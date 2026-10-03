Bangkok Havalimanı'nda 10 Bin Bavul Sahipsiz Kaldı: Askerler Devreye Girdi
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Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havalimanı'nda yaşanan bavul krizi büyüdü. Selin ardından yer hizmetleri personeli işe gelemeyince yaklaşık 10 bin bavul havalimanında birikti. Binlerce yolcu, valizi olmadan evine ya da oteline gitmek zorunda kaldı. Durum o kadar ciddi ki destek için askerler görevlendirildi!
İşte detaylar.
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Sel Her Şeyi Durdurdu
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Yolcular Saatlerce Bavul Bekledi
Askerler Bavul Taşıyor
Binlerce Bavul Hâlâ Sahibini Bekliyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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