Türkiye'de 66 Yıldan Sonra Bir İlk Yaşandı: Şubat Yağışlarında Ülkede Rekor Kırıldı
Türkiye, meteorolojik kayıtların tutulduğu günden bu yana en sıra dışı kış mevsimlerinden birine tanıklık ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son analizleri, 2026 yılı Şubat ayının tam 35 ilde son 66 yılın en yağışlı dönemi olarak tarihe geçtiğini kanıtladı. Ülke genelinde metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 136,8 kilogramı bularak, uzun yıllar ortalaması olan 59,8 kilogramı ikiye katladı.
Bölgesel rekorlar kırılırken yağış oranında Osmaniye’nin liderliği dikkat çekti.
Veriler, Türkiye’nin yedi bölgesinde de yağışların hem normalin hem de bir önceki yılın çok üzerinde seyrettiğini gösteriyor.
Yağışlı gün sayısında büyük artış yaşandı.
