"Fadime" Zeynep Atılgan ve "Eyüphan" Batuhan Bayar İlk Sezon Pozunu Yeni Sette Tekrarladı
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla ekrana döndü. Yeni sezonun setinden gelen bir kare ise Fadime ve Eyüphan hayranlarının gözünden kaçmadı. Zeynep Atılgan ile Batuhan Bayar, ilk sezonda verdikleri pozu bu kez yeni sezonun çekimlerinde tekrarladı.
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Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan ve Eyüphan'ı Batuhan Bayar, ilk sezondaki pozlarını 2. sezon setinde yeniden verdi.
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Eyüphan'ın Fadime'ye olan aşkı ilk sezonun en sevilen yan hikâyelerinden biri olmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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