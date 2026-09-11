Yapay Zekaya mı Yaptırıldı? Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Afişine Tepki Yağdı!
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk sezondan bugüne kadronun ne kadar değiştiğini fark eden seyirciler eski ve yeni afişleri karşılaştırırken, bu kez bambaşka bir detay tartışma başlattı. Afişin X'teki paylaşımında görülen “yapay zeka” ibaresi, görselin yapay zekayla hazırlandığı iddialarını beraberinde getirdi.
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişi yayınlandı. Paylaşımdaki "yapay zeka" ibaresi ortalığı karıştırdı.
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İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon afişindeki yapay zeka ibaresi:
Gelen tepkiler de burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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