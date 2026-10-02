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Su Altında 41 Saat: Harry Potter Ateş Kadehi'nin Guinness Rekorlu Sahnesi

Su Altında 41 Saat: Harry Potter Ateş Kadehi'nin Guinness Rekorlu Sahnesi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 21:01
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Harry Potter ve Ateş Kadehi'nin en akılda kalan sahnelerinden biri, Harry'nin Turnuva'nın ikinci görevinde kara gölün dibine daldığı an. İçerik üreticisi @mosyotaha'nın paylaştığı video, bu sahnenin perde arkasını yeniden gündeme getirdi. Biz de kaynaklara tek tek baktık: Guinness rekorlu bir tank, aylarca süren dalış eğitimi ve su altında geçen 41 saat... Ekranda birkaç dakika süren sahnenin arkasında haftalar süren bir mücadele var!

İşte detaylar. 

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ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Bu Sahne İçin Guinness Rekorlu Bir Tank Kuruldu

Bu Sahne İçin Guinness Rekorlu Bir Tank Kuruldu

Su altı sahneleri için İngiltere'deki Leavesden Stüdyoları'nda dev bir tank inşa edildi. Guinness Dünya Rekorları, bu tankı 2005'te 'dünyanın en büyük su altı efekt tankı' olarak kayda geçirdi. 

Guinness'in verilerine göre tank 20x20 metre genişliğinde, 6 metre derinliğindeydi ve yaklaşık 2 milyon 273 bin 46 litre su alıyordu. Rekor sayfasında tankın özellikle Ateş Kadehi'nin su altı sahneleri için yapıldığı da yazıyor.

Stüdyonun D Stage adlı platosuna kurulan ve Warner Bros. Studios Leavesden'in güncel resmi verilerine göre, tanktaki suyu 32 dereceye ısıtmak bile 2 ila 4 gün sürüyordu.

6 Ay Eğitim, Su Altında 41 Saat 38 Dakika

6 Ay Eğitim, Su Altında 41 Saat 38 Dakika

Daniel Radcliffe bu sahne için tam 6 ay dalış eğitimi aldı. Oyunculara dalışı, filmin dublör koordinatörü Greg Powell'ın gözetiminde öğrettiler. Filmin yapım notlarına göre Radcliffe, üç haftalık çekim sürecinde toplam 41 saat 38 dakika su altında kaldı. Bir dalışının ise 75 dakika sürdüğü aktarılıyor.

Radcliffe'in su altında geçirdiği süre de kayıt altına alındı. Dönemin yapım ekibinden David Heyman, Radcliffe'in su altı sahnesinde 41 saati dalış kayıt defterine işlediğini anlatmıştı.

Günde Sadece Birkaç Saniyelik Görüntü

Günde Sadece Birkaç Saniyelik Görüntü

Bu arada ekip önce oyuncuları tellerle havada asıp rüzgarla su altı etkisi yaratmayı denedi. Bu “dry-for-wet” yöntemiyle oyuncuların gerçekten suyun içindeymiş gibi görünmesi amaçlandı. Ancak saçların su altında dalgalanıyormuş gibi görünmemesi nedeniyle bu yöntemden vazgeçildi ve sahneler büyük su altı tankında çekildi.

Radcliffe, 2026'da Hot Ones programında su altı çekimlerinin 6 hafta sürdüğünü söyledi. Aynı röportajda, ekipte günde ortalama yaklaşık 5 saniyelik kullanılabilir görüntü elde edildiğini duyduğunu anlattı. 2022'deki GQ röportajında ise bu süreyi yaklaşık 7 saniye olarak ifade etmişti.

Yani işin özü, haftalar süren çekimlerin karşılığında günde yalnızca birkaç saniyelik görüntü alınabiliyordu.

Radcliffe'in Bir Daha Asla Yapmayacağı Hata

Radcliffe'in Bir Daha Asla Yapmayacağı Hata

Radcliffe, Şubat 2026'da Hot Ones'a konuk olduğunda dalış eğitim sırasında yaşadığı korkutucu bir anı da paylaştı. Maske temizleme alıştırması yaparken nefes ağızlığını çıkarmış ancak öncesinde nefes almayı unutmuştu. Ağızlığı geri taktığında maskeyi temizlemek için kullanabileceği nefesinin kalmadığını fark etti.

Radcliffe, bu anda 'Beni buradan çıkarın' anlamına gelen işaretle yukarıyı gösterdi ve yüzeye çıktı. Dublör koordinatörü Greg Powell'ın tepkisi ise şöyle oldu: “Bu hatayı bir daha yapmazsın!” Radcliffe de bu sözün ardından “Kesinlikle” diyerek olayı anlattı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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