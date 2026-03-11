Jandarma Köy Köy Dolaşarak Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor
Son dönemde IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları hızla artıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar farklı yöntemlerle hedef alınabiliyor. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de artan şikayetler üzerine sahaya indi. Köy köy dolaşan ekipler vatandaşlarla yüz yüze görüşüyor. Amaç dolandırıcılık tuzaklarını önceden anlatmak.
Jandarma ekipleri köy köy dolaşıp vatandaşlarla yüz yüze görüşüyor.
En sık kullanılan yöntemlerden biri korku ve panik oluşturmak.
"Banka hesaplarınızı hiçbir şekilde başkasına kullandırmayın"
