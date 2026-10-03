Bangkok Havalimanı'nda 10 Bin Bavul Sahipsiz Kaldı: Askerler Devreye Girdi

Bavul yığınını eritmek için Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden yaklaşık 100 personel görevlendirildi. Askerler, yer hizmetleri ekibine bavulların ayrıştırılması ve boşaltılmasında yardım ediyor. Thai Airways ayrıca Tayland Postası dahil kurye şirketleriyle anlaşarak bavulları yolcuların evlerine ve otellerine göndermeye başladı. Yolcular teslimat adreslerini QR kod ile bildirebiliyor.

Krize Hükümetten de Sert Tepki Geldi.

Turizm ve Spor Bakanı Surasak Phancharoenworakul, yaşananların Tayland'ın uluslararası imajına ve turizme zarar verdiğini söyledi. Bakan, havayolunun kendi operasyonu aksarken personelini başka şirketlere destek için görevlendirmesini ve askerlere yemek ile konaklama sağlanmamasını da eleştirdi.

Fotoğraf: REUTERS