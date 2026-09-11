Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Afişi Geldi! İlk Sezondan Geriye Sadece 2 İsim Kaldı
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Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 5. sezon afişi sonunda yayınlandı. Peş peşe yaşanan ayrılıklar ve kadroya katılan yeni isimlerin ardından dizinin afişi de baştan aşağı değişti. Geçtiğimiz sezon 14 oyuncunun yer aldığı afişte bu kez yalnızca 9 isim bulunurken, ilk sezondan bugüne afişte kalan iki oyuncu dikkat çekti.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
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İşte Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezon afişi...
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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