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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Hayal Garip, Yıllar Sonra Yeni Dizisiyle Ekranda

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Hayal Garip, Yıllar Sonra Yeni Dizisiyle Ekranda

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2026 - 15:48
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Çocuklar Duymasın'ın unutulmaz karakterlerinden Duygu'nun yetişkinliğini canlandıran Hayal Garip, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlarda! Haluk ve Meltem'in kızına hayat verdiği dönemle hafızalara kazınan oyuncu, TRT 1'in yeni aile dizisi Evlilik Güzeldir'in kadrosunda ortaya çıktı. Garip'in yıllar sonraki değişimi ve kızıl saçlı yeni imajı ise dikkat çekti.

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Türk televizyonunun uzun soluklu yapımlarından Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su yıllar sonra yeniden ekranlara döndü.

Türk televizyonunun uzun soluklu yapımlarından Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su yıllar sonra yeniden ekranlara döndü.

Çocuklar Duymasın'ın 2010-2012 yılları arasında yayınlanan sezonlarında Haluk ve Meltem'in kızı Duygu karakterine hayat veren Hayal Garip, yeni bir projeyle seyirci karşısına çıktı. Hayal Garip'in yeni adresi, TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Fikret Kuşkan'ın başrolünde yer aldığı Evlilik Güzeldir dizisi oldu. Çocuklar Duymasın'daki haliyle hatırlanan oyuncunun yıllar sonraki görünümü de dikkat çekti. Özellikle kızıl saçlarıyla kamera karşısına geçen Hayal Garip'in yeni imajı, Çocuklar Duymasın dönemindeki görünümünden oldukça farklı bulundu.

İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip'in Evlilik Güzeldir dizisindeki hali:

İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip'in Evlilik Güzeldir dizisindeki hali:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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