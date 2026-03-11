İranlı Turistler Kenti Terk Etti, Otellerde Doluluk Oranı Yüzde 10’a Kadar Düştü

İranlılar ülkelerine dönüş yaparken, İran’da yaşayan farklı ülke vatandaşları da kendi ülkelerine dönüyor.

Otel işletmecisi Yunus Yüksel, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası kentte turizm ve ticaretin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Yüksel, “Müslüman kardeş ülkemiz İran’ın saldırıya uğraması, İsrail ve ABD’nin böyle bir savaş başlatması kabul edilemez. Daha önceki yıllarda bu mevsimde rezervasyonlarımız dolu olurdu. Ancak bu yıl maalesef satışlarımız olmadı. Geçen yıl 777 binden fazla turist ilimize gelirken, biz bu yıl da yaklaşık 1 milyon turist bekliyorduk. Fakat savaş nedeniyle İran halkı rezervasyon yapmadı” dedi.

Nevruz Bayramı öncesinde her yıl İranlı turistlerin 14 günlük tatil için rezervasyon yaptığını da belirten Yüksel, “Ancak bu yıl hiç rezervasyon almadık. Van’daki otellerin doluluk oranı şu an yüzde 5 ile 10 arasında. Savaş bu şekilde devam ederse bu oranı bile göremeyeceğimizi düşünüyorum. Şu an gelenler ise farklı ülkelerde yaşayan İranlılar. Bir gece konaklayıp ülkelerine dönüyorlar” diye konuştu.