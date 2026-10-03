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Çölün Altını Kazdılar: Onlarca Köpek Balığı Çıktı

Çölün Altını Kazdılar: Onlarca Köpek Balığı Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 10:57
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Mısır'ın Batı Çölü'ndeki Abu-Tartur Platosu'nda yedi köpek balığı türüne ait fosilleşmiş dişler bulundu. Araştırmacılar 2020 ile 2022 arasındaki seferlerde 14 yeni diş çıkardı ve bulguyu 18 Ağustos 2026'da Cretaceous Research dergisinde yayımladı.

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Çölün altındaki kayalar yedi köpek balığı türünün dişlerini barındırıyordu

Çölün altındaki kayalar yedi köpek balığı türünün dişlerini barındırıyordu

Kahire Üniversitesi'nden paleontolog Tarek Yassin ve ekibi, Abu-Tartur Platosu'nda daha önce iki uskumru köpek balığı türünün dişlerini bulmuştu. 2020 ile 2022 arasındaki yeni seferlerde en az beş farklı türe ait 14 diş daha çıkarıldı. Böylece aynı platoda yedi türün dişi bulunmuş oldu.

Türlerden Scapanorhynchus raphiodon, günümüz goblin köpek balığının bir akrabası ve Afrika'da ilk kez bildirildi. Serratolamna serrata ile Squalicorax bassanii ise Mısır'da ilk kez görüldü.

Dişlerin biçimleri de çeşitli. Bazıları uzun ve ince, bazıları geniş ve tırtıklı, bazıları keskin kıvrımlı, bazılarında ise yan çıkıntılar var. Köpek balıklarının iskeleti kıkırdaktan oluştuğu ve nadiren fosilleştiği için türler çoğunlukla dişlerinden tanınıyor.

Bulgu çölün bir zamanlar zengin bir deniz olduğunu gösteriyor

Bulgu çölün bir zamanlar zengin bir deniz olduğunu gösteriyor

Dişler, Geç Kretase dönemine ait Duwi Formasyonu'nda bulundu. Kretase 145 milyon ile 66 milyon yıl önce arasını kapsıyor ve deniz seviyeleri günümüzden 170 metreye kadar yüksekti. Bugün kurak olan Mısır çölü gibi bölgelerde sığ denizler oluşmuştu.

Bölgede daha önce balık, deniz kaplumbağası ve diğer deniz sürüngenlerinin fosilleri bulunmuştu. Kayalar, deniz canlılarının kabuk ve kemiklerinden oluşabilen fosfat bakımından da zengin. Yassin, fosfatça zengin alanların omurgalı deniz canlılarının fosillerini barındırabileceğini bildiklerini, köpek balığı dişlerini bulmanın ise heyecan verici bir sürpriz olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, bu kadar çok türün aynı yerde bulunmasının besin açısından zengin, karmaşık bir ekosisteme işaret ettiğini belirtiyor. Ancak köpek balıklarının aynı dönemde birlikte yaşadığı anlamına gelmeyebilir; kalıntılar zamanla aynı tortulda karışmış olabilir. Ekip platoda ve çevresinde araştırmayı sürdürmeyi planlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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