Kazma Kürek Yaktıran Soğuklarda İçinizi Isıtacak Playlist
Arkadaşlar kabul edelim, hepimiz Mart’ın o 'bahar geldi' illüzyonuna yine kandık. Tişörtleri önden çıkardık, kışlıkları bazanın en derinlerine şutladık ama sonuç? Şu an evde battaniyeye sarılı bir suşi rulosu gibi oturmuş, camdaki karla karışık yağmuru izliyoruz.
Hava durumu uygulamasıyla kavga etmeyi bıraktıysanız sadede gelelim: Dışarıdaki o bıçak gibi ayazla baş etmenin tek yolu, ruhu ısıtacak bir playlist’e sığınmak.
Hazırsanız kat kat giyiniyoruz, kulaklıkları takıyoruz ve buz tutmuş kalplerimizi biraz ritimle eritiyoruz!
1. Can Ozan & Deniz Tekin - Transatlantik
2. Pinhani - Bilir O Beni
3. Bon Iver - Holocene
4. Jehan Barbur - Selvi Boylum Al Yazmalım
5. Kalben - Sadece
6. Adamlar - Rüyalarda Buruşmuşum
7. Birsen Tezer - Delikanlı
8. Simon & Garfunkel - A Hazy Shade of Winter
9. Büyük Ev Ablukada - Güneş Yerinde
10. Melike Şahin - Pusulam Rüzgar
11. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sandal
12. Mor ve Ötesi - Güneşi Beklerken
13. Sertab Erener - İncelikler Yüzünden
