article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bangkok Havalimanı'nda 10 Bin Bavul Sahipsiz Kaldı: Askerler Devreye Girdi

Bangkok Havalimanı'nda 10 Bin Bavul Sahipsiz Kaldı: Askerler Devreye Girdi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 09:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda yaşanan bavul krizi büyüdü. Selin ardından yer hizmetleri personeli işe gelemeyince yaklaşık 10 bin bavul havalimanında birikti. Binlerce yolcu, valizi olmadan evine ya da oteline gitmek zorunda kaldı. Durum o kadar ciddi ki destek için askerler görevlendirildi!

İşte detaylar. 

Kaynak1Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sel Her Şeyi Durdurdu

Sel Her Şeyi Durdurdu

Kriz, 26-28 Eylül arasında Bangkok'u vuran şiddetli yağış ve sel ile başladı. Kentin doğusunda su seviyesi yer yer 1 metreyi aştı. Thai Airways CEO'su Chai Eamsiri'nin açıklamasına göre çalışanların birçoğu, evleri ve mahalleleri su altında kaldığı için havalimanına ulaşamadı.

Bu da bavul yükleme, kargo taşıma ve uçak hizmetlerini aksattı. Üstelik Thai Airways başka havayolu şirketlerinin yer hizmetlerini de yürüttüğü için sorun kısa sürede tüm havalimanına yayıldı. 29 Eylül itibarıyla 26-27 Eylül'de gerçekleşen onlarca seferin bavulları hâlâ teslim edilmedi.

Yolcular Saatlerce Bavul Bekledi

Yolcular Saatlerce Bavul Bekledi

Yolcular bavullarını almak için 5-6 saat, bazıları ise bütün gece bekledi. TTG Asia'nın aktardığına göre o günlerde kalkışların yüzde 3'ünden azı zamanında yapılabildi. Bazı yolculara uçuş iptal bildirimi, uçağın kalkış saati geçtikten sonra ulaştı.

Thai Airways, krizi yönetebilmek için Bangkok çıkışlı seferlerini yüzde 30-40 oranında azaltma kararı aldı. 29 Eylül'de 5 bin olarak açıklanan teslim edilemeyen bavul sayısı, birkaç gün içinde yaklaşık 10 bine ulaştı.

Askerler Bavul Taşıyor

Askerler Bavul Taşıyor

Bavul yığınını eritmek için Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden yaklaşık 100 personel görevlendirildi. Askerler, yer hizmetleri ekibine bavulların ayrıştırılması ve boşaltılmasında yardım ediyor. Thai Airways ayrıca Tayland Postası dahil kurye şirketleriyle anlaşarak bavulları yolcuların evlerine ve otellerine göndermeye başladı. Yolcular teslimat adreslerini QR kod ile bildirebiliyor.

Krize Hükümetten de Sert Tepki Geldi. 

Turizm ve Spor Bakanı Surasak Phancharoenworakul, yaşananların Tayland'ın uluslararası imajına ve turizme zarar verdiğini söyledi. Bakan, havayolunun kendi operasyonu aksarken personelini başka şirketlere destek için görevlendirmesini ve askerlere yemek ile konaklama sağlanmamasını da eleştirdi.

Fotoğraf: REUTERS

Binlerce Bavul Hâlâ Sahibini Bekliyor

Binlerce Bavul Hâlâ Sahibini Bekliyor

2 Ekim itibarıyla yaklaşık 2 bin bavul sahiplerine ulaştırıldı. 29 Eylül'den bu yana yeni bir birikme yaşanmadı ancak binlerce bavul hâlâ teslim edilmeyi bekliyor.

Thai Airways, 3 Ekim'de havalimanında 24 saat açık bir bavul teslim noktası kurdu. Yolcular bavullarının durumunu baggage.airportthai.co.th adresinden kontrol edebiliyor. Teslim noktasında bavulu almak için pasaport, biniş kartı ve bagaj etiketi gerekiyor.

Valizini bekleyen binlerce yolcu için bekleyiş biraz daha sürecek gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın