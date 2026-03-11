onedio
Balkan Neşesini Evinize Getirecek 13 Hareketli Şarkı

Ecem Bekar
11.03.2026 - 18:01

Balkanlar denilince akan sular durur, o klarnet sesi duyulduğu an kanımız kaynamaya başlar. Hüzünle neşenin, gözyaşıyla kahkahanın iç içe geçtiği o eşsiz coğrafyanın ritmine kapılmamak elde değil. 

Hazırsanız, pabuçları dama, dertleri arkaya atıyoruz. İşte evinizi bir anda düğün salonuna çevirecek, komşuları kapıya getirtme garantili 15 muazzam Balkan şarkısı!

1. Goran Bregovic - Kalashnikov

Listeye tabii ki bu türün 'babası' ile başlıyoruz. Şarkı başladığı andan itibaren sanki bir bando takımı salonun ortasından geçiyormuş gibi hissetmiyor musunuz? Bregovic’in o kendine has enerjisi ve 'Boom boom boom' sesleri arasında yerinizde durmanız imkansız. Bu şarkı çalarken oturanın pasaportuna el konuluyormuş, bizden söylemesi!

2. Shantel - Disko Partizani

Balkan müziğini modern dünyayla tanıştıran, her mekanda bizi zıplatan o meşhur eser. Şarkının ritmi o kadar yüksek ki, mutfakta soğan doğrarken bile bir bakmışsınız elinizde bıçakla figür sergiliyorsunuz.

3. Mahala Rai Banda - Mahalageasca

Borat filmiyle popülerliği zirve yapan bu parça, Balkan müziğinin o ham ve saf neşesini temsil ediyor. Klarnetin o 'ağlatan ama oynatan' tınısı burada zirve yapıyor.

4. Boban Marković Orkestar - Otpisani

Sırbistan'ın trompet kralı Boban Marković, bu şarkıyla sizi bir Balkan köyünün tam ortasına ışınlıyor. Melodi o kadar tanıdık ama bir o kadar da egzotik ki... Ritme kapılıp 'Acaba benim dedelerim de mi buralı?' diye şecere sorgulatır insana.

5. Taraf de Haïdouks - Dumbala Dumba

Romanya'nın tozlu yollarından gelen bu grup, hız konusunda sınır tanımıyor. Kemandaki o çeviklik, akordeonun nefesi... Bu şarkıyı dinlerken sabit durmaya çalışmak, fırtınada şemsiye tutmaya çalışmak gibi bir şey. Tamamen imkansız!

6. Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra - Unza Unza Time

Kusturica'nın filmlerindeki o kaotik ama büyüleyici atmosferin müzikleşmiş hali. 'Unza Unza' ritmi başladığı an, sanki bir karnavalın ortasındaymışsınız gibi bir his kaplıyor içinizi. Punk ve Balkan tınılarının bu kadar uyumlu olacağını kim bilebilirdi ki?

7. Şükriye Tutkun - Arda Boylar?

Listeye bizden bir selam çakmadan olmazdı. Hem hüzünlü bir hikaye anlatıp hem de biraz oynatabilen başka kaç şarkı vardır ki?

8. Azis - Sen Trope

Bulgaristan’ın sansasyonel ismi Azis, bu şarkıyla sadece Balkanları değil, tüm dünyayı salladı. Şarkının o kadar garip bir çekim gücü var ki, sözlerini anlamasanız bile 'Hop, şinanay' moduna girmemek elde değil.

9. Besa Gaxherri - Tirona

Arnavutluk taraflarına doğru uzanıyoruz. Modern altyapılarla süslenmiş bu Balkan pop örneği, özellikle yaz akşamlarının vazgeçilmezi.

10. Suzan Kardeş - Sendeki Kaşlar

Balkan neşesinin Türkiye'deki elçisi Suzan Kardeş olmadan bu liste eksik kalırdı. O tatlı şivesiyle, o bitmek bilmeyen enerjisiyle 'Sendeki Kaşlar'ı söylerken, kendinizi bir Rumeli düğününde elinizde mendille hayal etmemeniz imkansız.

11. Gogol Bordello - Start Wearing Purple

Balkan-Punk denilince akla gelen ilk grup. Ukraynalı Eugene Hütz ve ekibi, Balkan müziğinin asi ve enerjik ruhunu rock sahnelerine taşıdı.

12. Gipsy Kings - Bamboleo

Tamam, teknik olarak İspanyol kökenli olabilirler ama ruhları o kadar 'Balkan' ki! Akdeniz ile Balkanların o ortak sıcaklığını damarlarınızda hissedeceğiniz bir final şarkısı. Eller havaya, kalçalar sağa sola; neşe paylaştıkça çoğalır!

2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
