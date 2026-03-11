Bakan Murat Kurum TOKİ İstanbul Kurasının Ne Zaman Çekileceğini Açıkladı
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul’da TOKİ kuralarının ne zaman çekileceği merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, İstanbul kura çekilişinin bayramdan sonra gerçekleştirileceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Murat Kurum TOKİ İstanbul kurasının ne zaman çekileceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın