İranlı Turistler Kenti Terk Etti, Otellerde Doluluk Oranı Yüzde 10’a Kadar Düştü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2026 - 19:37

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından Van’daki turizm esnafı da etkilendi. İranlı turistlerin büyük bölümü savaş başladıktan sonra kenti terk ederek ülkelerine dönüş yaptı. Van’da geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 90’a yükselen otel doluluk oranları ise yüzde 10’a kadar geriledi.

Van’ın Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı’nda son günlerde hareketlilik yaşanıyor.

İranlılar ülkelerine dönüş yaparken, İran’da yaşayan farklı ülke vatandaşları da kendi ülkelerine dönüyor.

Otel işletmecisi Yunus Yüksel, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası kentte turizm ve ticaretin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Yüksel, “Müslüman kardeş ülkemiz İran’ın saldırıya uğraması, İsrail ve ABD’nin böyle bir savaş başlatması kabul edilemez. Daha önceki yıllarda bu mevsimde rezervasyonlarımız dolu olurdu. Ancak bu yıl maalesef satışlarımız olmadı. Geçen yıl 777 binden fazla turist ilimize gelirken, biz bu yıl da yaklaşık 1 milyon turist bekliyorduk. Fakat savaş nedeniyle İran halkı rezervasyon yapmadı” dedi.

Nevruz Bayramı öncesinde her yıl İranlı turistlerin 14 günlük tatil için rezervasyon yaptığını da belirten Yüksel, “Ancak bu yıl hiç rezervasyon almadık. Van’daki otellerin doluluk oranı şu an yüzde 5 ile 10 arasında. Savaş bu şekilde devam ederse bu oranı bile göremeyeceğimizi düşünüyorum. Şu an gelenler ise farklı ülkelerde yaşayan İranlılar. Bir gece konaklayıp ülkelerine dönüyorlar” diye konuştu.

“Başka sektörler de etkilenecek”

İran halkının savaş dönemlerinde ülkelerini terk etmediğini anlatan Yüksel, “İranlılar onurlu bir halk. Savaş durumunda bile ülkelerini terk etmiyorlar. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan İranlılar, ailelerinin yanında olmak ve ülkelerini savunmak için geri dönüyor. Turizm sezonunun bu yıl zayıf geçeceğini düşünüyorum. Savaş bitse bile bu yıl turizm sektörü zorlanacak. Çünkü bizim para birimimiz İran’ın para birimi karşısında yaklaşık 4 kat değer kazandı. Bu da İranlıların satın alma gücünü düşürüyor. Van’daki esnaf ticaretini büyük ölçüde İranlı turistler üzerine kurmuştu. Satışlar ciddi şekilde düşecek” dedi.

Van turizminin büyük darbe aldığını söyleyen Yüksel, “Kapanan oteller var, iş değişikliği yapan işletmeler var. Açılması planlanan bazı oteller ise artık açılmıyor. En büyük kaynağımız İranlı turistlerdi. Türk turist sayısı çok az. Bu durum sadece otelleri değil, giyim ve yiyecek sektörünü de olumsuz etkileyecek” ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
