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Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Afişi Geldi! İlk Sezondan Geriye Sadece 2 İsim Kaldı

Kızılcık Şerbeti'nin 5. Sezon Afişi Geldi! İlk Sezondan Geriye Sadece 2 İsim Kaldı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.09.2026 - 17:05
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Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 5. sezon afişi sonunda yayınlandı. Peş peşe yaşanan ayrılıklar ve kadroya katılan yeni isimlerin ardından dizinin afişi de baştan aşağı değişti. Geçtiğimiz sezon 14 oyuncunun yer aldığı afişte bu kez yalnızca 9 isim bulunurken, ilk sezondan bugüne afişte kalan iki oyuncu dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir değişim yaşayan Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen afişi sonunda yayınlandı. Yeni afişte Evrim Alasya, Barış Kılıç, Murat Aygen, Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Borak, Erkan Avcı, Seray Kaya, Emre Dinler ve Servet Pandur olmak üzere 9 oyuncu yer aldı. Ancak afişte asıl dikkat çeken detay, dizinin yıllar içindeki kadro değişimi oldu. Geçtiğimiz sezonun afişinde 14 oyuncu yer alırken bu sayı 5. sezonda 9'a düştü. Üstelik yeni afişte yer alan isimlerden yalnızca Evrim Alasya ve Barış Kılıç, Kızılcık Şerbeti'nin ilk sezonundan bu yana kadroda yer alıyor. Peş peşe vedalar ve yeni transferlerin ardından Kızılcık Şerbeti'nin değişen kadrosu, 5. sezon afişiyle iyice gözler önüne serildi.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezon afişi...

İşte Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni sezon afişi...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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