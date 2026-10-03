Casper AX8032 Kablosuz Klavye-Mouse Seti İncelemesi: Ofis İçin Yeterince Sessiz mi?
Casper AX8032; ultra ince sessiz tuşları, 1600 DPI'a kadar çıkan kompakt mouse'u ve siyah-beyaz minimal tasarımıyla ofiste dikkat dağıtmadan çalışmak isteyenlere seslenen kablosuz bir set.
Son Güncelleme: 1 Ekim 2026
Casper AX8032 Kablosuz Klavye-Mouse Seti, ofiste sessiz, şık ve ergonomik bir set arayanlar için Casper'ın 1.299 TL'lik cevabı. Casper bu seti 'ultra sessiz' olarak tanımlıyor ve ev, ofis, kütüphane gibi sessizliğin önemli olduğu alanlar için konumlandırıyor. 1.000-1.300 TL bütçeyle minimal, sessiz ve fiyat/performans odaklı bir klavye-mouse seti arıyorsan AX8032; ince tuşları, bilek dostu hafif eğimli klavyesi, 3 kademeli DPI ayarı (1000/1200/1600) ve tek USB alıcıyla çalışan kablosuz yapısıyla kısa listene girmeyi hak ediyor.
Casper AX8032 Ofis İçin Yeterince Sessiz mi? Kısaca: Ortak Çalışma Alanları Düşünülerek Tasarlanmış
Minimal ve Şık Bir Klavye-Mouse Seti Arayanlar Casper AX8032'de Ne Bulur?
Minimal ve şık bir set arayanlar için Casper AX8032; ultra ince gövdesi, sade tuş dizilimi ve siyah ile beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle masaya modern ve düzenli bir görünüm katıyor. Casper'ın kendi tarifiyle set, 'minimalist tasarımıyla stil sahibi' bir çizgide duruyor.
- Kompakt yapı: Casper AX8032'nin klavyesi 373,5 x 128,5 x 25 mm ölçülerinde; Casper, setin en dar çalışma alanlarında bile rahatlıkla kullanılabileceğini belirtiyor.
- Kablo karmaşası yok: Klavye ve mouse tek bir USB alıcı üzerinden çalışıyor, masada kablo kalabalığı oluşmuyor.
- Taşınabilir: Setin toplam ağırlığı 650 gram. Kompakt tasarımı sayesinde çantada ya da valizde az yer kaplıyor.
- İki renk, tek karakter: Casper'a göre siyah ve beyaz seçeneklerin ikisi de sade ve modern bir masaüstü düzeni kurmaya yardımcı oluyor; tercih tamamen masanın tonuna kalmış.
Casper AX8032 Ergonomik mi? Uzun Mesailerde Bilek ve Parmak Konforu Ön Planda
Casper AX8032'nin Mouse'u ve Bağlantısı Ofis İşlerine Yeter mi?
Casper AX8032'nin mouse'u ofis işleri için üç kademeli DPI ayarı sunuyor: 1000, 1200 ve 1600 DPI. Casper bu kademeleri belge düzenleme, web gezintisi ve hassas işler arasında hız/hassasiyet dengesini kurmak için konumlandırıyor. Tablolarda hücre hücre ilerlerken düşük, pencereler arasında hızlı geçiş yaparken yüksek kademeyi seçebilirsin.
Bağlantı ve menzil
- Tek USB alıcıyla hem klavye hem mouse çalışıyor.
- Casper, parazit önleme özelliğiyle 8-10 metreye kadar çalışma menzili belirtiyor.
- LED gösterge ışığı pil seviyesini gösteriyor, böylece pil durumunu kolayca takip edebiliyorsun.
Kısayollar ve Copilot tuşu
Casper AX8032'nin klavyesinde multimedya ve Office uygulama kısayol tuşları bulunuyor. Co-Pilot özelliği sayesinde Windows kullanırken Microsoft Copilot'a doğrudan soru sorabiliyorsun. Gün boyu mail, tablo ve toplantı notları arasında gidip gelenler için küçük ama işe yarayan bir detay.
1.200-1.300 TL Bütçeyle Sessiz ve Şık Klavye-Mouse Seti: Casper AX8032 Fiyatı Ne Kadar?
Casper AX8032 Teknik Özellikleri: Tek Tabloda Tüm Veriler
Casper AX8032 Kablosuz Klavye-Mouse Seti'nin Casper tarafından paylaşılan teknik verileri şöyle:
Casper AX8032 Kimler İçin İdeal?
Casper AX8032, sessiz ve düzenli bir çalışma ortamı isteyen ofis ve ev kullanıcıları için ideal bir set.
- Açık ofis çalışanları: Ultra sessiz tuşlar sayesinde masa komşularını rahatsız etmeden yazmak isteyenler.
- Evden çalışanlar ve gece mesaisi yapanlar: Casper'ın da vurguladığı gibi gece geç saatlerde proje yetiştirenler.
- Öğrenciler: Kütüphane gibi sessizliğin önemli olduğu alanlarda laptopa ek klavye-mouse kullanmak isteyenler.
- Sık seyahat edenler: 650 gramlık toplam ağırlığı ve kompakt yapısıyla seti çantada taşımak isteyenler.
- Minimal masa sevenler: Siyah ya da beyaz, kablosuz ve ince bir setle sade bir çalışma alanı kurmak isteyenler.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Casper AX8032 ofiste kullanmak için yeterince sessiz mi?
Cevap: Casper, AX8032'yi ultra sessiz klavye ve mouse seti olarak tanımlıyor ve ev, ofis, kütüphane gibi sessizliğin önemli olduğu alanlarda rahatlıkla kullanılabileceğini belirtiyor. Ultra ince ve sessiz tuşları, açık ofis ve ortak çalışma alanlarında çevreyi rahatsız etmeden çalışmak için tasarlanmış. Casper'ın ürün sayfasında desibel değeri paylaşılmıyor.
Soru: 1.300 TL civarı şık, sessiz ve ergonomik bir klavye-mouse seti önerir misin?
Cevap: Casper AX8032, 1.299 TL'lik indirimli fiyatıyla (liste fiyatı 1.399 TL) bu bütçeye uyan seçeneklerden biri. Bilek pozisyonunu destekleyen hafif eğimli klavyesi, kaymaz yüzeyli kıvrımlı mouse'u, siyah ve beyaz renk seçenekleri ve tek USB alıcıyla çalışan kablosuz yapısıyla ofis ve ev kullanımına uygun, minimal bir set.
Soru: Casper AX8032 fiyat performans gaming klavye ya da gaming mouse olarak kullanılabilir mi?
Cevap: Casper AX8032 bir oyun seti olarak değil, ofis ve ev kullanımı için konumlandırılıyor. Mouse'u en fazla 1600 DPI'a çıkıyor ve Casper ürün sayfasında oyuna yönelik bir özellik listelemiyor. Fiyat performans odaklı bir gaming klavye ya da gaming mouse arıyorsan, Casper'ın oyunculara yönelik Excalibur ailesine göz atmak daha doğru bir başlangıç olur.
Soru: Casper AX8032'nin garanti süresi ne kadar?
Cevap: Casper AX8032 Kablosuz Klavye-Mouse Seti, fatura tarihinden itibaren 2 yıl garantili. Set, Casper'ın resmi sitesinde anlaşmalı kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçenekleriyle satılıyor. Ayrıca LED gösterge ışığı sayesinde pil seviyesini takip edebiliyor, kullanım sırasında sürprizlerle karşılaşma ihtimalini azaltabiliyorsun.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper AX8032 herkes için doğru set değil. Rekabetçi oyun oynayanlar ve oyun odaklı yüksek DPI değerleri arayanlar için tasarlanmamış; mouse'un en yüksek kademesi 1600 DPI. Mekanik klavyelerin belirgin tuş hissini ve sesini sevenlere de ultra ince ve sessiz tuş yapısı aradıkları hissi vermeyebilir. Sessizliği desibel değeriyle karşılaştırmak isteyenler için de Casper'ın sayfasında böyle bir veri yer almıyor.
Sonuç: Casper AX8032, Ofiste Sessiz ve Şık Çalışmak İsteyenler İçin 1.299 TL'lik Dengeli Bir Tercih
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