Kar Kalınlığı İnsan Boyunu Aştı: Kardan Tünelle Evlerine Gidiyorlar!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 17:59

Yurdun büyük bir kesiminde bahar havası etkili olurken bir bölümünde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor! Bitlis'te merkeze bağlı Başhan köyünde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kaydedildi. 

Yoğun kar yağışının yaşandığı köyde, vatandaşlar evlerine ulaşabilmek için kar tünelleri açtı!

Yurdumuzun büyük bir bölümünde bahar havası yaşansa da kar yağışı da hala etkili.

Bitlis'in Başhan köyünde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği köyde, tek katlı evler ve hayvan ahırları adeta kara gömüldü.

Vatandaşlar, küreklerle açtıkları yollar sayesinde evlerine ve komşularına ulaşabiliyor.  Köylülerin kendi imkânlarıyla açtıkları kar yolları, zamanla tünele dönüştü. Halk, bazı bölgelerde kar yüksekliğinin insan boyunu aştığını söylüyor.

Kar tünelleri arasında hayat devam ediyor.

Vatandaşın kendi imkanıyla açtığı kar yolları, yoğun kar yağışının devam etmesiyle tünele dönüştü. Köy sakinleri, açtıkları yolların iki tarafında oluşan yüksek kar duvarları arasında ilerleyerek günlük işlerini yapmak zorunda kaldıklarını ve komşularıyla da bu şekilde ziyaret ettiklerini ifade etti. 

Bitlis'te ilerleyen günlerde de kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü kar yağışının etkili olacağı şehirde özellikle Cuma günü gece saatlerinde don olayı da yaşanabilir.

