Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Hayal Garip, Yıllar Sonra Yeni Dizisiyle Ekranda
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Çocuklar Duymasın'ın unutulmaz karakterlerinden Duygu'nun yetişkinliğini canlandıran Hayal Garip, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlarda! Haluk ve Meltem'in kızına hayat verdiği dönemle hafızalara kazınan oyuncu, TRT 1'in yeni aile dizisi Evlilik Güzeldir'in kadrosunda ortaya çıktı. Garip'in yıllar sonraki değişimi ve kızıl saçlı yeni imajı ise dikkat çekti.
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Türk televizyonunun uzun soluklu yapımlarından Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su yıllar sonra yeniden ekranlara döndü.
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İşte Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip'in Evlilik Güzeldir dizisindeki hali:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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