Show TV'nin Yeni Dizisi Delikanlı'nın Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu
Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın başrollerde yer aldığı Delikanlı için geri sayım başlarken kadroya sürpriz bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV ekranların için hazırlanan Delikanlı dizisi gündemden düşmüyor.
Fırat Altunmeşe, Delikanlı dizisinin kadrosuna dahil oldu.
