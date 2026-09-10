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Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i Yüsra Geyik'ten Reyting Başarısı Sonrası İlk Yorum

Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i Yüsra Geyik'ten Reyting Başarısı Sonrası İlk Yorum

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2026 - 13:40
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Yaz sezonunda ekran yolculuğuna başlayan Altı Üstü İstanbul, reytinglerde yakaladığı başarıyla yeni sezona kalmayı başardı. Dizide Nihal karakterine hayat veren Yüsra Geyik, yapımın seyirciden gördüğü ilginin ardından yaşadığı mutluluğu anlattı. Başarılı oyuncu, “Yaptığın şeyin karşılığını almak çok keyifli” sözleriyle dikkat çekti.

KAYNAK: Enis Arıkan ile Boş Ders/ KAFA TV

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ATV'nin yaz sezonunda başlayan dizisi Altı Üstü İstanbul, reytinglerde gösterdiği performansın ardından yeni yayın döneminde de ekran yolculuğuna devam etme kararı aldı.

ATV'nin yaz sezonunda başlayan dizisi Altı Üstü İstanbul, reytinglerde gösterdiği performansın ardından yeni yayın döneminde de ekran yolculuğuna devam etme kararı aldı.

Altı Üstü İstanbul'da Nihal karakterine hayat veren Yüsra Geyik dizinin yakaladığı başarı hakkında konuştu. Enis Arıkan'ın KAFA TV'de yayınlanan Boş Ders programına konuk olan Geyik, hem dizinin kamera arkasındaki ortamından hem de seyirciden gördükleri ilginin kendisini mutlu ettiğinden bahsetti. Yüsra Geyik, “Çok mutluyum. Kamera arkası da çok güzel. Yaptığın şeyin karşılığını almak çok keyifli” dedi. Böylece yaz sezonunda başlayan Altı Üstü İstanbul, aldığı sonuçlarla yeni sezonda da seyirci karşısına çıkmaya devam edecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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