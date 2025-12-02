onedio
Harry Potter ve Draco Malfoy 14 Yıl Sonra İlk Kez Bir Arada: Gözleri Dolduran Radcliffe ve Felton Buluşması!

Lila Ceylan
02.12.2025 - 20:52

Harry Potter'ın efsaneleri Daniel Radcliffe ve filmde Draco Malfoy'u canlandıran Tom Felton, 14 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. Sosyal medya ayağa kalktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Harry Potter, sinemada ilk kez 16 Kasım 2001’de vizyona girdi ve hepimizi Hogwarts'tan mektup alacağımıza inandırdı...

O günden beri de kültürümüzün ayrılmaz bir parçası oldu. Sekiz filmlik seri, 2011’de Deathly Hallows: Part 2 ile sinema macerasını noktalasa da, aradan geçen yıllara rağmen ne filmler ne de karakterler popülerliğinden bir şey kaybetmedi.

Filmlerin her sahnesi, her anı aklımıza kazındı, her birinin oyunculuğu muhteşemdi ama büyünün tam merkezinde Harry Potter ve Draco Malfoy’un o ikonik gerilimi oturuyordu. Harry, “seçilmiş çocuk” olarak ışığın tarafını temsil ederken, Draco, ailesinin baskısı, Voldemort’un gölgesi ve kendi vicdanı arasında sıkışmış, gri alanların çocuğunu temsil ediyordu. 

Belki de bu yüzden yıllar içinde en çok sahiplenilen, en çok “aslında o da sadece çocuktu” denilen karakterlerden biri oldu.

Harry Potter evreninin sinema yolculuğu, 2011’de Londra Trafalgar Square’de gerçekleşen dev Deathly Hallows: Part 2 galasıyla doruğa çıkmış, tam da o sene ekibi son kez aynı kırmızı halıda görmüştük.

O günden sonra yollar ayrılsa da, herkes kariyerinde kendi büyüsünü yaratmaya devam etti.

Harry Potter and the Cursed Child’ın Broadway prodüksiyonunda Draco Malfoy olarak sahneye çıkarak, film kadrosundan gelip sahnede aynı karakteri oynayan ilk isim oldu; 11 Kasım 2025’teki ilk performansında salonu yıkan bir alkışla karşılandı.

Daniel Radcliffe ise kariyerini çoktan “post-Potter” level’ına taşımış durumda. Stephen Sondheim klasiği Merrily We Roll Along’un 2023–2024 Broadway revival’ında Charley Kringas rolüyle sahneye çıkan Radcliffe, performansıyla 2024’te Tony Ödülü kazandı; oyun da En İyi Müzikal Yeniden Uyarlama dahil dört Tony ile sezonu süpürdü.

Aynı prodüksiyonun 2025 Aralık'ta vizyona girecek sinema uyarlamasında da yine Daniel'ı izleyeceğimizi öğrenmiştik.

Merrily We Roll Along’un galası geçtiğimiz gece New York'ta gerçekleşti.

Daniel Radcliffe ve Tom Felton, 14 yıl sonra ilk kez galada bir araya geldi.

En son 2011’de serinin final filmi galasında yan yana poz veren bu ikiliyi, yıllar sonra yine bir tiyatro projesi etrafında buluşmuş görmek, “Hogwarts hâlâ evimiz” hissini tazeledi. 

Üstelik ikisi de hâlâ o eski “baby face” enerjisini koruyor; sadece artık Hogwarts koridorları yerine Broadway sahnelerinde 32 diş gülüyorlar diyebiliriz!

