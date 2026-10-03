Çölün Altını Kazdılar: Onlarca Köpek Balığı Çıktı

Kahire Üniversitesi'nden paleontolog Tarek Yassin ve ekibi, Abu-Tartur Platosu'nda daha önce iki uskumru köpek balığı türünün dişlerini bulmuştu. 2020 ile 2022 arasındaki yeni seferlerde en az beş farklı türe ait 14 diş daha çıkarıldı. Böylece aynı platoda yedi türün dişi bulunmuş oldu.

Türlerden Scapanorhynchus raphiodon, günümüz goblin köpek balığının bir akrabası ve Afrika'da ilk kez bildirildi. Serratolamna serrata ile Squalicorax bassanii ise Mısır'da ilk kez görüldü.

Dişlerin biçimleri de çeşitli. Bazıları uzun ve ince, bazıları geniş ve tırtıklı, bazıları keskin kıvrımlı, bazılarında ise yan çıkıntılar var. Köpek balıklarının iskeleti kıkırdaktan oluştuğu ve nadiren fosilleştiği için türler çoğunlukla dişlerinden tanınıyor.