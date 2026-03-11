Türkiye'de 66 Yıldan Sonra Bir İlk Yaşandı: Şubat Yağışlarında Ülkede Rekor Kırıldı

Şubat ayında gökyüzünden en çok nasibini alan şehir, metrekareye düşen 320,3 kilogram yağışla Osmaniye oldu. Bu şehri sırasıyla Antalya, İzmir ve Adana gibi Akdeniz ve Ege hattındaki iller takip etti. Öte yandan, yurdun büyük bölümü sağanaklara teslim olurken, Sinop 51,5 kilogram ile en az yağış alan il olarak kayıtlara geçti. İzmir’den Tunceli’ye kadar uzanan 14 farklı ilde ise yağış miktarı mevsim normallerinin yaklaşık üç katı üzerine çıkarak ezber bozdu.