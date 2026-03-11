Jandarma Köy Köy Dolaşarak Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor

Yurtsever, vatandaşların en çok karşılaştığı yöntemlerin başında kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin geldiğini söyledi. Dolandırıcıların genellikle korku ve panik oluşturarak para talep ettiğini belirtti.

Ayrıca sosyal medya üzerinden verilen sahte ilanlar, düşük fiyatlı ürün satışları ve kapora talebi ile IBAN gönderilmesi gibi yöntemlerin de sıkça kullanıldığını ifade etti. Yurtsever, 'Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden verilen sahte ilanlar, düşük fiyatlı ürün satışları, kapora talebi ile IBAN gönderilmesi, 'hesabınız kopyalandı, parayı güvenli hesaba aktarın' şeklindeki yönlendirmeler ve yakın akraba gibi mesaj atarak para isteme gibi yöntemlerle vatandaşlarımız mağdur ediliyor' sözlerini kullandı.