Kar Kalınlığı İnsan Boyunu Aştı: Kardan Tünelle Evlerine Gidiyorlar!

Vatandaşın kendi imkanıyla açtığı kar yolları, yoğun kar yağışının devam etmesiyle tünele dönüştü. Köy sakinleri, açtıkları yolların iki tarafında oluşan yüksek kar duvarları arasında ilerleyerek günlük işlerini yapmak zorunda kaldıklarını ve komşularıyla da bu şekilde ziyaret ettiklerini ifade etti.

Bitlis'te ilerleyen günlerde de kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü kar yağışının etkili olacağı şehirde özellikle Cuma günü gece saatlerinde don olayı da yaşanabilir.