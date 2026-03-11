Balkan Neşesini Evinize Getirecek 13 Hareketli Şarkı
Balkanlar denilince akan sular durur, o klarnet sesi duyulduğu an kanımız kaynamaya başlar. Hüzünle neşenin, gözyaşıyla kahkahanın iç içe geçtiği o eşsiz coğrafyanın ritmine kapılmamak elde değil.
Hazırsanız, pabuçları dama, dertleri arkaya atıyoruz. İşte evinizi bir anda düğün salonuna çevirecek, komşuları kapıya getirtme garantili 15 muazzam Balkan şarkısı!
1. Goran Bregovic - Kalashnikov
2. Shantel - Disko Partizani
3. Mahala Rai Banda - Mahalageasca
4. Boban Marković Orkestar - Otpisani
5. Taraf de Haïdouks - Dumbala Dumba
6. Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra - Unza Unza Time
7. Şükriye Tutkun - Arda Boylar?
8. Azis - Sen Trope
9. Besa Gaxherri - Tirona
10. Suzan Kardeş - Sendeki Kaşlar
11. Gogol Bordello - Start Wearing Purple
12. Gipsy Kings - Bamboleo
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
