedi. Kanal ve yapım ekibi, yayın tarihi konusundaki sessizliğini koruyor. Bu da sosyal medyada izleyicilerin en çok sorduğu soruyu değiştirmedi: Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor?

İddiaya göre Taşacak Bu Deniz, alışılmış gününe sadık kalarak 2 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.

İddiaya göre Taşacak Bu Deniz, alışılmış gününe sadık kalarak 2 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.

Son iddiaya göre Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı TRT 1'de ekrana gelecek. Bu tarih, yapımın çekim takvimiyle de örtüşüyor; çünkü yeni sezonun ilk bölümleri için sette uzun süredir çalışılıyor.

Öte yandan bazı yayın organları dizinin daha geç bir tarihte, 10 Ekim civarında döneceğini öne sürdü. Yani ortada iki farklı tarih var ve hiçbiri kanal tarafından doğrulanmış değil. Kesin bilgi, TRT 1'in resmi duyurusuyla netleşecek. Dizinin yayın tarihi temmuz ayında da ertelenme iddialarıyla gündeme gelmişti.

Hatırlatmak gerekirse Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran'da yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezon 32. bölümle başlayacak.

Emriye, Huriye ve Cengiz: Yeni sezonda Esme ile Adil'in düzenini üç yeni karakter sarsacak.

Emriye, Huriye ve Cengiz: Yeni sezonda Esme ile Adil'in düzenini üç yeni karakter sarsacak.

Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük'ün yer aldığı güçlü kadroya 2. sezonda üç yeni isim katıldı. Ayla Baki, Adil'in halası Emriye Varoğlu'nu; Buse Sinem İren, Koçari ailesine gelen Huriye Varoğlu'nu; Ali Önsöz ise avukat Cengiz Volkov'u canlandıracak.

Yeni karakterlerin Esme ile Adil'in kurmaya çalıştığı düzeni sarsacağı belirtiliyor. Özellikle Emriye'nin bu evliliğe karşı çıkması ve Cengiz'in Şerif'in yanında yer alması, yeni sezonun çatışmalarının habercisi olarak görülüyor.

İlk sezonda reytinglerde Uzak Şehir'le kıyasıya bir rekabete giren Taşacak Bu Deniz'in dönüş tarihi, cuma akşamı reyting yarışını da doğrudan etkileyecek. İzleyiciler ise gözlerini TRT 1'den gelecek resmi açıklamaya çevirmiş durumda.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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