Yeni Bir Araştırma "Zor" İnsanlarla Uğraşmanın İnsanı Yaşlandırdığını Ortaya Koydu

Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan yeni bir çalışma, hayatında daha fazla 'sorun yaratan veya hayatı zorlaştıran' insan bulunanların, biyolojik olarak daha fazla yaşlandığını ortaya koydu. Araştırmacılar, 'Olumsuz sosyal bağlar veya 'rahatsız edici kişiler', biyolojik yaşlanmayı ve hastalıkları hızlandırabilecek, yaygın ancak yeterince incelenmemiş sosyal ağ bileşenleridir' dedi.

Yani, kağıt üzerinde 35 yaşında olsanız bile, her gün karşılaştığınız ve pazarlık ettiğiniz 'sorun çıkaran' kişilerin sayısı, vücudunuzun çok kısa sürede 40'lı yaşların ortalarındaymış gibi hissetmesine neden olabilir. Üstelik bu kişiler akrabanızsa vay halinize! Akraba olan zorlayıcılar, daha yoğun yaşlanma hızlanmasıyla ilişkilendirilmiş.

Etrafınızda ne kadar zorlayıcı insan varsa o kadar çabuk yaşlanırsınız diyebiliriz. Araştırma sonucunda, 'her ek sorun çıkaran kişi, yaklaşık %1,5 daha hızlı yaşlanma hızına ve yaklaşık 9 ay daha yaşlı biyolojik yaşa karşılık gelir.' ifadelerine yer veriliyor.

Araştırmacılar, bu olumsuz sosyal bağların, gönüllülük esasına dayanmayan, kaçınılması veya uzaklaştırılması daha zor olan dinamiklerde daha sık ortaya çıktığını belirtiyor. Örneğin moralinizi bozan bir iş arkadaşınız varsa, ondan kaçmanız daha kolaydır. Ancak bu kişi uzaklaşmanızın zor olduğu bir insansa kendinizi daha güçsüz hissedebilirsiniz.

Mevcut araştırmalar, sosyal ağların daha çok olumlu tarafına odaklanıyor. Ancak insan gibi sosyal bir varlık, elbette bu bağlarından olumsuz da etkilenebilir. Gelecekte bu alanda daha fazla araştırma yapılması bekleniyor.