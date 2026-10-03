Takım Elbise, Eldiven ve Şapka: Simge Sağın’ın Maskülen Sahne Tarzı Dikkat Çekti!
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Simge bu kez takım elbiseyle sahnede! Sevilen şarkılarının yanı sıra konser kombinleriyle de adından söz ettiren Simge Sağın, maskülen tarzıyla dikkat çekti. Koyu renk takımını eldiven ve geniş kenarlı bir şapkayla tamamladı. Bel kısmındaki detaylar da kombinin öne çıkan parçalarındandı. Gelin, Simge’nin sahne görünümüne bakalım.
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Simge Sağın, şarkıları kadar sahne tarzıyla da dikkat çeken isimlerden.
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Takım elbisesini uzun eldivenler ve geniş kenarlı bir şapkayla tamamladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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