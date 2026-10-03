Taşacak Bu Deniz'de "Eyüphan" Batuhan Bayar'ın Yeni İmajı "Adil" Ulaş Tuna Astepe'ye Benzetildi
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla ekrana döndü. Ancak 2. sezonda izleyicilerin gözünden kaçmayan detaylardan biri hikâyeden değil, bir karakterin değişen görünüşünden geldi.
Eyüphan'ı canlandıran Batuhan Bayar, yeni sezonda bambaşka bir imajla ekrana geldi. Saçlarını uzatan oyuncunun bu hali, dizinin başrolündeki Adil Koçari'ye, yani Ulaş Tuna Astepe'ye benzetildi.
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Saçlarını uzatan Batuhan Bayar'ın yeni stili, dizinin Adil'iyle neredeyse birebir aynı.
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Adil Koçari'nin saç stili ilk sezondan bu yana karakterin en tanıdık özelliklerinden biri.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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