onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
En İyi Lady Gaga Şarkısını Seçiyoruz!

etiket En İyi Lady Gaga Şarkısını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.03.2026 - 22:01

Bu sefer odağımızda efsane bir isim var: Lady Gaga! Ve tabii ki onun efsanevi şarkıları... Lady Gaga'nın her şarkısı efsane ama bazıları diğerlerinden çok iyi... Şimdi oylarınızla en iyi Lady Gaga'nın o efsanevi parçasını seçiyoruz, hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Derin bir nefes al ve o seçimi yap... Lady Gaga'nın en iyi şarkısı sence hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın