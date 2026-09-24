Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Tarihinin Belli Olduğu İddia Edildi

Son iddiaya göre Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı TRT 1'de ekrana gelecek. Bu tarih, yapımın çekim takvimiyle de örtüşüyor; çünkü yeni sezonun ilk bölümleri için sette uzun süredir çalışılıyor.

Öte yandan bazı yayın organları dizinin daha geç bir tarihte, 10 Ekim civarında döneceğini öne sürdü. Yani ortada iki farklı tarih var ve hiçbiri kanal tarafından doğrulanmış değil. Kesin bilgi, TRT 1'in resmi duyurusuyla netleşecek. Dizinin yayın tarihi temmuz ayında da ertelenme iddialarıyla gündeme gelmişti.

Hatırlatmak gerekirse Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran'da yayınlanan 31. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezon 32. bölümle başlayacak.