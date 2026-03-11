Türkiye'nin Turizm Yıldızı Belli Oldu! Likya Yoluna Yurt Dışından Akın Akın Geliyorlar

Sıralamada yürüyüş ve bisiklet, Ağrı Dağı, Kaçkar ve Aladağlar’daki zirve tırmanışları takip ediyor. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi olan raftingde ise Köprüçay, Saklıkent, Dalaman Çayı ve Fırtına Deresi ön plana çıkıyor. Beşinci sırada yer alan kaya tırmanışında ise Antalya Geyikbayırı, 12 ay boyunca kesintisiz hizmet veren yapısıyla yabancı turistlerin cazibe merkezi haline gelmiş durumda.

Doğa ve macera turizminin en dikkat çekici tarafı ise ekonomik verimliliği. 'Her şey dahil' sistemindeki kitle turizminde bir turistin haftalık harcaması ortalama 600-700 Avro bandındayken, macera turizmini tercih eden bir turist 2 bin 500 ile 3 bin Avro arasında ödeme yapıyor. Butik acenteler aracılığıyla yürütülen bu turlar, turistlerin otel dışına çıkmasını sağlayarak yerel halkın ekonomisine de doğrudan katkı sunuyor.