İran 2026 Dünya Kupası'na Katılmayacağını Açıkladı
İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, İran milli futbol takımının 2026 Dünya Kupası’na katılmayacağını açıkladı.
The Guardian'ın haberine göre Donyamali, çarşamba günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'Bu yozlaşmış rejimin (ABD) liderimizi suikastla öldürdüğü göz önüne alındığında, hiçbir koşulda Dünya Kupası’na katılmayacağız.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmayacağını açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın