Hasan Can Kaya'nın Evleneceği Duygu Karabaş Kimdir? Kaç Yaşında? Ne İş Yapıyor?

11.03.2026 - 19:02

Türkiye’nin en popüler komedyenlerinden Hasan Can Kaya’nın sevgilisi olarak gündeme gelen Duygu Karabaş, kısa sürede merak edilen isimler arasına girdi. Dijital sanat alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Karabaş’ın hayatı, kariyeri ve özel yaşamına dair detaylar araştırılmaya başlandı.

 İşte Duygu Karabaş hakkında en çok merak edilenler...

Duygu Karabaş Kimdir?

Duygu Karabaş, dijital sanat ve iletişim alanında çalışan bir sanatçı ve yöneticidir. Son dönemde komedyen Hasan Can Kaya ile yaşadığı ilişki nedeniyle magazin gündeminde yer almaya başlayan Karabaş, sanat ve iş dünyasını bir araya getiren projeleriyle tanınıyor. 

Dijital portreler üzerine yoğunlaşan çalışmalarıyla dikkat çeken Karabaş, disiplinlerarası üretimleriyle öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Duygu Karabaş’ın Eğitimi

Duygu Karabaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunudur. Eğitim hayatının ardından iletişim, pazarlama ve görsel sanatlar alanında kariyerine yön veren Karabaş, hem sanat üretimi hem de iş dünyasındaki çalışmalarıyla öne çıkmıştır.

Duygu Karabaş’ın Mesleği ve Kariyeri

Duygu Karabaş, sanat üretimi ve iş dünyasını birlikte yürüten isimlerden biri. Dijital sanat alanındaki çalışmalarının yanı sıra iletişim ve pazarlama stratejileri üzerine de faaliyet gösteriyor. 

Karabaş, Temmuz 2024’ten bu yana Fing İstanbul’da Managing Partner (Yönetici Ortak) olarak görev yapıyor. Burada iletişim, pazarlama ve yaratıcı projeler alanında çalışmalar yürütüyor. 

Sanat tarafında ise özellikle “Duygusuz Portreler” adlı dijital sergisiyle dikkat çeken Karabaş, dijital portreler üzerinden insan ifadesini ve duyguları farklı bir perspektifle ele alan çalışmalar üretmesiyle tanınıyor.

Duygu Karabaş ve Hasan Can Kaya İlişkisi

Magazin kulislerinde yer alan iddialara göre Hasan Can Kaya ve Duygu Karabaş'ın bir süredir devam eden ilişkilerini resmiyete döndürmeye karar verdiği ortaya çıktı. 

İddialara göre çiftin 29 Mart 2026 tarihinde aile arasında yapılacak sade bir törenle nişanlanacağı öne sürüldü. 

Henüz Hasan Can Kaya cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.

Duygu Karabaş'ın sosyal medya hesabı: @duygukarabas

