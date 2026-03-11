Kazma Kürek Yaktıran Soğuklarda İçinizi Isıtacak Playlist

Arkadaşlar kabul edelim, hepimiz Mart’ın o 'bahar geldi' illüzyonuna yine kandık. Tişörtleri önden çıkardık, kışlıkları bazanın en derinlerine şutladık ama sonuç? Şu an evde battaniyeye sarılı bir suşi rulosu gibi oturmuş, camdaki karla karışık yağmuru izliyoruz.

Hava durumu uygulamasıyla kavga etmeyi bıraktıysanız sadede gelelim: Dışarıdaki o bıçak gibi ayazla baş etmenin tek yolu, ruhu ısıtacak bir playlist’e sığınmak.

Hazırsanız kat kat giyiniyoruz, kulaklıkları takıyoruz ve buz tutmuş kalplerimizi biraz ritimle eritiyoruz!