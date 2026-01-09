Serenay Sarıkaya’nın “Bir Savaşçıya Dönüştüm” Çıkışı X Ahalisini Ayağa Kaldırdı!
Kariyeri ve özel hayatıyla her adımı olay olan Serenay Sarıkaya bu kez verdiği röportajdaki sözlerle gündeme geldi. “Hayatımda hiç kolay bir şey olmadı, bu beni bir savaşçıya dönüştürdü” diyen Sarıkaya’ya sosyal medyada eleştiri yağdı.
İşte ortalığı karıştıran röportajın detayları…
Medcezir, Fi, Aile, Şahmaran gibi projelerdeki performansıyla Türkiye’nin en popüler oyuncularından biri haline gelen Serenay Sarıkaya’yı zaten yakından tanıyoruz.
Bu kez Sarıkaya, Sober Digital’e verdiği röportajla sosyal medyanın ortasına düştü.
Ancak bu sözler sosyal medyada pek de beklediği gibi karşılanmadı.
