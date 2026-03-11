onedio
İran 2026 Dünya Kupası'na Katılmayacağını Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
11.03.2026 - 16:36

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, İran milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası’na katılmayacağını açıkladı. 

The Guardian'ın haberine göre Donyamali, çarşamba günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bu yozlaşmış rejimin (ABD) liderimizi suikastla öldürdüğü göz önüne alındığında, hiçbir koşulda Dünya Kupası’na katılmayacağız.'

İran, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmayacağını açıkladı.

The Guardian'ın haberine göre İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Bu yozlaşmış rejimin (ABD) liderimizi suikastla öldürdüğü göz önüne alındığında, hiçbir koşulda Dünya Kupası’na katılmayacağız.'

Donyamali, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Infantino, Dünya Kupası hazırlıklarının ele alındığı toplantıda İran’daki mevcut durumun da konuşulduğunu belirtmişti. 

Infantino, yaptığı açıklamada 'Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran takımının ABD’de düzenlenecek turnuvaya katılmasının elbette memnuniyetle karşılanacağını yineledi.' ifadelerini kullanmıştı. Trump ise yaptığı açıklamada 'gerçekten umurumda değil' demişti. 

2026 Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.

