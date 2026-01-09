onedio
Serenay Sarıkaya’nın “Bir Savaşçıya Dönüştüm” Çıkışı X Ahalisini Ayağa Kaldırdı!

Gülistan Başköy
09.01.2026 - 11:00

Kariyeri ve özel hayatıyla her adımı olay olan Serenay Sarıkaya bu kez verdiği röportajdaki sözlerle gündeme geldi. “Hayatımda hiç kolay bir şey olmadı, bu beni bir savaşçıya dönüştürdü” diyen Sarıkaya’ya sosyal medyada eleştiri yağdı.

 İşte ortalığı karıştıran röportajın detayları…

Kaynak: Sober Digital

Medcezir, Fi, Aile, Şahmaran gibi projelerdeki performansıyla Türkiye’nin en popüler oyuncularından biri haline gelen Serenay Sarıkaya’yı zaten yakından tanıyoruz.

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı, ilişkileri ve attığı her adımla da magazin gündeminin değişmez isimlerinden biri.

Geçtiğimiz günlerde de bu kez İstanbul’daki eviyle gündeme gelmişti. Aynalı yatak odası, leopar desenli koltuğu, paslanmaz çelik mutfağı ve cesur dekorasyon tercihleriyle Serenay Sarıkaya’nın evi, dünyaca ünlü tasarım dergisi Architectural Digest’in Almanya edisyonunda yer almış, sosyal medyayı adeta ikiye bölmüştü. Kimileri bayılırken kimileri “korkunç” demekten kendini alamamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez Sarıkaya, Sober Digital’e verdiği röportajla sosyal medyanın ortasına düştü.

Setlere çok genç yaşta adım atan ve kariyerinin başından bu yana sektörün içinde olan Sarıkaya, oyunculuk yolculuğunu ve yaşadığı zorlukları anlatırken şu sözleri kullandı:

'Benim çocukluğumdan beri hayatımda hiç ama hiç kolay bir şey olmadı; kolayca ulaştığım, böyle bir mucize gibi çabucak hallolan. Dolayısıyla benim için gerçek anlamıyla başarı, zorlukları aşmakla ilgili bir şey. Kendime dair bir sürü şey öğrenirken zorlu bir yolculuktan geçtim. Beni başka türlü bir şeye dönüştürdü bu. Bir savaşçıya dönüştürdü diyeyim.'

Ancak bu sözler sosyal medyada pek de beklediği gibi karşılanmadı.

İlginizi çekebilir:

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
