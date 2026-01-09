Serenay Sarıkaya’nın “Bir Savaşçıya Dönüştüm” Çıkışı X Ahalisini Ayağa Kaldırdı!

Setlere çok genç yaşta adım atan ve kariyerinin başından bu yana sektörün içinde olan Sarıkaya, oyunculuk yolculuğunu ve yaşadığı zorlukları anlatırken şu sözleri kullandı:

'Benim çocukluğumdan beri hayatımda hiç ama hiç kolay bir şey olmadı; kolayca ulaştığım, böyle bir mucize gibi çabucak hallolan. Dolayısıyla benim için gerçek anlamıyla başarı, zorlukları aşmakla ilgili bir şey. Kendime dair bir sürü şey öğrenirken zorlu bir yolculuktan geçtim. Beni başka türlü bir şeye dönüştürdü bu. Bir savaşçıya dönüştürdü diyeyim.'