Casper AX8032 Kablosuz Klavye-Mouse Seti İncelemesi: Ofis İçin Yeterince Sessiz mi?

Casper AX8032 ofiste sessiz mi? Casper, AX8032'yi 'ultra sessiz klavye ve mouse' olarak tanımlıyor ve setin ev, ofis ve kütüphane gibi alanlarda rahatlıkla kullanılabileceğini belirtiyor. Yani açık ofiste not alırken ya da evde herkes uyurken gece mesaisi yaparken tuş sesiyle çevreni rahatsız etmemek için düşünülmüş bir set.

AX8032'nin sessizliği nereden geliyor?

Casper AX8032'nin klavyesinde ultra ince tuş başlıkları ve sessiz tuşlar bulunuyor. Casper ayrıca artırılmış tuş kararlılığıyla tepki süresinin optimize edildiğini belirtiyor; yani tuşlar sessiz çalışırken basışların karşılığını almak da önemseniyor.

Desibel değeri paylaşılıyor mu?

Casper, ürün sayfasında AX8032 için bir desibel değeri paylaşmıyor. Sessizliği rakamla değil; ofis, kütüphane ve ortak çalışma alanı gibi kullanım senaryolarıyla tarif ediyor. Çok hassas bir ortamda çalışıyorsan seti mümkünse satın almadan önce denemek iyi bir fikir.