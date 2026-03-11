onedio
Yüz Binlerce Toyota Sahibi Dikkat: Popüler SUV Modellerinden 550 Bin Araç Geri Çağrıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2026 - 13:59

Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD'de sattığı yarım milyondan fazla Highlander modelini koltuk mekanizmasındaki bir hata nedeniyle geri çağırdı. Kaza anında yaralanma riskini artıran bu kusur, yetkili servislerde tamamen ücretsiz olarak giderilecek.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota, Amerika Birleşik Devletleri genelinde yaklaşık 550 bin aracını kapsayan geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından onaylanan karara göre, 2021 ile 2024 yılları arasında üretilen Highlander ve Highlander Hybrid modelleri güvenlik gerekçesiyle teknik incelemeye alınacak. Yapılan denetimlerde, bu araçların orta bölümünde yer alan ikinci sıra koltukların sırt mekanizmasında önemli bir üretim hatası saptandı.

Söz konusu hata, koltukların ayarlandıktan sonra mekanizmanın yerine tam olarak oturmamasına neden oluyor. Kilitleme işleminin sağlıklı yapılamaması, olası bir çarpışma ya da ani frenleme anında koltukların yerinden oynaması riskini doğuruyor. Bu durum, arka koltukta seyahat eden yolcuların yaralanma ihtimalini ciddi şekilde artırıyor. Reuters'ın raporlarına da yansıyan bu teknik aksaklık, markanın güvenlik standartlarını korumak adına attığı adımla resmiyet kazandı.

Geri çağırma sürecinde araç sahiplerinin herhangi bir maddi kayıp yaşamaması hedefleniyor. Toyota yetkili servislerine yönlendirilecek araçlarda, koltukların yatırma mekanizmasında bulunan geri dönüş yayları uzmanlarca kontrol edilecek. Sorunlu olduğu belirlenen parçalar, yeni ve güvenli versiyonlarıyla değiştirilecek. Tüm işçilik ve parça maliyetlerinin Toyota tarafından karşılanacağı bu işlem, araç sahiplerinden hiçbir ücret talep edilmeden sonuçlandırılacak.

Ali Can YAYCILI
