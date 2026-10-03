Takım Elbise, Eldiven ve Şapka: Simge Sağın’ın Maskülen Sahne Tarzı Dikkat Çekti!

“Miş Miş”, “Yankı”, “Öpücem” ve “Aşkın Olayım” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Simge Sağın, Türkçe popun sevilen isimlerinden biri. Hareketli parçalarıyla da duygusal şarkılarıyla da dinleyicisine eşlik ettiren şarkıcı, konserlerinde performansının yanında kıyafetleriyle de konuşuluyor.

Simge’nin sahne gardırobunda farklı tarzlara yer var. Işıltılı kıyafetler ve iddialı kesimlerin yanında zaman zaman takım elbiselerle de karşımıza çıkıyor. Bu kez de tercihini maskülen bir görünümden yana kullanan şarkıcı, takımını tamamlayan aksesuarlarıyla dikkat çekti.