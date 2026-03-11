Kar Kalınlığı İnsan Boyunu Aştı: Kardan Tünelle Evlerine Gidiyorlar!
Yurdun büyük bir kesiminde bahar havası etkili olurken bir bölümünde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor! Bitlis'te merkeze bağlı Başhan köyünde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kaydedildi.
Yoğun kar yağışının yaşandığı köyde, vatandaşlar evlerine ulaşabilmek için kar tünelleri açtı!
Yurdumuzun büyük bir bölümünde bahar havası yaşansa da kar yağışı da hala etkili.
Kar tünelleri arasında hayat devam ediyor.
