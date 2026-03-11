onedio
Kazma Kürek Yaktıran Soğuklarda İçinizi Isıtacak Playlist

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.03.2026 - 15:01

Arkadaşlar kabul edelim, hepimiz Mart’ın o 'bahar geldi' illüzyonuna yine kandık. Tişörtleri önden çıkardık, kışlıkları bazanın en derinlerine şutladık ama sonuç? Şu an evde battaniyeye sarılı bir suşi rulosu gibi oturmuş, camdaki karla karışık yağmuru izliyoruz.

Hava durumu uygulamasıyla kavga etmeyi bıraktıysanız sadede gelelim: Dışarıdaki o bıçak gibi ayazla baş etmenin tek yolu, ruhu ısıtacak bir playlist’e sığınmak.

Hazırsanız kat kat giyiniyoruz, kulaklıkları takıyoruz ve buz tutmuş kalplerimizi biraz ritimle eritiyoruz!

1. Can Ozan & Deniz Tekin - Transatlantik

Bu ikilinin sesi birleşince odaya sanki görünmez bir elektrikli soba kuruluyor. Sakin, duru ve sıcacık.

2. Pinhani - Bilir O Beni

'Dışarıda fırtına kopsun, benim içim huzurlu' şarkısı tam olarak bu.

3. Bon Iver - Holocene

Biraz 'indie' takılalım dersen, kış denince akla gelen ilk isimlerden biridir Bon Iver. Karlı bir orman manzarasını odana getirir.

4. Jehan Barbur - Selvi Boylum Al Yazmalım

Cahit Berkay’ın o efsanevi melodisi Jehan’ın buğulu sesiyle birleşince, kazma kürek değil kalpler yanıyor.

5. Kalben - Sadece

Kalben’in o kendine has samimiyeti, en sert ayazda bile seni sarmalar.

6. Adamlar - Rüyalarda Buruşmuşum

Hem biraz kafa tutan hem de 'gel beraber oturalım' diyen o şarkı.

7. Birsen Tezer - Delikanlı

Birsen Tezer sesi diye bir gerçek var. Odadaki havayı anında yumuşatır.

8. Simon & Garfunkel - A Hazy Shade of Winter

Hafif nostalji, bolca kış atmosferi. 60'ların o yumuşak dokusu kulağına çok iyi gelecek.

9. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde

'Güneş yerinde, her şey yolunda' diye diye kışı uğurlayacağız, başka çare yok!

10. Melike Şahin - Pusulam Rüzgar

Fırtınada yönünü bulmaya çalışanlara, Melike Şahin’den bir teselli ikramiyesi.

11. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sandal

'Boşver her şeyi, biz bizeyiz' hissini veren o meşhur tını.

12. Mor ve Ötesi - Güneşi Beklerken

Adıyla bile umut veren, kışın sonunu müjdeleyen o güçlü ritim.

13. Sertab Erener - İncelikler Yüzünden

Listenin finalinde ruhu dinlendiren, nezaketiyle kalbi ısıtan o muazzam Sertab klasiği.

