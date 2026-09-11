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Taşacak Bu Deniz'in Çekimleri Başladı! 2. Sezondan İlk Fotoğraf Geldi!

Taşacak Bu Deniz'in Çekimleri Başladı! 2. Sezondan İlk Fotoğraf Geldi!

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 19:01
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TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz sonunda sete çıktı. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı dizi, geçtiğimiz sezon Uzak Şehir'i reytinglerde sollayarak açık ara lider olmuştu. 2. sezonuyla iddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanan dizinin yeni sezonunun ekimde başlayacağı açıklanırken beklenen paylaşım sonunda geldi. Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimleri başlarken setten ilk fotoğraf geldi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1'in geçtiğimiz sezon en çok konuşulan yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 2. sezon için sonunda sete çıktı.

TRT 1'in geçtiğimiz sezon en çok konuşulan yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 2. sezon için sonunda sete çıktı.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunda yakaladığı reyting başarısıyla dikkat çekmiş, haftalık reyting yarışında Uzak Şehir'i de geride bırakarak zirveye yerleşmişti. Yeni sezon hazırlıkları merakla takip edilen diziden beklenen haber sonunda geldi. Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimleri resmen başladı. Dizinin resmi sosyal medya hesabından setin ilk gününe ait bir fotoğraf da paylaşıldı. Yeni sezondan gelen ilk karede Adil, Esme ve Eleni karakterleri bir arada yer aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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