Yeni Bir Araştırma "Zor" İnsanlarla Uğraşmanın İnsanı Yaşlandırdığını Ortaya Koydu
Bir insanı çabuk yaşlandıran şeyler nelerdir? Örneğin sağlıksız beslenmek bunlardan biri olabilir. Genelde de fiziksel durumlar aklınıza geliyor olabilir. Fakat yeni bir araştırma, hayatınızdaki 'zor' insanların da sizi yaşlandırabileceğini ortaya koydu.
Yani birisiyle sohbet ederken saçlarınız beyazlıyormuş gibi hissediyorsanız, yanılmıyorsunuz.
Hayatınızdaki "zahmetli kişiler" sizi biyolojik olarak yaşlandırıyor.
