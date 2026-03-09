En İyi Lady Gaga Şarkısını Seçiyoruz!

Bu sefer odağımızda efsane bir isim var: Lady Gaga! Ve tabii ki onun efsanevi şarkıları... Lady Gaga'nın her şarkısı efsane ama bazıları diğerlerinden çok iyi... Şimdi oylarınızla en iyi Lady Gaga'nın o efsanevi parçasını seçiyoruz, hadi teste!