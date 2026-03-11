Yüz Binlerce Toyota Sahibi Dikkat: Popüler SUV Modellerinden 550 Bin Araç Geri Çağrıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından onaylanan karara göre, 2021 ile 2024 yılları arasında üretilen Highlander ve Highlander Hybrid modelleri güvenlik gerekçesiyle teknik incelemeye alınacak. Yapılan denetimlerde, bu araçların orta bölümünde yer alan ikinci sıra koltukların sırt mekanizmasında önemli bir üretim hatası saptandı.

Söz konusu hata, koltukların ayarlandıktan sonra mekanizmanın yerine tam olarak oturmamasına neden oluyor. Kilitleme işleminin sağlıklı yapılamaması, olası bir çarpışma ya da ani frenleme anında koltukların yerinden oynaması riskini doğuruyor. Bu durum, arka koltukta seyahat eden yolcuların yaralanma ihtimalini ciddi şekilde artırıyor. Reuters'ın raporlarına da yansıyan bu teknik aksaklık, markanın güvenlik standartlarını korumak adına attığı adımla resmiyet kazandı.

Geri çağırma sürecinde araç sahiplerinin herhangi bir maddi kayıp yaşamaması hedefleniyor. Toyota yetkili servislerine yönlendirilecek araçlarda, koltukların yatırma mekanizmasında bulunan geri dönüş yayları uzmanlarca kontrol edilecek. Sorunlu olduğu belirlenen parçalar, yeni ve güvenli versiyonlarıyla değiştirilecek. Tüm işçilik ve parça maliyetlerinin Toyota tarafından karşılanacağı bu işlem, araç sahiplerinden hiçbir ücret talep edilmeden sonuçlandırılacak.