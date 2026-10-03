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"Fadime" Zeynep Atılgan ve "Eyüphan" Batuhan Bayar İlk Sezon Pozunu Yeni Sette Tekrarladı

"Fadime" Zeynep Atılgan ve "Eyüphan" Batuhan Bayar İlk Sezon Pozunu Yeni Sette Tekrarladı

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 09:29
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla ekrana döndü. Yeni sezonun setinden gelen bir kare ise Fadime ve Eyüphan hayranlarının gözünden kaçmadı. Zeynep Atılgan ile Batuhan Bayar, ilk sezonda verdikleri pozu bu kez yeni sezonun çekimlerinde tekrarladı.

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Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan ve Eyüphan'ı Batuhan Bayar, ilk sezondaki pozlarını 2. sezon setinde yeniden verdi.

Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan ve Eyüphan'ı Batuhan Bayar, ilk sezondaki pozlarını 2. sezon setinde yeniden verdi.

Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı TRT 1'de yayınlanan 32. bölümle yeni sezona merhaba dedi. Yeni sezonun ilk akşamında setten gelen kareler de sosyal medyada peş peşe paylaşıldı.

Bunlardan biri, dizide Fadime'ye hayat veren Zeynep Atılgan ile Eyüphan'ı canlandıran Batuhan Bayar'a ait. İkili, ilk sezonda birlikte verdikleri pozu 2. sezon çekimlerinde de aynı şekilde tekrarladı.

Yan yana paylaşılan eski ve yeni kare kısa sürede dikkat çekti. Üstelik iki fotoğraf arasındaki benzerlik, karakterlerin hikâyesinin yeni sezonda nereye gideceğine dair yorumları da beraberinde getirdi.

Eyüphan'ın Fadime'ye olan aşkı ilk sezonun en sevilen yan hikâyelerinden biri olmuştu.

Eyüphan'ın Fadime'ye olan aşkı ilk sezonun en sevilen yan hikâyelerinden biri olmuştu.

Dizide Batuhan Bayar'ın canlandırdığı Eyüphan, Koçari köyünün sözü geçen isimlerinden Amirum Dayı'nın oğlu olarak biliniyor. Zeynep Atılgan ise Adil Koçari'nin kız kardeşi Fadime'ye hayat veriyor.

Eyüphan'ın Fadime'ye duyduğu imkânsız aşk, ilk sezon boyunca izleyicinin takip ettiği hikâyeler arasında yer aldı. Sosyal medyada 'Sütlaçhan' lakabıyla anılan Eyüphan da kısa sürede dizinin sevilen karakterlerinden biri oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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