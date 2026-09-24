Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Tarihinin Belli Olduğu İddia Edildi
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimleri Trabzon'da sürüyor, ancak TRT 1 hâlâ yayın tarihini açıklamadı. Son iddiaya göre dizi 2 Ekim Cuma akşamı ekranlara dönecek. Kanaldan gelen tek ipucu ise 'Çok yakında' notu. Esme ile Adil'in hikâyesi 32. bölümle kaldığı yerden devam edecek.
KAYNAK: Dizi Dünyası
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Taşacak Bu Deniz'in çekimleri başladı, afiş yayınlandı ama TRT 1 henüz tarih vermedi.
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İddiaya göre Taşacak Bu Deniz, alışılmış gününe sadık kalarak 2 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek.
Emriye, Huriye ve Cengiz: Yeni sezonda Esme ile Adil'in düzenini üç yeni karakter sarsacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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