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Yapay Zekaya mı Yaptırıldı? Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Afişine Tepki Yağdı!

Yapay Zekaya mı Yaptırıldı? Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Afişine Tepki Yağdı!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 18:20
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk sezondan bugüne kadronun ne kadar değiştiğini fark eden seyirciler eski ve yeni afişleri karşılaştırırken, bu kez bambaşka bir detay tartışma başlattı. Afişin X'teki paylaşımında görülen “yapay zeka” ibaresi, görselin yapay zekayla hazırlandığı iddialarını beraberinde getirdi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişi yayınlandı. Paylaşımdaki "yapay zeka" ibaresi ortalığı karıştırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişi yayınlandı. Paylaşımdaki "yapay zeka" ibaresi ortalığı karıştırdı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir değişim yaşayan Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişi sonunda yayınlandı. Yeni afişte Evrim Alasya, Barış Kılıç, Murat Aygen, Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Borak, Erkan Avcı, Seray Kaya, Emre Dinler ve Servet Pandur olmak üzere 9 oyuncu yer aldı. Sosyal medyada eski ve yeni sezon afişlerini yan yana getiren kullanıcılar, dizinin yıllar içerisindeki büyük kadro değişimini yorumladı. Ancak kısa süre sonra afişle ilgili başka bir detay daha gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti'nin afişinin X'teki paylaşımında yer alan “yapay zeka” ibaresi, görselin yapay zeka kullanılarak hazırlandığı iddiasını beraberinde getirdi. İddia kısa sürede sosyal medyada yayılırken bazı izleyiciler yeni sezon afişine tepki gösterdi.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişindeki yapay zeka ibaresi:

İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişindeki yapay zeka ibaresi:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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