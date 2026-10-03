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Takım Elbise, Eldiven ve Şapka: Simge Sağın’ın Maskülen Sahne Tarzı Dikkat Çekti!

Takım Elbise, Eldiven ve Şapka: Simge Sağın’ın Maskülen Sahne Tarzı Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 10:52
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Simge bu kez takım elbiseyle sahnede! Sevilen şarkılarının yanı sıra konser kombinleriyle de adından söz ettiren Simge Sağın, maskülen tarzıyla dikkat çekti. Koyu renk takımını eldiven ve geniş kenarlı bir şapkayla tamamladı. Bel kısmındaki detaylar da kombinin öne çıkan parçalarındandı. Gelin, Simge’nin sahne görünümüne bakalım.

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Simge Sağın, şarkıları kadar sahne tarzıyla da dikkat çeken isimlerden.

Simge Sağın, şarkıları kadar sahne tarzıyla da dikkat çeken isimlerden.

“Miş Miş”, “Yankı”, “Öpücem” ve “Aşkın Olayım” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Simge Sağın, Türkçe popun sevilen isimlerinden biri. Hareketli parçalarıyla da duygusal şarkılarıyla da dinleyicisine eşlik ettiren şarkıcı, konserlerinde performansının yanında kıyafetleriyle de konuşuluyor.

Simge’nin sahne gardırobunda farklı tarzlara yer var. Işıltılı kıyafetler ve iddialı kesimlerin yanında zaman zaman takım elbiselerle de karşımıza çıkıyor. Bu kez de tercihini maskülen bir görünümden yana kullanan şarkıcı, takımını tamamlayan aksesuarlarıyla dikkat çekti.

Takım elbisesini uzun eldivenler ve geniş kenarlı bir şapkayla tamamladı.

Simge’nin sahne görüntüsünde koyu renk ceket ve pantolondan oluşan bir takım tercih ettiği görülüyor. Ceketin belirgin omuzları ve geniş yakaları maskülen görünümü öne çıkarırken bel bölümündeki büzgülü detaylar tasarıma hareket katıyor. Dizlerin altından genişleyen pantolon da takımın dikkat çeken parçalarından.

Şarkıcı, kıyafetini aynı tonlardaki uzun eldivenlerle tamamlamış. Geniş kenarlı siyah şapkası ise kombinin en belirgin aksesuarı. Saçlarını açık bırakan Simge, baştan aşağı koyu tonların hâkim olduğu bu görünümde takım elbiseye kendi sahne yorumunu katıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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