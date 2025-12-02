Harry Potter ve Draco Malfoy 14 Yıl Sonra İlk Kez Bir Arada: Gözleri Dolduran Radcliffe ve Felton Buluşması!

O günden beri de kültürümüzün ayrılmaz bir parçası oldu. Sekiz filmlik seri, 2011’de Deathly Hallows: Part 2 ile sinema macerasını noktalasa da, aradan geçen yıllara rağmen ne filmler ne de karakterler popülerliğinden bir şey kaybetmedi.

Filmlerin her sahnesi, her anı aklımıza kazındı, her birinin oyunculuğu muhteşemdi ama büyünün tam merkezinde Harry Potter ve Draco Malfoy’un o ikonik gerilimi oturuyordu. Harry, “seçilmiş çocuk” olarak ışığın tarafını temsil ederken, Draco, ailesinin baskısı, Voldemort’un gölgesi ve kendi vicdanı arasında sıkışmış, gri alanların çocuğunu temsil ediyordu.

Belki de bu yüzden yıllar içinde en çok sahiplenilen, en çok “aslında o da sadece çocuktu” denilen karakterlerden biri oldu.