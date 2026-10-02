Su Altında 41 Saat: Harry Potter Ateş Kadehi'nin Guinness Rekorlu Sahnesi
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Harry Potter ve Ateş Kadehi'nin en akılda kalan sahnelerinden biri, Harry'nin Turnuva'nın ikinci görevinde kara gölün dibine daldığı an. İçerik üreticisi @mosyotaha'nın paylaştığı video, bu sahnenin perde arkasını yeniden gündeme getirdi. Biz de kaynaklara tek tek baktık: Guinness rekorlu bir tank, aylarca süren dalış eğitimi ve su altında geçen 41 saat... Ekranda birkaç dakika süren sahnenin arkasında haftalar süren bir mücadele var!
İşte detaylar.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Bu Sahne İçin Guinness Rekorlu Bir Tank Kuruldu
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6 Ay Eğitim, Su Altında 41 Saat 38 Dakika
Günde Sadece Birkaç Saniyelik Görüntü
Radcliffe'in Bir Daha Asla Yapmayacağı Hata
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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