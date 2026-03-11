onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yeni Bir Araştırma "Zor" İnsanlarla Uğraşmanın İnsanı Yaşlandırdığını Ortaya Koydu

Yeni Bir Araştırma "Zor" İnsanlarla Uğraşmanın İnsanı Yaşlandırdığını Ortaya Koydu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 17:25

Bir insanı çabuk yaşlandıran şeyler nelerdir? Örneğin sağlıksız beslenmek bunlardan biri olabilir. Genelde de fiziksel durumlar aklınıza geliyor olabilir. Fakat yeni bir araştırma, hayatınızdaki 'zor' insanların da sizi yaşlandırabileceğini ortaya koydu.

Yani birisiyle sohbet ederken saçlarınız beyazlıyormuş gibi hissediyorsanız, yanılmıyorsunuz.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatınızdaki "zahmetli kişiler" sizi biyolojik olarak yaşlandırıyor.

Hayatınızdaki "zahmetli kişiler" sizi biyolojik olarak yaşlandırıyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan yeni bir çalışma, hayatında daha fazla 'sorun yaratan veya hayatı zorlaştıran' insan bulunanların, biyolojik olarak daha fazla yaşlandığını ortaya koydu. Araştırmacılar, 'Olumsuz sosyal bağlar veya 'rahatsız edici kişiler', biyolojik yaşlanmayı ve hastalıkları hızlandırabilecek, yaygın ancak yeterince incelenmemiş sosyal ağ bileşenleridir' dedi. 

Yani, kağıt üzerinde 35 yaşında olsanız bile, her gün karşılaştığınız ve pazarlık ettiğiniz 'sorun çıkaran' kişilerin sayısı, vücudunuzun çok kısa sürede 40'lı yaşların ortalarındaymış gibi hissetmesine neden olabilir. Üstelik bu kişiler akrabanızsa vay halinize! Akraba olan zorlayıcılar, daha yoğun yaşlanma hızlanmasıyla ilişkilendirilmiş.

Etrafınızda ne kadar zorlayıcı insan varsa o kadar çabuk yaşlanırsınız diyebiliriz. Araştırma sonucunda, 'her ek sorun çıkaran kişi, yaklaşık %1,5 daha hızlı yaşlanma hızına ve yaklaşık 9 ay daha yaşlı biyolojik yaşa karşılık gelir.' ifadelerine yer veriliyor.

Araştırmacılar, bu olumsuz sosyal bağların, gönüllülük esasına dayanmayan, kaçınılması veya uzaklaştırılması daha zor olan dinamiklerde daha sık ortaya çıktığını belirtiyor. Örneğin moralinizi bozan bir iş arkadaşınız varsa, ondan kaçmanız daha kolaydır. Ancak bu kişi uzaklaşmanızın zor olduğu bir insansa kendinizi daha güçsüz hissedebilirsiniz. 

Mevcut araştırmalar, sosyal ağların daha çok olumlu tarafına odaklanıyor. Ancak insan gibi sosyal bir varlık, elbette bu bağlarından olumsuz da etkilenebilir. Gelecekte bu alanda daha fazla araştırma yapılması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın