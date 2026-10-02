Su Altında 41 Saat: Harry Potter Ateş Kadehi'nin Guinness Rekorlu Sahnesi

Su altı sahneleri için İngiltere'deki Leavesden Stüdyoları'nda dev bir tank inşa edildi. Guinness Dünya Rekorları, bu tankı 2005'te 'dünyanın en büyük su altı efekt tankı' olarak kayda geçirdi.

Guinness'in verilerine göre tank 20x20 metre genişliğinde, 6 metre derinliğindeydi ve yaklaşık 2 milyon 273 bin 46 litre su alıyordu. Rekor sayfasında tankın özellikle Ateş Kadehi'nin su altı sahneleri için yapıldığı da yazıyor.

Stüdyonun D Stage adlı platosuna kurulan ve Warner Bros. Studios Leavesden'in güncel resmi verilerine göre, tanktaki suyu 32 dereceye ısıtmak bile 2 ila 4 gün sürüyordu.