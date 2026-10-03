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Taşacak Bu Deniz'de "Eyüphan" Batuhan Bayar'ın Yeni İmajı "Adil" Ulaş Tuna Astepe'ye Benzetildi

Taşacak Bu Deniz'de "Eyüphan" Batuhan Bayar'ın Yeni İmajı "Adil" Ulaş Tuna Astepe'ye Benzetildi

TRT yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 11:33
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla ekrana döndü. Ancak 2. sezonda izleyicilerin gözünden kaçmayan detaylardan biri hikâyeden değil, bir karakterin değişen görünüşünden geldi.

Eyüphan'ı canlandıran Batuhan Bayar, yeni sezonda bambaşka bir imajla ekrana geldi. Saçlarını uzatan oyuncunun bu hali, dizinin başrolündeki Adil Koçari'ye, yani Ulaş Tuna Astepe'ye benzetildi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Saçlarını uzatan Batuhan Bayar'ın yeni stili, dizinin Adil'iyle neredeyse birebir aynı.

Saçlarını uzatan Batuhan Bayar'ın yeni stili, dizinin Adil'iyle neredeyse birebir aynı.

Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı TRT 1'de yayınlanan 32. bölümle 2. sezona merhaba dedi. Yeni sezonla birlikte ekrana gelen kareler arasında en çok konuşulanlardan biri de Eyüphan oldu.

İzleyicinin ilk sezondan tanıdığı Batuhan Bayar, yeni sezonda saçlarını uzatmış olarak görüldü. Oyuncunun bu yeni görünümü, dizide Adil Koçari'ye hayat veren Ulaş Tuna Astepe'nin tarzını akla getirdi.

Adil Koçari'nin saç stili ilk sezondan bu yana karakterin en tanıdık özelliklerinden biri.

Adil Koçari'nin saç stili ilk sezondan bu yana karakterin en tanıdık özelliklerinden biri.

Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil Koçari, Deniz Baysal'ın hayat verdiği Esme'yle birlikte dizinin merkezinde yer alıyor. Karakterin saç stili ve kendine has tarzı, ilk sezondan bu yana Taşacak Bu Deniz'in akılda kalan görüntüleri arasında. Tam da bu yüzden Eyüphan'daki değişim gözden kaçmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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