Taşacak Bu Deniz'in Çekimleri Başladı! 2. Sezondan İlk Fotoğraf Geldi!
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TRT 1'in kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz sonunda sete çıktı. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı dizi, geçtiğimiz sezon Uzak Şehir'i reytinglerde sollayarak açık ara lider olmuştu. 2. sezonuyla iddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanan dizinin yeni sezonunun ekimde başlayacağı açıklanırken beklenen paylaşım sonunda geldi. Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon çekimleri başlarken setten ilk fotoğraf geldi.
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TRT 1'in geçtiğimiz sezon en çok konuşulan yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 2. sezon için sonunda sete çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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