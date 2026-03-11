onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Jandarma Köy Köy Dolaşarak Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor

Jandarma Köy Köy Dolaşarak Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 17:40

Son dönemde IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları hızla artıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar farklı yöntemlerle hedef alınabiliyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de artan şikayetler üzerine sahaya indi. Köy köy dolaşan ekipler vatandaşlarla yüz yüze görüşüyor. Amaç dolandırıcılık tuzaklarını önceden anlatmak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jandarma ekipleri köy köy dolaşıp vatandaşlarla yüz yüze görüşüyor.

Jandarma ekipleri köy köy dolaşıp vatandaşlarla yüz yüze görüşüyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezi ve ilçelere bağlı köyleri ziyaret ediyor. Cami çıkışlarında, kahvehanelerde ve köy odalarında yapılan buluşmalarda dolandırıcılık yöntemleri anlatılıyor, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ömer Yurtsever, ekiplerin köyleri gezerek kahvehaneler, okullar ve iş yerlerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Yurtsever, özellikle son dönemde artış gösteren IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

En sık kullanılan yöntemlerden biri korku ve panik oluşturmak.

En sık kullanılan yöntemlerden biri korku ve panik oluşturmak.

Yurtsever, vatandaşların en çok karşılaştığı yöntemlerin başında kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin geldiğini söyledi. Dolandırıcıların genellikle korku ve panik oluşturarak para talep ettiğini belirtti.

Ayrıca sosyal medya üzerinden verilen sahte ilanlar, düşük fiyatlı ürün satışları ve kapora talebi ile IBAN gönderilmesi gibi yöntemlerin de sıkça kullanıldığını ifade etti. Yurtsever, 'Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden verilen sahte ilanlar, düşük fiyatlı ürün satışları, kapora talebi ile IBAN gönderilmesi, 'hesabınız kopyalandı, parayı güvenli hesaba aktarın' şeklindeki yönlendirmeler ve yakın akraba gibi mesaj atarak para isteme gibi yöntemlerle vatandaşlarımız mağdur ediliyor' sözlerini kullandı.

"Banka hesaplarınızı hiçbir şekilde başkasına kullandırmayın"

"Banka hesaplarınızı hiçbir şekilde başkasına kullandırmayın"

Son dönemde 'IBAN kiralama' olarak bilinen yönteme de dikkat çeken Yurtsever, 'Bu yöntemde dolandırıcılar, 'Benim IBAN'ımda sıkıntı var, para senin hesabına gelsin, sen çekip bana ver. Hesabıma bloke konuldu, senin IBAN'ına gönderelim ya da hesabına para gelecek, sen çekip bana verirsen sana komisyon ödeyeceğim.' gibi ifadelerle vatandaşımızı ikna etmeye çalışıyor. Özellikle kolay yoldan para kazanma vaadiyle vatandaşlarımız farkında olmadan bu suça ortak olabiliyor. Bu tür durumlar, kişinin suça karışmasına yol açarak ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir.' şeklindeki ifadelerle vatandaşların kandırılmaya çalışıldığını aktardı.

Yurtsever, vatandaşların banka hesaplarını kesinlikle başkalarına kullandırmaması gerektiğini vurguladı. IBAN numaralarının tanınmayan kişilerle paylaşılmaması ve hesaplara gelen şüpheli paraların çekilmemesi gerektiğini söyledi. 

Ayrıca hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan para talep etmeyeceğini ya da IBAN numarası göndermeyeceğini hatırlatarak şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın