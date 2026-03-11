onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Show TV'nin Yeni Dizisi Delikanlı'nın Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

Show TV'nin Yeni Dizisi Delikanlı'nın Kadrosuna Sürpriz Oyuncu Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2026 - 14:59

Show TV'nin yeni dizisi Delikanlı için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Mert Ramazan Demir ve Mina Demirtaş'ın başrollerde yer aldığı Delikanlı için geri sayım başlarken kadroya sürpriz bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV ekranların için hazırlanan Delikanlı dizisi gündemden düşmüyor.

Show TV ekranların için hazırlanan Delikanlı dizisi gündemden düşmüyor.

Mert Ramazan Demir, Mina Demirtaş, Melis Sezen, Salih Bademci'nin rol aldığı Delikanlı dizisinin kadrosu genişliyor. Sezonun en iddialı işlerinin başında yer alan Delikanlı daha şimdiden merak yaratırken Birsen Altuntaş kadroya sürpriz bir ismin dahil olduğunu açıkladı.

Fırat Altunmeşe, Delikanlı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Fırat Altunmeşe, Delikanlı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Fırat Altunmeşe, Delikanlı'da Saffet karakterine hayat verecek. Altuntaş'ın karakteri Mert Ramazan Demir'in canlandıracağı Yusuf'un intikam hikayesinde kilit bir rol oynayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın