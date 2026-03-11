onedio
Türkiye'de 66 Yıldan Sonra Bir İlk Yaşandı: Şubat Yağışlarında Ülkede Rekor Kırıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 16:27

Türkiye, meteorolojik kayıtların tutulduğu günden bu yana en sıra dışı kış mevsimlerinden birine tanıklık ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son analizleri, 2026 yılı Şubat ayının tam 35 ilde son 66 yılın en yağışlı dönemi olarak tarihe geçtiğini kanıtladı. Ülke genelinde metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 136,8 kilogramı bularak, uzun yıllar ortalaması olan 59,8 kilogramı ikiye katladı.

Bölgesel rekorlar kırılırken yağış oranında Osmaniye’nin liderliği dikkat çekti.

Şubat ayında gökyüzünden en çok nasibini alan şehir, metrekareye düşen 320,3 kilogram yağışla Osmaniye oldu. Bu şehri sırasıyla Antalya, İzmir ve Adana gibi Akdeniz ve Ege hattındaki iller takip etti. Öte yandan, yurdun büyük bölümü sağanaklara teslim olurken, Sinop 51,5 kilogram ile en az yağış alan il olarak kayıtlara geçti. İzmir’den Tunceli’ye kadar uzanan 14 farklı ilde ise yağış miktarı mevsim normallerinin yaklaşık üç katı üzerine çıkarak ezber bozdu.

Veriler, Türkiye’nin yedi bölgesinde de yağışların hem normalin hem de bir önceki yılın çok üzerinde seyrettiğini gösteriyor.

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde artış oranı yüzde 100’ü aşarken, Marmara son 16 yılın, Karadeniz ise son 41 yılın en bereketli şubatını yaşadı. Özellikle Doğu Anadolu’da kaydedilen 127,4 kilogramlık değer, bölgenin hem tarihsel ortalamasını hem de 2025 yılı verilerini ikiye katlayarak su rezervleri açısından umut verici bir tablo çizdi.

Yağışlı gün sayısında büyük artış yaşandı.

Sadece yağış miktarı değil, yağışın sürekliliği de dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Türkiye genelinde normalde 11 gün olan yağışlı gün sayısı bu yıl 17,1 güne yükseldi. Özellikle İstanbul, Bursa ve Erzurum’u da kapsayan geniş bir coğrafyada ayın 25 gününden fazlası yağışlı geçti. Bu durum, kuraklık riskini tamamen ortadan kaldırırken, şehirlerin altyapı sistemleri ve tarımsal takvim üzerinde de belirleyici bir rol oynadı.

